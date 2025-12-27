Gặp gỡ Hương Tràm

Sau gần nửa thập kỷ rời xa thị trường âm nhạc trong nước, Hương Tràm trở lại không ồn ào, không vội vàng. Từ quyết định tạm dừng sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao với Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ cho đến quãng thời gian sống như một du học sinh bình thường tại Mỹ, hành trình ấy từng khiến công chúng hoài nghi. Nhưng khi album Phao Cứu Sinh chính thức ra mắt, mọi câu hỏi dường như tìm được lời hồi đáp. Hương Tràm không trở lại để chứng minh mình còn nổi tiếng, mà là một lần quay về để đối thoại với chính bản thân và khán giả đã chờ đợi cô suốt nhiều năm.

Ở tuổi 30, Hương Tràm không còn đứng trên sân khấu với tâm thế của một “công chúa ballad” chỉ sống nhờ hit. Thay vào đó là một vocalist từng trải, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn Pop Cinematic làm ngôn ngữ kể chuyện. Cuộc trò chuyện dưới đây diễn ra ngay sau thời điểm album Phao Cứu Sinh được giới thiệu tới công chúng, khi những chênh vênh, sợ hãi, hy vọng và cả sự bình thản của một người đã đi qua nhiều thăng trầm cùng lúc hiện hữu rõ ràng nhất. Đây không chỉ là câu chuyện về một album mới, mà là lời tự sự của Hương Tràm sau 5 năm rẽ lối - khi âm nhạc, khán giả và chính cô đã trở thành “phao cứu sinh” của nhau.

Chào Hương Tràm. Trở lại sau khi album mới chính thức ra mắt, cảm xúc hiện tại của bạn thế nào? Bạn mất bao lâu để sản xuất album này, công đoạn nào đối với bạn là thử thách nhất?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau 5 năm trở về, điều tôi lo sợ nhất chính là không biết khán giả liệu có còn chờ đợi mình hay không. Nhưng nhìn mọi người đến đông đủ để chào đón album Phao Cứu Sinh - đứa con tinh thần mà tôi vừa ra mắt, tôi thực sự xúc động.

Trong album này, có những bài demo tôi đã viết từ rất lâu, như Trong Em Đã Lớn được sáng tác cách đây 4-5 năm. Tuy nhiên, chỉ khi trở về Việt Nam, tôi mới tìm được các cộng sự để hoàn thiện chúng. Nếu tính từ lúc đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên thì hành trình này đã kéo dài 4-5 năm, nhưng để chính thức bắt tay vào sản xuất cùng ê-kíp cho album Phao Cứu Sinh thì mất 2 năm. Ngay từ thời điểm đặt chân về nước, tôi đã bắt đầu ngay vào hành trình thực hiện album này.

Tại sao tôi chọn Phao Cứu Sinh làm chủ đề? Dù trong album có những ca khúc dễ thành hit hoặc dễ đạt lượt xem cao hơn, nhưng với tôi, Phao Cứu Sinh mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.

Đầu tiên, đó là sự kết nối. Giữa những chênh vênh khi phải sống xa mọi người, ngày trở về và thấy khán giả vẫn ở đó đợi mình, tôi hiểu rằng khán giả chính là phao cứu sinh của tôi. Ở một góc độ khác, âm nhạc cũng có thể là phao cứu sinh. Khi bạn đang bộn bề giữa công việc mà tình cờ nghe được một giai điệu tuyệt vời, hay đơn giản là nhìn thấy nụ cười của mẹ, đó chính là chiếc phao cứu sinh xoa dịu tâm hồn bạn. Những tầng cảm xúc mà nhạc sĩ Hùng Quân đưa vào ca khúc này đã chạm đến tôi mạnh mẽ, khiến tôi quyết định đây phải là ca khúc chủ đề.

Bên cạnh đó, tôi vốn rất yêu thích dòng nhạc Cinematic. Tôi từng trình diễn bài Never Enough trong phim The Greatest Showman ở rất nhiều nơi và luôn tự hỏi khi nào Việt Nam mới có những ca khúc theo phong cách Cinematic như thế. Khi Phao Cứu Sinh xuất hiện, tôi biết mình phải thực hiện nó theo phong cách Pop Cinematic. Qua đó, tôi muốn khán giả thấy một Hương Tràm trưởng thành và đằm thắm hơn. Bên cạnh Pop Ballad sở trường, tôi hy vọng sự kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng lần này sẽ đánh dấu một bước đi mới đầy tâm huyết trong sự nghiệp âm nhạc của tôi.

