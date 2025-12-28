Thời gian gần đây, tình hình mạng xã hội của Ngu Thư Hân ghi nhận những con số tăng trưởng đáng chú ý, bất chấp việc nữ ca sĩ vẫn đang là tâm điểm của nhiều tranh cãi. Tài khoản Instagram của Ngu Thư Hân tăng thêm khoảng 500 nghìn người theo dõi, trong khi TikTok chính thức chạm mốc 1 triệu follower.

Trên Douyin (TikTok Trung Quốc), các video xoay quanh nhân vật Khương Mộ - vai diễn mới nhất của nữ ca sĩ đạt tổng cộng khoảng 4,25 tỷ lượt xem. Những dữ liệu này được xem là màn “lội ngược dòng” hiếm thấy trong bối cảnh Ngu Thư Hân bị gọi tên ở nhiều bảng xếp hạng “sao nữ bị ghét nhất năm 2025”.

Ngu Thư Hân ghi nhận sự tăng trưởng của các nền tảng MXH (ảnh: Góc Nhỏ Của Ngu Thư Hân)

Ngu Thư Hân sinh năm 1995 tại Thượng Hải, Trung Quốc hoạt động song song ở vai trò diễn viên, ca sĩ và người có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ ca sĩ tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật LASALLE (Singapore), xuất thân từ một gia đình giàu có với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản và thép. Ngay từ những năm đầu gia nhập showbiz, hình ảnh “thiên kim tiểu thư” cùng phong cách cá nhân điệu đà, nổi bật đã giúp Ngu Thư Hân nhanh chóng được chú ý, đồng thời cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Ngu Thư Hân bứt phá với việc trở thành thần tượng "ngậm thìa vàng" (ảnh: Weibo)

Sự nghiệp của Ngu Thư Hân khởi đầu từ năm 2015 nhưng chỉ thực sự bứt phá sau chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Tại đây, nữ ca sĩ giành vị trí Á quân và ra mắt cùng nhóm nhạc THE9, trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện cao nhất chương trình. Sau giai đoạn hoạt động âm nhạc, Ngu Thư Hân dần chuyển trọng tâm sang phim ảnh và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Thương Lan Quyết, Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Ngu Thư Hân phát triển hình tượng nghệ sĩ đa năng (ảnh: Weibo)

Bước sang năm 2025, hình ảnh của Ngu Thư Hân lại đối diện làn sóng phản ứng tiêu cực gay gắt. Nhiều bê bối liên quan đến gia đình bị khơi lại, trong đó có thông tin cha mẹ nữ ca sĩ vướng các vụ kiện tụng nợ xấu và bị đưa vào danh sách “người thất tín”. Trong bối cảnh này, việc Ngu Thư Hân vẫn xuất hiện với hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội khiến dư luận phản ứng gay gắt, cho rằng nữ ca sĩ thiếu sự tiết chế và nhạy cảm trước tình hình chung.

Hàng loạt tin đồn xoay quanh thái độ làm việc của Ngu Thư Hân cũng lan truyền rộng rãi (ảnh: Weibo)

Cùng thời điểm, hàng loạt tin đồn xoay quanh thái độ làm việc của Ngu Thư Hân cũng lan truyền rộng rãi. Một số cáo buộc cho rằng nữ ca sĩ có biểu hiện “ngôi sao”, khó hợp tác với đồng nghiệp và ekip, dù chưa có kết luận chính thức nhưng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh công chúng. Các hoạt động quảng bá ở nước ngoài từng khiến Ngu Thư Hân vướng tranh cãi vì bị cho là chưa đủ tinh tế trong cách thể hiện hình ảnh cá nhân. Ngay cả những sự kiện dành cho người hâm mộ, như fan meeting sinh nhật với giá vé cao, cũng trở thành đề tài bàn luận khi nhiều ý kiến cho rằng trải nghiệm mang lại không tương xứng với chi phí bỏ ra.

Vai diễn mới của Ngu Thư Hân gây tranh cãi nhưng giúp cô trở thành chủ đề hot (ảnh: Weibo)

Giữa giai đoạn bị quay lưng mạnh mẽ, việc mạng xã hội của Ngu Thư Hân bất ngờ tăng trưởng được xem là "lội ngược dòng" nhờ tranh cãi. Vai diễn mới của Ngu Thư Hân trong Song Quỹ không nhận được đánh giá tích cực về chuyên môn, những hình ảnh và biểu cảm của nhân vật lại liên tục xuất hiện trên các nền tảng video ngắn, kéo theo lượng thảo luận lớn. Phong cách diễn xuất điệu đà, có phần “làm lố” - yếu tố từng gắn liền với thương hiệu Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành chất liệu cho meme và các luồng ý kiến trái chiều. Nhưng cũng nhờ điều này mà Ngu Thư Hân trở thành chủ đề hot.

Dù bị đánh giá là “hot nhờ tranh cãi”, mức độ quan tâm mà nữ ca sĩ nhận được trên mạng xã hội là điều khó phủ nhận (ảnh: Weibo)

Chính những tranh cãi này đã giúp tên tuổi Ngu Thư Hân duy trì độ phủ sóng giữa tâm bão chỉ trích. Dù bị đánh giá là “hot nhờ tranh cãi”, mức độ quan tâm mà nữ ca sĩ nhận được trên mạng xã hội là điều khó phủ nhận. Tuy nhiên, xét trên đường dài, việc nổi tiếng dựa vào ồn ào và bàn tán tiêu cực rõ ràng không phải hướng đi bền vững. Màn “lội ngược dòng” của Ngu Thư Hân trong năm 2025 đặt ra dấu hỏi về cách nữ ca sĩ cân bằng giữa độ nóng truyền thông và uy tín nghề nghiệp trong chặng đường tiếp theo.