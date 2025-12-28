0h đêm Giáng sinh, Obito bất ngờ cho ra mắt MV 'dạo này'. Khung giờ phát hành đặc biệt này không hề mang tính ngẫu nhiên. Với thời lượng gần 5 phút, MV được tính toán để khi khép lại, đồng hồ vừa chạm mốc 0h ngày 25/12 – thời khắc chuyển giao của đêm Giáng sinh. Phát hành vào khoảnh khắc giao thoa ấy, 'dạo này' là bản tình ca tự sự, chạm tới vùng cảm xúc chênh vênh rất quen thuộc: khi con người tạm dừng trước ngưỡng cửa của một ngày mới, có người hít một hơi thật sâu để bước tiếp, có người khẽ mỉm cười, khép lại những điều đã qua.

Obito - dạo này

Obito không cần chiêu trò rầm rộ để PR nhạc mới. Nam rapper đơn giản là tung sản phẩm đúng thời điểm, thỏa mãn người nghe trung thành, nhưng vẫn khiến mạng xã hội chao đảo trong những ngày qua. Lyric mang màu sắc tự sự, nhiều khoảng lặng và cảm xúc rất đặc trưng của Obito được fan nhạc liên tục chia sẻ. Dân tình tấm tắc, rapper một khi hát nhạc tình thì chỉ có “luỵ”. Một bộ phận khán giả còn diễn giải, suy đoán câu chuyện đằng sau ca khúc, tạo nên các luồng thảo luận sôi nổi trên MXH.

Obito không cần chiêu trò rầm rộ để PR nhạc mới

Song song với sức nóng này, lượt nghe dạo này tăng trưởng nhanh chóng. Khuya 27/12, Obito thông báo tin vui trên fanpage khi ca khúc chính thức cán mốc 1 triệu lượt xem và vươn lên vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng chung lẫn bảng âm nhạc của YouTube Việt Nam, theo thống kê từ bên thứ ba.

Obito khoe thành tích mới (ảnh: FBNV)

Thành tích này gần như đã được dự đoán trước khi dạo này nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật nhất trên bảng trending thời điểm hiện tại. Trước khi Obito chiếm lĩnh vị trí #1, Chờ Anh Về của B Ray kết hợp cùng AMEE từng giữ vị trí số 1 âm nhạc nhiều ngày. Chuyện Để Dành của Mỹ Tâm cũng nhanh chóng leo lên top đầu, tiếp đến là Quá Khứ Kia Của Anh của WOKEUP và sự tham gia của Andree, RHYDER, CoolKid và YoungBan, từng leo lên hạng 2. Tuy nhiên, tất cả đều nhường bước khi dạo này xuất hiện và tạo nên cú bứt phá rõ rệt.

Thành công của 'dạo này' cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn vào album tiếp theo của Obito (ảnh: FBNV)

Thành công của 'dạo này' cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn vào album tiếp theo của Obito. Sau album đầu tay Đánh Đổi tạo được dấu ấn tốt về cả màu sắc âm nhạc lẫn khả năng kể chuyện, nam rapper vẫn chưa vội vàng ra mắt một dự án dài hơi mới. Sự chờ đợi kéo dài khiến mỗi lần anh “đánh úp” bằng sản phẩm mới đều trở thành tâm điểm chú ý.

Obito sinh năm 2001, tên thật là Lý Quốc Phong, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ rapper trẻ Việt Nam những năm gần đây. Bước ra từ cộng đồng underground, Obito gây chú ý nhờ khả năng viết lời giàu hình ảnh, giọng rap trầm và cách truyền tải cảm xúc chân thật, cân được cả nhạc tình và rap battle. Obito từng tham gia Rap Việt mùa 2 và là một trong những con tướng mạnh nhất mùa giải. Nam rapper tạo dấu ấn với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Simple Love, Đánh Đổi, Hà Nội,...

Không chạy theo chiêu trò, Obito chọn cách phát triển chắc chắn, để âm nhạc tự lên tiếng (ảnh: FBNV)

Obito xây dựng hình ảnh một rapper thiên về tự sự, khai thác những lát cắt rất đời của tình yêu và tâm trạng người trẻ. Không chạy theo chiêu trò, Obito chọn cách phát triển chắc chắn, để âm nhạc tự lên tiếng. 'dạo này' không chỉ là một ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng, mà còn là minh chứng rõ nét cho con đường mà Obito theo đuổi: lấy cảm xúc làm trung tâm và để khán giả tự tìm thấy mình trong từng câu chữ.