Cách đây hai năm khi mới về nước, bạn từng ra mắt một sản phẩm mang màu sắc Latin khá lạ lẫm, sôi động và có cả vũ đạo. Tuy nhiên, phản hồi từ khán giả lúc đó cho rằng hình ảnh ấy khá xa lạ với một Hương Tràm mà họ vốn biết. So sánh giữa hai sản phẩm, bạn cảm thấy bản thân thực sự phù hợp với phong cách nào hơn? Sau nhiều năm sinh sống và học tập tại Mỹ, tư duy âm nhạc của bạn đã thay đổi như thế nào?

Tôi nghĩ đây vừa là điểm yếu nhưng cũng là điểm mạnh của mình: tôi không bao giờ ngại thử thách. Mỗi khi cảm thấy con đường âm nhạc của mình bắt đầu có dấu hiệu một màu, tôi sẽ lập tức muốn thử sức với cái mới.

Hành trình tôi thử nghiệm với R&B hay Latin có thể được đón nhận hoặc không. Tất nhiên, con đường nào cũng có lúc thành công, lúc chưa như ý, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại, bởi tôi luôn nỗ lực hết mình cho từng sản phẩm. Việc đón nhận và yêu thương là quyền quyết định của khán giả.

Dù biết rõ bản thân thuộc về dòng nhạc Pop Ballad, tôi vẫn luôn khao khát chinh phục những màu sắc âm nhạc khác. Và chắc chắn, sự thử nghiệm này sẽ không dừng lại ở đây.

Thay đổi lớn nhất trong tư duy âm nhạc của tôi chính là không còn ngại thử thách. Các thầy cô tại Mỹ đã dạy tôi rằng: Nếu muốn chạm tới một phiên bản mới, khoác lên mình một 'tấm áo' mới, bạn phải dám nghĩ dám làm và chấp nhận thực tế rằng có thể 30% sản phẩm sẽ không thành công như mong đợi.

Tôi đã học cách đối diện và sống chung với những ý kiến trái chiều để rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã, từ đó làm tốt hơn ở những sản phẩm kế tiếp. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ ngừng thử nghiệm. Nếu một ngày cảm thấy âm nhạc của mình có dấu hiệu một màu, tôi sẽ lại tiếp tục tìm tòi và đổi mới. Với tôi, hành trình học hỏi là không bao giờ có điểm dừng.

Pre-single của album lần này đã gặt hái được những thành công nhất định với lượt xem ổn định và tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Vậy khi chính thức ra mắt trọn bộ album, bạn đặt kỳ vọng như thế nào cho dự án lần này?

Nếu nói không kỳ vọng thì là nói dối, vì khi làm ra một sản phẩm, ai cũng hy vọng đứa con tinh thần của mình được đón nhận. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của tôi bây giờ đã khác rất nhiều so với năm 20 tuổi. Thời mới vào nghề, khi thành công, tôi thường rất sốt sắng với các con số và thành quả trước mắt.

Còn hiện tại, tôi không còn cảm giác nóng lòng như thế nữa. Với tôi, nếu một ca khúc có thể sống bền bỉ trong lòng khán giả theo năm tháng, hay đơn giản là ai đó tìm thấy một giai điệu đồng cảm với mình trong album này, thì đó đã là một thành công trọn vẹn rồi.

Là một vocalist có thâm niên trên thị trường, tên tuổi của bạn vốn gắn liền với những bản hit của các nhạc sĩ quen thuộc. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay là các nghệ sĩ trẻ thường tự sáng tác, tự sản xuất và biểu diễn sản phẩm của chính mình. Có bao giờ bạn cảm thấy việc không tự sáng tác là một bất lợi đối với mình không?

Tôi chưa bao giờ thấy đó là một bất lợi. Trước khi ra mắt album này, hành trình tôi đi đã rất rõ ràng; dù chưa phải là những ca khúc tự sáng tác, nhưng các sản phẩm tôi phát hành vẫn chạm được đến khán giả và có được những thành quả nhất định.

