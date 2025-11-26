Công ty SOOBIN xin lỗi

Chỉ còn ít ngày nữa, SOOBIN sẽ chính thức mang concert ALL-ROUNDER D-3 đến TP.HCM, đánh dấu sự trở lại sau hơn nửa năm kể từ hai đêm diễn cháy vé ở Hà Nội. KINGDOMs tất bật chuẩn bị từng chi tiết cho đêm diễn quan trọng của thần tượng, thực hiện loạt project khủng chào mừng concert. Thế nhưng, thay vì không khí vui vẻ náo nhiệt, mạng xã hội đang xôn xao vì làn sóng phẫn nộ đến từ chính fandom của SOOBIN.

SOOBIN sắp tổ chức concert thứ 3 tại TP.HCM

Tranh cãi bắt đầu khi trên Threads lan truyền tin đồn Lê Bin Thế Vĩ - một Tân Binh Toàn Năng thường xuất hiện cùng SOOBIN sẽ được hát chung hit Giá Như tại concert D-3. KINGDOMs phản ứng gay gắt vì cho rằng một tân binh không nên đứng chung sân khấu với SOOBIN ở ca khúc biểu tượng này, thậm chí nhiều người dọa trả vé. CEO SS Label sau đó trấn an rằng chỉ SOOBIN - tác giả ca khúc mới hát Giá Như, song tranh cãi vẫn chưa lắng vì fan muốn công ty minh bạch hơn.

Lê Bin Thế Vĩ là nguồn cơn tranh cãi

Tối 26/11, SS Label - công ty quản lý SOOBIN bất ngờ đăng tải tâm thư xin lỗi. Bài viết nhanh chóng lan rộng vì đây là lần hiếm hoi công ty phải lên tiếng giữa thời điểm concert cận kề. SS Label phủ nhận các tin đồn về setlist, khẳng định mọi quyết định đều do SOOBIN và ekip chuyên môn thống nhất. Công ty nhấn mạnh ALL-ROUNDER là tâm huyết 15 năm của SOOBIN nên mọi ý tưởng đều thực hiện đúng theo mong muốn của anh. SS Label cho biết công ty hiểu những lo lắng của khán giả và cam kết khách mời xuất hiện trong concert đều đã được nghiên cứu, sắp xếp hợp lý để phù hợp tinh thần nghệ thuật SOOBIN hướng đến.

Nguyên văn tâm thư SS Label viết: "Thân gửi KINGDOM và các khán giả của Concert ALL-ROUNDER, Những ngày vừa qua, SS Label ghi nhận một số thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến setlist của Concert. Chúng tôi xin khẳng định rằng toàn bộ kịch bản chương trình và setlist đều được thống nhất bởi Nghệ sĩ SOOBIN, Giám đốc Âm nhạc, Đạo diễn Sân khấu và toàn bộ ekip sản xuất. Hơn ai hết, ALL-ROUNDER là đứa con tinh thần mà Nghệ sĩ SOOBIN đã dành trọn 15 năm tâm huyết và tình yêu nghệ thuật để thai nghén. Chính vì vậy, công ty hay ekip sản xuất đều lắng nghe và đảm bảo thực hiện đúng những tâm tư, mong muốn của SOOBIN - một nghệ sĩ mà chúng tôi vô cùng yêu thương, trân trọng. SS Label đã theo dõi và hiểu những băn khoăn, trăn trở mà khán giả đặt ra. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp tại Day 1 và Day 2, SOOBIN cũng như BTC tin rằng sự xuất hiện của bất kì khách mời nào cũng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp hợp lý và đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn gửi gắm trong Concert của mình. Chỉ 3 ngày nữa thôi, giấc mơ lớn nhất cuộc đời nghệ thuật của SOOBIN sẽ diễn ra và ALL-ROUNDER THE FINAL sẽ là nơi SOOBIN luôn đặt trái tim mình vào từng khoảnh khắc biểu diễn. Chúng tôi kính mong KINGDOM và tất cả khán giả giữ vững niềm tin, tiếp tục ủng hộ những quyết định của nghệ sĩ và BTC. SS Label xin trân trọng cảm ơn khán giả đã lắng nghe và lựa chọn tiếp tục tin tưởng đồng hành. Hẹn gặp mọi người vào 29.11 tại SOOBIN LIVE CONCERT ALL-ROUNDER: THE FINAL!"

Dù SS Label đã công khai xin lỗi và trấn an, sự bức xúc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống

