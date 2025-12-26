Từng là gương mặt đại diện cho cả một thời kỳ vàng son của văn hóa đại chúng châu Á, Triệu Vy không chỉ đơn thuần là một minh tinh hạng A mà còn là biểu tượng gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Từ vai diễn Tiểu Yến Tử lan tỏa khắp châu lục, những album bán hàng triệu bản cho đến vị thế quyền lực trong giới giải trí, sự nghiệp của Triệu Vy từng được xem là hình mẫu hoàn hảo. Nhưng cuối cùng, đại án kinh tế khiến hào quang của Triệu Vy khép lại, tên tuổi bị xóa sổ, đặt dấu chấm hết cho một hiện tượng quốc dân.

Triệu Vy - biểu tượng tuổi thơ của nhiều khán giả (ảnh: Sina)

Bước ra từ cơn sốt truyền hình cuối thập niên 1990 với Hoàn Châu Cách Cách , Triệu Vy nhanh chóng vượt qua khuôn khổ một diễn viên thần tượng để trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất Trung Quốc. Hình ảnh Én Nhỏ lan tỏa từ màn ảnh nhỏ sang mọi ngóc ngách đời sống, từ áp phích, sách vở cho đến quảng cáo, sản phẩm tiêu dùng, phủ khắp châu Á suốt những năm cuối 1900s - đầu thập niên 2000s. Ngoài phim ảnh, Triệu Vy tiếp tục mở rộng biên độ ảnh hưởng bằng âm nhạc.

Ngoài phim ảnh, Triệu Vy tiếp tục mở rộng biên độ ảnh hưởng bằng âm nhạc

Sự nghiệp âm nhạc của Triệu Vy khởi phát từ chính sức nóng của phim ảnh nhưng nhanh chóng vượt qua ranh giới. Những album đầu tay cuối thập niên 1990, gắn liền với các bản nhạc phim đình đám như Hoàn Châu Cách Cách hay Tân Dòng Sông Ly Biệt tạo nên cơn sốt tiêu thụ hiếm thấy trong thị trường Hoa ngữ. Việc liên tục đứng đầu doanh số tại Trung Quốc đưa cô trở thành một trong số rất ít diễn viên có thể sánh ngang ca sĩ chuyên nghiệp về sức mua thị trường. Đến đầu những năm 2000, giọng hát của Triệu Vy không còn được nhìn nhận như sản phẩm của danh tiếng, mà được đánh giá là ngày càng chín muồi, biết tiết chế, biết kể chuyện và có cá tính riêng.

Không chỉ là "Én Nhỏ", Triệu Vy còn là thần tượng quốc dân 1 thời ở Trung Quốc (ảnh: Sina)

Trong suốt hơn một thập niên hoạt động âm nhạc, Triệu Vy để lại dấu ấn rõ nét qua loạt album tiêu biểu phản ánh trọn vẹn hành trình từ hiện tượng thần tượng đến nghệ sĩ có bản sắc riêng, có thể kể đến Swallow và Magic of Love - hai album gắn liền với cơn sốt Hoàn Châu Cách Cách, đưa cô trở thành “thần tượng quốc dân” với doanh số đĩa kỷ lục, tiếp nối là The Last Separation đánh dấu sự trưởng thành về cảm xúc và giọng hát, trước khi chuyển hẳn sang hướng đi nghệ thuật hơn với Piao và Double , giai đoạn giúp cô khẳng định vị thế không chỉ là diễn viên đi hát.

Triệu Vy có nhiều bài hát để đời (ảnh: Sina)

Bước ngoặt lớn đến khi cô chủ động rũ bỏ hình tượng nhí nhảnh quen thuộc để theo đuổi những hướng đi âm nhạc trầm lắng, trưởng thành hơn. Các dự án được đầu tư bài bản, thu âm và sản xuất ở nước ngoài, cho thấy nỗ lực nghiêm túc trong việc tái định vị bản thân như một nghệ sĩ thực thụ. Giai đoạn này, Triệu Vy liên tục xuất hiện trong danh sách đề cử và chiến thắng tại nhiều lễ trao giải âm nhạc lớn trong khu vực, từ các giải do MTV châu Á tổ chức đến hệ thống giải thưởng trong nước Trung Quốc. Việc một diễn viên có thể sở hữu bộ sưu tập giải thưởng mà nhiều ca sĩ chuyên nghiệp mơ ước từng được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của Triệu Vy thời điểm ấy.

Triệu Vy và màn song ca Biệt Khúc Chờ Nhau biểu tượng với Đan Trường

Triệu Vy từng đến TP.HCM năm 2001 và có màn song ca gây chấn động truyền thông với Đan Trường trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau, nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Trên sân khấu, hình ảnh “Én Nhỏ” của màn ảnh Hoa ngữ đứng cạnh nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam không chỉ tạo nên hiệu ứng truyền thông bùng nổ, mà còn trở thành biểu tượng ký ức của cả một thế hệ khán giả.

Không dừng lại ở diễn xuất và ca hát, Triệu Vy tiếp tục mở rộng quyền lực bằng việc lấn sân sang đạo diễn và đầu tư (ảnh: Weibo)

Không dừng lại ở diễn xuất và ca hát, Triệu Vy tiếp tục mở rộng quyền lực bằng việc lấn sân sang đạo diễn và đầu tư. Ở thời điểm đỉnh cao, Triệu Vy là hình mẫu hoàn hảo của một ngôi sao toàn diện, dung hòa được nghệ thuật, danh tiếng và quyền lực trong giới. Thế nhưng, hào quang ấy hiện đã sụp đổ. Tháng 8/2021, làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi tên tuổi Triệu Vy bị xóa khỏi các nền tảng trực tuyến, không một thông báo chính thức. Tên cô biến mất khỏi danh sách diễn viên trong hàng loạt tác phẩm kinh điển, từ Hoàn Châu Cách Cách đến Họa Bì hay Kinh Hoa Yên Vân. Các giải thưởng từng đạt được cũng không còn được nhắc đến trên hệ thống tìm kiếm như một hình thức “phong sát” triệt để ở Trung Quốc.

Triệu Vy bị cấm sóng ngầm nhưng hình ảnh "bay màu" khỏi mọi nền tảng truyền thông Trung Quốc (ảnh: Weibo)

Dù không có văn bản kết luận chính thức, giới quan sát cho rằng quyết định này liên quan đến chuỗi bê bối tài chính, gian lận chứng khoán trong quá khứ mà Triệu Vy từng vướng vào. Trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý ngành giải trí, việc bị phong sát đồng nghĩa với việc nghệ sĩ gần như mất trắng sự nghiệp, không còn khả năng xuất hiện trên truyền thông hay mạng xã hội chính thống. Với một ngôi sao từng ở đỉnh cao quyền lực, đó là dấu chấm hết thực sự.

Thỉnh thoảng, Triệu Vy chia sẻ hình ảnh kín kẽ của mình (ảnh: NVCC)

Sau hơn ba năm biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của Triệu Vy khiến nhiều khán giả tò mò. Triệu Vy được cho là dành phần lớn thời gian cho gia đình, du lịch, lựa chọn một đời sống kín tiếng, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới showbiz. Khả năng quay trở lại làng giải trí của Triệu Vy hiện tại gần như bằng không.