Tuy nhiên, trong album Phao Cứu Sinh lần này, tôi đã quyết định thử thách bản thân ở vai trò viết nhạc. Có 4 ca khúc trong album là do tôi tự viết hoặc đồng sáng tác cùng các cộng sự. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Dù kết quả có thế nào, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì mình đã dám thử sức và quyết tâm thực hiện đến cùng.

Thông thường, các nhạc sĩ sẽ chủ động gửi bài cho bạn hay bạn là người trực tiếp đặt hàng từ những cộng sự quen thuộc? Chi phí để sản xuất một album dài hơi và đầu tư mua nhiều bản quyền ca khúc như vậy chắc hẳn là một con số không nhỏ?

Các nhạc sĩ tìm đến tôi qua nhiều cách khác nhau. Có thể là từ những người bạn chung giới thiệu ca khúc cho nhau, hoặc qua email công việc mà tôi công khai để mọi người gửi bản demo cho ê-kíp quản lý. Đó là hai phương thức làm việc quen thuộc nhất của tôi từ trước đến nay.

Tôi không dám bàn đến con số cụ thể luôn (cười). Tính tôi một khi đã làm là phải làm tới cùng, nên ban đầu dự tính đầu tư một khoảng này, nhưng thực tế con số cứ thế nhảy vọt lên. Thế nhưng, tôi quan niệm nếu tạo ra được những giá trị âm nhạc thuần túy và chất lượng, thì đó là sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Suy cho cùng, đây là thành quả để đời của tôi mà.

Bên cạnh thế mạnh về kỹ thuật thanh nhạc, một trong những yếu tố cốt lõi giúp âm nhạc của Hương Tràm chạm đến trái tim khán giả chính là cảm xúc. Những bài hát của bạn thường mang màu sắc đượm buồn, kể về những câu chuyện tình yêu tan vỡ. Vậy bạn đã lấy chất liệu cảm xúc từ đâu để thể hiện những ca khúc đó sâu sắc đến thế?

Lâu dần, việc hát đối với tôi cũng giống như một diễn viên đứng trước một kịch bản mới. Trong album Phao Cứu Sinh, đúng là có rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng đó không chỉ là nỗi niềm của riêng tôi. Tôi góp nhặt cảm xúc từ những câu chuyện của các nhạc sĩ, hoặc từ cách họ hóa thân vào nhân vật trong bài hát.

Tôi gom lại mỗi thứ một chút, hòa quyện cùng những trải nghiệm cá nhân của chính mình để hoàn thiện và truyền tải trọn vẹn cảm xúc của sản phẩm đó đến khán giả.

Nhiều lúc khán giả họ sẽ nghĩ là đó chính là câu chuyện của Tràm.

Có lẽ đó cũng là một lời khen dành cho tôi. Tôi từng đọc được một bình luận nói rằng mình diễn tả nỗi buồn quá chân thực, đến mức khán giả tin chắc đó phải là nỗi buồn của chính tôi. Nếu mọi người cảm nhận như vậy, nghĩa là tôi đã phần nào thành công trong vai trò người kể chuyện.

Nhưng thực tế, không phải lúc nào đó cũng là nỗi lòng của riêng tôi. Tôi có khả năng chuyển hóa nỗi buồn từ câu chuyện của những người bạn xung quanh vào nhân vật trong bài hát. Có thể đây là một món quà, một bản năng mà ông trời ban tặng, giúp tôi đồng cảm và truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên nhất dù không trực tiếp trải qua.

Thời điểm bạn quyết định tạm dừng sự nghiệp là ngay sau khi ra mắt MV Duyên Mình Lỡ - lúc tên tuổi đang ở đỉnh cao và sức nóng truyền thông rất lớn. Giờ đây khi nhìn lại, có bao giờ bạn cảm thấy hối hận về quyết định bước lùi lại vào đúng khoảnh khắc rực rỡ đó không?

Tôi không bao giờ hối hận về quyết định đó. Nhìn vào những phản hồi của khán giả hiện tại dành cho album mới hay những đêm diễn gần đây, tôi thấy mọi người đã hiểu và cảm nhận được giá trị của 5 năm tôi rèn luyện tại Mỹ. Họ nhận ra con đường tôi đi hoàn toàn có lý do chứ không hề cảm tính. May mắn là những khán giả yêu thương tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối rằng: nếu Tràm đã chọn như vậy, chắc chắn phía sau phải là một mục đích ý nghĩa.

