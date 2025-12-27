Negav khóc nức nở tại concert Anh Trai Say Hi

Tối 27/12, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 đã diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM với sự tham gia của đầy đủ 30 Anh Trai của mùa giải. Các tiết mục quen thuộc từng được phát sóng trên truyền hình được tái hiện trước khán giả trực tiếp, thu hút sự quan tâm lớn sau nhiều ngày thông tin về concert lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Negav khóc ở concert Anh Trai Say Hi tối 27/12 (nguồn: biaaaib__)

Trong phần giao lưu giữa chương trình, Negav là một trong những nhân vật nhận được nhiều chú ý. Nam rapper gửi lời cảm ơn đến khán giả và người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình tham gia chương trình. Khi nhắc đến fandom Embes và việc được bình chọn ở một hạng mục liên quan đến nhà tài trợ, Negav không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu. "Em khóc vì quá tự hào về cộng đồng fan của em", Negav vừa khóc vừa nói.

Loạt hình ảnh lan truyền chóng mặt trên MXH (ảnh cap màn hình):

Trước đó, Negav đã chính thức trở thành Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2 với hơn 6 triệu lượt bình chọn. Thông tin từ phía người hâm mộ cho thấy tổng số tiền phục vụ cho hoạt động bình chọn ước tính vượt mốc 1 tỷ đồng.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, trở lại tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 sau khi đã nổi tiếng từ mùa 1. Trước đó, Negav từng góp mặt tại King of Rap và là thành viên tổ đội GERDNANG cùng HIEUTHUHAI, HURRYKNG,... Nhờ lợi thế từ mùa 1, ngay từ những vòng đầu, Negav đã nhanh chóng dẫn đầu các BXH thảo luận với lượng người hâm mộ đông đảo. Trong các live stage, nam rapper có những màn trình diễn tạo hiệu ứng lan truyền, nổi bật là verse rap melody trong Live Stage 1 - Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, tiết mục Đa Nghi làm đội trưởng hay tiết mục solo It’s Gon’ Be Alright kết hợp cùng Văn Mai Hương ở đêm chung kết.

Negav là Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2 (ảnh: FBNV)

Dù vậy, hành trình của Negav không suôn sẻ khi luôn song hành với những ý kiến trái chiều. Trước khi tham gia chương trình, nam rapper từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn, khiến một bộ phận khán giả giữ thái độ dè dặt. Trong suốt mùa giải, Negav được ghi nhận nỗ lực cải thiện hình ảnh, thể hiện sự tiến bộ và chuyên nghiệp hơn trên sân khấu, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xóa đi những tranh cãi vốn đã tồn tại từ trước.

Concert mùa 2 của Anh Trai Say Hi có nhiều khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi, trong đó phần giao lưu của Negav là một trong những nội dung được chú ý sau đêm diễn.