Một Anh Trai đối diện ca phẫu thuật sau concert, khó xuất hiện tại Day 2 Mỹ Đình

Tối 27/12, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức diễn ra tại Vạn Phúc City, TP.HCM. Ngay từ thời điểm trước giờ G, không khí ở trong và ngoài sân khấu đã như một “chảo lửa” với sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả dành sự cổ vũ hết mình cho 30 anh trai.

Đặc biệt sau đêm concert tại TP.HCM, BTC Anh Trai Say Hi tiếp tục mang đến điều bất ngờ khi công bố đêm concert Day 2 sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 14/3. Trước thông tin này, không ít người hâm mộ tại thủ đô phấn khích khi có thể tiếp tục trải nghiệm không khí lễ hội cùng các anh trai. Tuy nhiên, khán giả cũng không khỏi tiếc nuối khi rất có thể, concert Anh Trai Say Hi tại TP.HCM là concert đầu tiên và cũng là duy nhất của Karik.

BTC Anh Trai Say Hi xác nhận tổ chức concert Day 2 tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 14/3/2026 (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Người hâm mộ lo lắng Karik sẽ không thể tham gia concert Day 2 của Anh Trai Say Hi (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Theo đó từ thời điểm sau khi 2 tập Anh Trai Say Hi lên sóng, nhiều khán giả đã phát hiện Karik liên tục đi tập tễnh và có dấu hiệu bị chấn thương ở chân. Theo tiết lộ từ ekip, HLV Rap Việt đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo và phải phẫu thuật sau chương trình. Chính vì thế trong đêm concert Anh Trai Say Hi, Karik phần lớn không hoạt động quá mạnh để giữ cho chân ổn định.

Bên cạnh đó, tại photobooth của Karik, đã có rất nhiều fan xếp hàng dài để ký tặng vào chiếc chăn sẽ theo nam rapper trong hành trình phẫu thuật. Đây chắc chắn sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn dành cho Karik trong quãng thời gian phẫu thuật.

Theo dự kiến, sau concert Anh Trai Say Hi, Karik sẽ bắt đầu phẫu thuật vào tháng 1/2026 và sẽ có khoảng thời gian 6 tháng hồi phục chấn thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều fan lo lắng việc Karik sẽ không thể xuất hiện tại đêm Day2 concert Anh Trai Say Hi. Dẫu vậy, nhiều fan cũng tin rằng sau phẫu thuật, nếu như khả năng hồi phục tiến triển tốt, rất có thể Karik vẫn sẽ xuất hiện tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình.

Hình ảnh Karik tại concert Anh Trai Say Hi tối 27/12 (Ảnh: tramle0807)

Nam rapper dành thời gian ký tặng người hâm mộ (Ảnh: Thread)

Các fan thay nhau ký tặng lên chiếc chăn sẽ theo Karik trong hành trình phẫu thuật chấn thương (Ảnh: Thread)

Fan lo lắng concert Anh Trai Say Hi tại TP.HCM sẽ là đêm đầu tiên và duy nhất Karik tham gia (Ảnh: Thread)

Khoảnh khắc nam rapper từng phải ngồi nghỉ khi ghi hình Anh Trai Say Hi vì chấn thương (Ảnh: Facebook)

Tại Anh Trai Say Hi, Karik có một hành trình để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Từ Live Stage 1 dẫn đầu BXH với Người Như Anh Xứng Đáng Với Cô Đơn đến vai trò đội trưởng giành chiến thắng ở vòng hai, nam rapper liên tục khẳng định bản lĩnh qua loạt tiết mục đậm chất rap như Nỡ Lòng Đồng Ý, Cũng May Là Ế đồng thời gây bất ngờ khi “chơi lớn” với vũ đạo mạo hiểm ở Live Stage 3 dù chấn thương nặng.

Càng về cuối chương trình, Karik bước ra khỏi áp lực tuổi tác và cạnh tranh Gen Z để tận hưởng sân khấu đúng nghĩa, khép lại bằng Đoán Xem vui nhộn tại chung kết. Việc lọt Top 10 và nhận giải The Best Showcase được xem là cái kết trọn vẹn cho một Karik luôn giàu năng lượng và để lại cảm xúc cho người hâm mộ.