Với tôi, nếu cuộc đời cho mình cơ hội để được khiêm nhường và học hỏi lại từ đầu, tôi sẽ luôn nắm bắt. Sang Mỹ, tôi nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót. Những người thầy, người bạn đồng hành cùng tôi bên đó sở hữu những kỹ năng chuyên môn cực kỳ đặc biệt, và việc được học hỏi từ những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ là một trải nghiệm vô giá đối với tôi.

Theo bạn, đâu là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa thị trường âm nhạc Mỹ và thị trường Việt Nam? Sau khi trở về, Tràm có thấy khán giả Việt mình bây giờ khác nhiều so với 5 năm trước không? Và việc thị trường âm nhạc trong nước đang mở rộng, đa dạng như hiện nay đã tác động thế nào đến định hướng làm nghề của bạn?

Tôi thấy sự khác biệt lớn nhất nằm ở quy mô và sự phân hóa tệp khán giả. Ở Mỹ, thị trường âm nhạc cực kỳ rộng lớn, nên mỗi dòng nhạc dù là Rock, R&B hay Pop đều có một lượng khán giả khổng lồ và ổn định. Điều này cho phép nghệ sĩ hoàn toàn có thể tập trung sâu vào một phong cách duy nhất mà vẫn có 'đất diễn' rộng mở.

Tại Việt Nam, tôi đang thấy những chuyển biến rất tích cực. Hiện nay đã có nhiều sân khấu biểu diễn mang tính đặc thù hơn, nơi khán giả tìm đến chỉ để nghe Rock hoặc chỉ để nghe Ballad. Chúng ta đang dần hình thành những lớp khán giả có gu âm nhạc và định hướng rõ ràng; họ biết mình muốn gì và sẵn sàng theo đuổi, ủng hộ màu sắc riêng biệt của từng nghệ sĩ.

Cái mà Tràm thấy rõ nhất là các bạn Gen Z và thế hệ sáng tác bây giờ thực sự quá giỏi. Một người có thể 'cân' hết tất cả mọi thứ: từ viết nhạc, sản xuất, phối khí cho đến tự quay và dựng video luôn. Phải thừa nhận là các bạn đang đi nhanh hơn thế hệ của mình rất nhiều. Chính môi trường năng động đó đã thúc đẩy Tràm phải học hỏi nhiều hơn và tự bắt bản thân phải làm tốt hơn nữa.

Giờ đây, không chỉ khiêm tốn trước các bậc tiền bối, mà khi gặp các bạn trẻ, Tràm cũng thấy mình cần học hỏi từ họ rất nhiều. Có chăng, mình chỉ 'đằm' hơn các bạn một chút nhờ những trải nghiệm đã qua. Nhưng nhìn chung, mặt bằng nghệ sĩ Gen Z hiện nay, đặc biệt là các bạn bước ra từ những cuộc thi, thực sự rất đáng nể.

Chỉ trong vòng 5 năm mà thị trường âm nhạc Việt đã thay đổi chóng mặt. Có một nhận định cho rằng: khi các dòng nhạc ngày càng đa dạng và nghệ sĩ trẻ ngày càng đa năng, thì 'đất diễn' cho những vocalist thuần túy đang dần bị thu hẹp lại. Tràm có cảm thấy áp lực hay lo lắng về điều này không?

Với Tràm thì câu trả lời là vừa có, vừa không. Thực tế từ lúc về nước đến nay, Tràm đã diễn khoảng 100 show rồi. Nhìn vào con số đó, Tràm không nghĩ 'đất diễn' cho các vocalist bị ít đi đâu.

Phải thừa nhận là bây giờ khán giả rất khắt khe và chọn lọc khi quyết định bỏ tiền mua vé. Nhưng Tràm tin rằng, nếu mình luôn nỗ lực và không ngừng làm mới bản thân, khán giả vẫn sẽ ở đó ủng hộ. Mỗi nghệ sĩ đều có một hào quang riêng, và nếu bạn biết cách tỏa sáng theo cách của chính mình, bạn sẽ luôn có một tệp khán giả trung thành đồng hành cùng bạn.

Điều gì khiến Tràm cảm thấy tự tin nhất ở bản thân mình vào lúc này? Và sau 5 năm trở về từ Mỹ, bạn có nghĩ rằng giọng hát vẫn là thứ đầu tiên và sâu đậm nhất mà khán giả sẽ nhớ đến khi nhắc về cái tên Hương Tràm không?

