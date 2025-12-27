Nhạc hay có đủ đánh bay scandal?

Khuya ngày 26/12, Wren Evans bất ngờ công bố phát hành Thu Đợi - Official Lyrics Video, tiếp nối động thái hé lộ demo 1 phút trước đó trên website của công ty chủ quản. Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Phần kết bài được bỏ ngỏ cũng khiến khán giả không khỏi đồn đoán về khả năng ra mắt full album trong thời gian tới.

MV lyrics video đi kèm nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt bởi giai điệu trầm ổn, chill và nhẹ nhàng mang màu sắc đặc trưng của Wren Evans. Giọng hát của nam ca sĩ được đánh giá là ấm áp, giàu cảm xúc, pha chút khẽ khàng và lắng đọng, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng đủ để người nghe cảm nhận được chiều sâu trong từng ca từ. Sự kết hợp giữa giai điệu du dương và màu giọng riêng giúp Thu Đợi vừa thư giãn, vừa gợi nhớ những cảm xúc hoài niệm.

Tính đến 11h ngày 27/12, bản đăng trên YouTube đã thu về hơn 98 nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận. Nhiều fan bày tỏ sự quan tâm khi thấy Wren Evans trở lại với sản phẩm mới, nhận xét Thu Đợi như một “món quà âm nhạc” xoa dịu những khoảng trống trong thời gian nam ca sĩ hạn chế xuất hiện. Một số bình luận còn khen ngợi cách Wren truyền tải cảm xúc qua giọng hát, cho rằng đây là điểm nhấn giúp bài hát tạo được ấn tượng sâu sắc.

Tính đến 11h ngày 27/12, bản đăng trên YouTube đã thu về hơn 98 nghìn lượt xem

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại rằng MV chưa đủ sức “tẩy” scandal. Một bộ phận khán giả cho rằng trước khi ra mắt sản phẩm mới, nam ca sĩ chưa có động thái giải quyết các ồn ào đời tư trước đó, khiến sự trở lại của nam ca sĩ vẫn còn cảm giác thiếu trọn vẹn. Nhiều người thậm chí không chấp nhận hoàn toàn, cho rằng việc phát hành MV chỉ là bước đầu để PR hình ảnh mà chưa thực sự thể hiện trách nhiệm cá nhân.

Khán giả thực sự chờ đợi là một lời xin lỗi rõ ràng, thừa nhận trách nhiệm cá nhân (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào 0h ngày 24/12, Wren Evans từng đăng tải một đoạn clip tổng hợp các khoảnh khắc gắn bó với người hâm mộ, ekip và hành trình âm nhạc. Clip với tông màu đen trắng, nhịp dựng chậm, mang tính chất hồi tưởng và chia sẻ cảm xúc cá nhân, nhưng không chứa chi tiết kịch tính hay lời giải thích cụ thể. Trong clip, anh thông báo Thu Đợi sẽ là món quà dành tặng fan, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây vẫn chỉ là một động thái PR cho sản phẩm mới. Khán giả thực sự chờ đợi là một lời xin lỗi rõ ràng, thừa nhận trách nhiệm cá nhân, điều mà đoạn video này chưa đáp ứng.

Wren Evans ở ẩn sau những ồn ào về tình cảm với Mi Nga

Hiện tại, tranh cãi về sự trở lại của Wren Evans vẫn diễn ra gay gắt

Hiện tại, tranh cãi về sự trở lại của Wren Evans vẫn diễn ra gay gắt. Một mặt, nhiều người chào đón sản phẩm mới, ghi nhận nỗ lực và phong cách đặc trưng của nam ca sĩ, đồng thời đánh giá cao chất lượng âm nhạc và cách truyền tải cảm xúc qua giọng hát. Thu Đợi được xem là bước đi tái khẳng định tài năng và niềm đam mê âm nhạc của Wren Evans sau thời gian dài hạn chế xuất hiện. Mặt khác, vẫn tồn tại những ý kiến thẳng thắn rằng chưa thể “xóa scandal” chỉ bằng âm nhạc. Nhiều người cho rằng âm nhạc chỉ là một phần trong quá trình lấy lại niềm tin, và nếu không đi kèm với sự minh bạch, trách nhiệm cá nhân, khán giả lâu năm sẽ khó chấp nhận hoàn toàn.

Hiện tại, tranh cãi về sự trở lại của Wren Evans vẫn diễn ra gay gắt (Ảnh: FBNV)

Sự đối lập này cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc tạo ảnh hưởng tích cực là không thể phủ nhận, nhưng cũng có giới hạn. Những scandal liên quan đến đời tư thường để lại dấu ấn sâu trong lòng khán giả, và chỉ bằng tài năng hay sản phẩm mới đôi khi chưa đủ để xoá đi cảm giác hụt hẫng hay mất niềm tin. Trường hợp của Wren Evans vì vậy đặt ra câu hỏi: liệu một ca khúc hay có thể thực sự “đánh bay” scandal, hay đây mới chỉ là bước đầu để nam ca sĩ xây dựng lại hình ảnh và cần thêm thời gian cùng những hành động minh bạch để giành lại sự tín nhiệm từ công chúng.