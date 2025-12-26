HKT bất ngờ tái xuất tại concert Anh Trai Say Hi?

Chiều 25/12, dàn Anh Trai đã đồng loạt có mặt để chuẩn bị rehearsal cho concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2. Như một “đặc sản” không thể thiếu mỗi mùa concert, ngày rehearsal tiếp tục trở thành sân chơi cosplay, nơi các Anh Trai hoá thân thành những nhân vật bất kỳ để “tặng sít rịt” cho người hâm mộ. Đây cũng được xem như một cuộc đua chạy content ngầm, khi ai cũng tranh thủ tạo điểm nhấn và chiếm sóng mạng xã hội trước ngày concert.

Năm nay, cuộc đua cosplay lại càng trở nên sôi động hơn khi dàn Anh Trai quy tụ nhiều gương mặt cá tính, không ngại chơi hết mình và sẵn sàng “hy sinh” hình tượng để giành giật spotlight. Từ những màn hóa trang bất ngờ đến các tạo hình khó đỡ, chỉ trong thời gian ngắn, loạt hình ảnh rehearsal đã nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng, khiến cộng đồng mạng thích thú.

B Ray, Hustlang Robber và Gill xuất hiện với hình tượng nhóm HKT (Ảnh: FBNV)

Trong số những màn cosplay gây chú ý nhất, không thể không nhắc đến bộ ba thầy trò Rap Việt: B Ray, Hustlang Robber và Gill, khi cả ba thành viên xuất hiện với hình tượng nhóm HKT. Từ kiểu tóc, trang phục, phong cách make-up cho tới thần thái, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến nhiều fan đánh giá không hề thua kém phiên bản gốc. Thậm chí, bộ ba còn không ngại tái hiện nguyên bản bức ảnh huyền thoại của HKT cách đây nhiều năm, từ tư thế tạo dáng đến biểu cảm, khiến khán giả thích thú và không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội.

Bộ ba rapper không ngại đầu tư từ trang phục tới make-up giống HKT (Ảnh: FBNV)

3 rapper không ngại cover lại ca khúc của HKT

Ngay khi B Ray đăng tải bức ảnh kèm caption “Tái ngộ sau 10 năm”, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ. Chỉ trong vài giờ, hàng loạt bình luận, chia sẻ và thảo luận liên tục xuất hiện. Nhiều fan hài hước trêu đùa, bày tỏ sự bất ngờ trước màn kết hợp không ai ngờ tới của bộ ba, đồng thời trầm trồ trước mức độ đầu tư công phu từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái và biểu cảm.

Bức ảnh "tái ngộ" được B Ray đăng tải thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ

Hiện tại, bức ảnh vẫn đang gây sốt và liên tục được fan chia sẻ, bình luận, trở thành khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trước ngày concert. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán rằng chiến thắng trong cuộc thi cosplay năm nay chắc chắn sẽ thuộc về ba Anh Trai, đồng thời khẳng định độ chịu chơi, tinh thần lăn xả và khả năng tạo content của bộ ba thầy trò Rap Việt.