Đến cuối cùng, Tràm vẫn định vị mình là một người kể chuyện. Tràm chưa bao giờ dám tự nhận mình có kỹ thuật gì quá hoành tráng hay cao siêu, điều khiến Tràm tự tin chính là cách kể chuyện của mình nhận được sự đồng cảm từ mọi người.

Tràm luôn khao khát được kể những câu chuyện ấy một cách thật nhất. Nếu là nỗi buồn, Tràm muốn nó phải chân thực đến tận cùng; nếu là niềm vui, Tràm muốn khắc họa được trọn vẹn sự hy vọng và hân hoan. Đó chính là điều Tràm mong khán giả nhớ về mình: một người kể chuyện bằng âm nhạc với sự chân thành tuyệt đối.

Gần đây, làn sóng show thực tế dành cho nữ nghệ sĩ như 'Chị Đẹp' hay các sân khấu trình diễn âm nhạc bùng nổ rất mạnh mẽ. Với một giọng ca thực lực như Tràm, chắc hẳn các nhà sản xuất không thể bỏ qua. Không biết Tràm đã nhận được lời mời nào chưa và định hướng của bạn với các chương trình này thế nào?

Thực ra là có lời mời chứ, và Tràm cũng thấy tên mình thường xuyên xuất hiện trong các danh sách đồn đoán của khán giả. Điều đó chứng tỏ mọi người vẫn rất trông chờ mình, Tràm trân trọng lắm. Tràm không hề đóng sập cánh cửa đó đâu, mình vẫn luôn để nó rộng mở thôi.

Nhưng nói thật nhé, Tràm chỉ sợ mình bị... 'mất hình tượng' thôi. Vì Tràm chỉ có hai phiên bản: một là trên sân khấu cực kỳ chỉn chu như mọi người vẫn thấy, hai là khi về nhà thì... chẳng còn hình tượng gì hết. Tràm lo là nếu truyền hình thực tế mà khai thác đúng cái con người thật ở nhà của mình, không biết khán giả có còn là fan của mình nữa không đây?

Mọi người cứ nói Hương Tràm mà đi thi thì sẽ là 'đối thủ đáng gờm', nhưng Tràm lại nghĩ khác. Khi xem các show như Chị Đẹp hay Anh Trai, Tràm thấy đó giống như một gia đình hơn. Ở đó, các nghệ sĩ được bộc lộ những góc rất đời, rất tình cảm: từ sự trẻ con, sự chăm sóc lẫn nhau cho đến những tâm sự cá nhân. Tràm thấy các anh chị em đồng nghiệp tham gia với tinh thần rất tận hưởng chứ không hề nặng nề chuyện đối đầu. Đó mới là điều khiến Tràm thấy thú vị ở các show thực tế hiện nay.

Như vừa chia sẻ, từ lúc về nước bạn đã chạy gần 100 show - một con số cực kỳ ấn tượng. Gần đây, cư dân mạng có xôn xao 'bóc giá' mức cát-xê của Hương Tràm và con số đó khiến không ít người phải trầm trồ. Tràm cảm thấy thế nào trước những lời đồn đoán về mức thu nhập 'khủng' sau khi tái xuất?

Thú thật là khi đi diễn, Tràm chỉ đơn giản suy nghĩ rằng: ở đâu khán giả yêu thương mình thì mình đến phục vụ thôi. Nhưng đến khi nhìn lại con số tổng kết cũng đã trên dưới 100 show, chính Tràm cũng phải giật mình thốt lên 'Wow!'. Hóa ra mình đã làm việc miệt mài đến thế trong suốt 2 năm qua. Và có lẽ, đây chính là 'thời điểm vàng' lúc cảm xúc và trải nghiệm đã đủ đầy để Tràm gửi tới mọi người một album trọn vẹn.

Tình bạn trong showbiz luôn là chủ đề mà mọi người rất quan tâm. Sau 5 năm từ Mỹ trở về, Tràm có còn giữ liên lạc hay tham gia vào một hội bạn thân nào trong giới không?

