Y-Concert vừa khép lại tại Hưng Yên vào ngày 20/12 đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc khi quy tụ hơn 50 nghệ sĩ trong một đêm diễn hoành tráng. Hàng nghìn khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ. Trong dàn line-up đông đảo ấy, DJ Mie bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội, bởi sự “đa năng” đến mức khó tin khi cô đảm nhận gần như mọi vai trò trên sân khấu, ngoại trừ công việc chính là DJ.

Màn múa đương đại đầy kỹ thuật của Mie ngay trên sân khấu đã khiến khán giả phải trầm trồ

Không chỉ "phủ sóng" trong các tiết mục nhóm của dàn Chị Đẹp hay có những màn kết hợp thú vị cùng các Anh Tài, dấu ấn đậm nét nhất của Mie tại Y-Concert lại nằm ở chính chương Ballad.Tại đây, Mie khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận vai trò diễn viên chính bên cạnh S.T Sơn Thạch. Cặp đôi giữ vai trò là hai diễn viên chính tái hiện câu chuyện nền, làm chất xúc tác kết nối cảm xúc cho loạt ca khúc trong chương này. Cả hai cùng xây dựng câu chuyện tình yêu xuyên suốt, mang đến một mạch cảm xúc liền mạch cho toàn bộ set diễn.

Mie không chỉ diễn xuất đơn thuần mà còn thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, giận hờn cho đến ghen tuông. Đặc biệt, những màn múa đương đại đầy kỹ thuật của cô ngay trên sân khấu đã khiến khán giả phải trầm trồ, bởi đây vốn không phải sở trường thường thấy của nữ nghệ sĩ. Sự nhập vai tự nhiên cùng khả năng kiểm soát hình thể tốt đã giúp Mie ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người xem. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ở set diễn solo vào buổi chiều, Mie còn gây bất ngờ khi kết hợp cùng Neko Lê trong ca khúc Si .

Mie thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc của màn trình diễn:

Ngay sau đêm nhạc, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bình luận xoay quanh màn trình diễn của Mie. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng múa và diễn xuất của cô, cho rằng nữ DJ đã đầu tư nghiêm túc để mang đến một hình ảnh mới mẻ. Song song đó, cũng có những ý kiến hài hước về sự “bận rộn” của Mie tại Y-Concert. Không ít khán giả đùa rằng: “Mie làm tất cả mọi thứ ở Y-Concert, trừ đánh DJ”, hay “Đúng là nghệ sĩ đa năng, việc gì cũng làm và làm rất tròn vai, chỉ có nghề chính là chưa thấy thể hiện”. Những bình luận này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, cho thấy sức hút đặc biệt của cô trong sự kiện.

Không ít khán giả đùa rằng: “Mie làm tất cả mọi thứ ở Y-Concert, trừ đánh DJ”

Trước đó, thông tin Mie chuẩn bị tới 170kg hành lý trang phục cho Y-Concert từng gây xôn xao dư luận. Con số khổng lồ này khiến nhiều người nghi ngờ về tính thực tế. Tuy nhiên, khi chương trình chính thức diễn ra, lý do phía sau mới được hé lộ. Với việc tham gia vào hàng loạt tiết mục khác nhau, mỗi phần lại đòi hỏi phong cách và hình ảnh riêng biệt, Mie buộc phải chuẩn bị khối lượng trang phục khổng lồ để đáp ứng sự thay đổi liên tục theo kịch bản. Từ những bộ váy nhẹ nhàng cho các bản ballad đến những outfit kết hợp với những đôi cánh khổng lồ, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến sự chỉn chu nhất cho khán giả.

Mie chuẩn bị tới 170kg hành lý trang phục cho Y-Concert:

Xuyên suốt Y-Concert, sự nỗ lực của Mie trong việc thử sức với những vai trò không phải sở trường đã nhận về nhiều phản hồi tích cực Không đóng khung trong hình ảnh 'búp bê DJ', màn biến hóa khôn lường này đã giúp Mie thể hiện hình ảnh của một nữ nghệ sĩ đa năng, dám bước ra khỏi vùng an toàn để mang đến những sắc màu mới lạ. Chính tinh thần 'nhạc nào cũng nhảy' và sự đa năng này đã giúp Mie trở thành một trong những điểm nhấn thú vị, đáng nhớ bậc nhất sau đêm diễn.