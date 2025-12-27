Chỉ còn vài tiếng nữa, concert đầu tiên của đội hình Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ chính thức khai mạc. Với sức nóng từ gameshow vừa khép lại, Khu đô thị Vạn Phúc City dự kiến sẽ đón chào hàng chục nghìn khán giả tới chung vui với 30 nghệ sĩ. Và để đem tới những màn trình diễn trọn vẹn nhất, ekip và các Anh Trai đã dành vài ngày để tổng duyệt chương trình.

Ngày 26/12, trời đã tạnh mưa, đường phố khô ráo, báo hiệu một đêm concert được thời tiết “yêu thương”. Không chỉ tập dượt, ghép đội hình và chạy sân khấu, ngày tập luyện cuối còn là thời điểm để các fandom bắt đầu triển khai các dự án quảng bá cho idol như roadshow, fanbooth, banner và cờ phướn…

Ở bên ngoài khu vực concert, các Anh Trai đã ồ ạt ra giao lưu vui vẻ với người hâm mộ, hưởng ứng nhưng project được đầu tư hoành tráng. Một trong những khoảnh khắc được lan truyền rầm rộ nhất là khi Gill hoá “boy phố” giữa đám đông fan, ngồi lên xe phân khối lớn và rồ ga tưng bừng.

Gill ngồi trên xe mô tô rồ gà, chở người yêu ở đằng sau

Người yêu của anh chàng, TikToker Thanh Hiền, cũng có mặt để cổ vũ cho bạn trai. Cô nàng được mọi người thuyết phục ngồi đằng sau tay lái của Gill, cầm cờ vẫy đầy thích thú. Cả ống kính cam thường, Thanh Hiền khoe visual nét căng, luôn tươi cười rạng rỡ khi tương tác với fan. Diện lên mình bộ trang phục đơn giản gồm quần jean thụng và crop-top, cô nàng gây ấn tượng nhờ body thon gọn và săn chắc.

Thanh Hiền khoe visual nét căng, luôn tươi cười rạng rỡ khi tương tác với fan

Các video ghi lại Gill “hóa dân tổ” cùng bạn gái đã thu hút lượng tương tác cao cùng loạt bình luận rôm rả. Nhiều fan thích thú gọi vui Gill đúng chuẩn “boy phố chính hiệu bước ra từ TikTok”. Riêng Thanh Hiền cũng nhận về cơn mưa lời khen về cả sắc lẫn dáng đều 10 điểm không có nhưng.

Được biết, cả 2 đã hẹn hò trong một khoảng thời gian dài. Thanh Hiền luôn được bắt gặp song hành cùng Gill tại các chương trình, sự kiện. Khi tham gia Anh Trai Say Hi, cặp đôi không ít lần chung khung hình với các thí sinh khác, từ quá trình làm nhạc - thu âm với đi ăn uống bên ngoài.

Cặp đôi song hành với nhau trong cuộc sống và công việc