Thực ra Tràm là một người rất hướng nội. Do đặc thù công việc nên mình có rất nhiều mối quan hệ, nhưng khi xong việc, Tràm thường có xu hướng thu mình lại, khác hẳn với hình ảnh rực rỡ trên sân khấu. Những người bạn thực sự thân thiết của Tràm thì vẫn luôn ở đó, mình đi 5 năm quay về mọi thứ vẫn không thay đổi.

Như hôm nay có chị Võ Hạ Trâm hay bé Lâm Bảo Ngọc đến ủng hộ này. Không nhất thiết phải là những người bạn quá thân thiết kiểu ngày nào cũng gặp, vì ai cũng có cuộc sống riêng, như chị Trâm còn bận rộn con cái. Anh chị em nghệ sĩ thường chọn cách nhìn ngắm, nhắn tin cổ vũ và ủng hộ nhau từ xa. Tràm cảm nhận được rằng, dù thân hay không thân, mọi người vẫn luôn dành cho nhau sự trân quý - trân quý cái tài năng và nỗ lực tỏa sáng của mỗi người trong nghề.

Trong suốt hành trình làm nghề đã qua, có quyết định hay hành động nào khiến Tràm cảm thấy hối hận và ước rằng mình có thể quay ngược thời gian để sửa chữa lại không?

Không. Tràm nghĩ việc hối hận chỉ làm mất thời gian của mình thôi. Tất cả mọi thứ trên hành trình đã qua - từ những lỗi lầm, vấp ngã cho đến những thành công đều là những mảnh ghép bắt buộc phải có để tạo nên một Hương Tràm của ngày hôm nay. Tràm trân trọng bản thân mình hiện tại, vì thế Tràm không hối tiếc bất cứ điều gì cả.

Hiện tại, quan điểm của Tràm về tình yêu có gì thay đổi không? Và với bạn, một mối quan hệ như thế nào mới được gọi là lý tưởng?

Trước đây thì đúng là mỗi giai đoạn Tràm đều có những tiêu chuẩn khác nhau. 20 tuổi thì gu bạn trai phải thế này, 25 tuổi phải thế kia. Nhưng với Tràm ở tuổi 30, nếu may mắn có được tình yêu, thì chỉ cần đến cuối ngày cả hai có thể tựa đầu vào nhau và cảm thấy bình yên là đủ. Tràm không còn đặt ra bất kỳ nguyên mẫu hay tiêu chuẩn cụ thể nào nữa. Với Tràm hiện tại, yêu nhau gắn liền với sự bình yên, như thế đã là hạnh phúc rồi.

Hương Tràm đã bắt đầu nghĩ đến việc muốn lập gia đình cho riêng mình chưa?

Tràm tin vào chữ duyên.

Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu thì nếu đến cuối ngày có ai nói với mình: “Em nghỉ ngơi đi, vất vả cả ngày rồi” cũng sẽ nghĩ là mình đang trọn vẹn, Tràm cũng vậy. Tuy nhiên Tràm không đặt áp lực là phải vào năm nào hay tuổi nào. Khi gặp đúng người và đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự nhiên đến thôi.

Với Hương Tràm ở thời điểm này, điều gì ở 'nửa kia' là quan trọng nhất đối với bạn? Đó là một người có sự nghiệp vững vàng, hay quan trọng hơn cả phải là một người biết thấu hiểu và cảm thông cho đặc thù công việc của một nghệ sĩ như Tràm?

Tràm nghĩ mỗi thứ nên có một chút nhưng quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu. Đặc thù nghề nghiệp của Tràm rất lớn: thường xuyên đi diễn xa nhà biền biệt, thức khuya dậy sớm, giờ giấc không giống ai. Nếu người bạn đời không thực sự thấu hiểu thì sẽ rất khó khăn để đồng hành lâu dài. Đó là lý do vì sao Tràm thấy nhiều cặp đôi trong nghề có kết thúc hạnh phúc, vì họ dễ cảm thông cho nhau.

Tuy nhiên, với riêng Tràm thì mọi chuyện vẫn nằm ở chữ 'duyên'. Tràm không quá quan trọng việc người đó có trong nghề hay không, chỉ cần người ấy mang lại cho mình sự bình yên, cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối là đủ rồi.

Nhìn lại những thăng trầm đã qua trong chuyện tình cảm, cái chiêm nghiệm sâu sắc nhất mà Tràm rút ra được từ những trải nghiệm yêu đương của mình là gì?

Là rút ra rất nhiều bài học rồi mà... vẫn thấy đau (cười). Thật ra tình yêu là một điều gì đó rất đặc thù. Chẳng ai có thể tự tin vỗ ngực khoe rằng 'tôi yêu giỏi hơn bạn' hay có kinh nghiệm hơn người khác được.

Tràm cũng thấy những lời khuyên trong tình yêu đôi khi không thực sự thỏa đáng, vì người ta chỉ khuyên dựa trên góc nhìn cá nhân, mà góc nhìn đó chưa chắc đã đúng với câu chuyện của mình. Thế nên, điều duy nhất Tràm rút ra được sau mỗi cuộc tình là tự nhìn lại bản thân: Mình đã sai ở đâu? Mình cần thay đổi điều gì để tình yêu tiếp theo trở nên đẹp hơn và có thể gắn bó bền lâu? Còn nếu nói về những bài học cụ thể, thì có lẽ là vô kể.

Nhìn lại thời điểm 5 năm trước, việc Tràm bất ngờ sang Mỹ đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, trong đó có tin đồn cho rằng bạn đi Mỹ để sinh con. Trước những luồng tin trái chiều và có phần thêu dệt như vậy, phản ứng và tâm thế của Tràm lúc đó cũng như hiện tại thế nào?

Bị nói đi Mỹ sinh con, lúc đầu Tràm thấy rất nực cười, kiểu: 'Ơ, sao mọi người có thể đặt ra một tin đồn vô lý đến thế nhỉ?'. Suốt thời gian bên đó, Tràm vẫn đi diễn đều đặn mỗi tuần 1-2 show, rồi đi học mỗi ngày. Tràm còn thường xuyên đăng clip tập nhảy, khoe cả múi bụng săn chắc nữa mà, vậy thì thời gian đâu để sinh con được?

Tràm thực sự không hiểu tại sao tin đồn đó lại xuất hiện. Nhưng sau đó mình tự trấn an rằng, có lẽ ai làm trong showbiz cũng phải đối mặt với ít nhất một tin đồn 'trên trời rơi xuống' như vậy. Thôi thì mình cứ lạc quan nghĩ rằng vì mọi người còn quan tâm nên mới đồn đại về mình. Đến giờ thì Tràm thấy... sao cũng được, ai muốn kể sao cũng được.

Là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, làm thế nào để Tràm giữ được sự bình tĩnh trước những tin đồn ác ý - những điều mà đôi khi mình hoàn toàn không chủ đích và chắc chắn không bao giờ muốn chúng xuất hiện?

Tràm nghĩ là Hương Tràm của 5 năm trước sẽ phản ứng khác. Nhưng với Tràm hiện tại, sự bình yên quan trọng hơn tất thảy. Tràm không muốn lãng phí năng lượng của mình để đối diện với những thứ ngoài kia làm mất đi sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Thay vì dùng năng lượng tích cực đó để đi xử lý hay giải thích những chuyện không đâu, Tràm chọn giữ nó cho những việc mình thích và những người mình yêu thương. Tràm cứ để mọi thứ bình thản đi qua thôi. Mọi người muốn nói sao hay nghĩ sao cũng được, Tràm sẽ chứng minh tất cả bằng âm nhạc. Đến cuối ngày, âm nhạc chính là câu trả lời xác đáng nhất.

Nếu bây giờ đứng trước một quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt, Tràm thường sẽ dành bao lâu để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn? Và ở thời điểm này, cán cân của bạn sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn: hạnh phúc cá nhân hay là sự nghiệp nghệ thuật?

Ngày xưa, thời điểm Tràm mải mê chạy show, sự nghiệp chiếm đến 50%, bản thân chỉ khoảng 20%, gia đình 20%, còn tình yêu là 10%. Lúc đó mọi thứ là như vậy, nhưng bây giờ thì khác rất nhiều.

Kể từ khi trở về, mỗi ngày chứng kiến bố mẹ già đi một chút, Tràm nhận ra gia đình mới là tất cả. Mình phải chủ động đi chậm lại để nhìn ngắm và trân trọng những điều đó. Hiện tại, công việc vẫn chiếm 50% để giữ lửa nghề, nhưng gia đình đã chiếm đến 40%, phần còn lại Tràm dành trọn cho bản thân mình.

Cám ơn Hương Tràm vì những chia sẻ!