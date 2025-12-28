Lộ loạt bằng chứng nghi vấn mỹ nam nhóm tân binh hot nhất Kbiz bị cô lập?

Gần đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn Juhoon - thành viên CORTIS, nhóm nhạc tân binh hàng đầu Kpop bị các thành viên còn lại cô lập trong quá trình hoạt động. Hàng loạt khoảnh khắc trong các video hậu trường, vlog và chương trình thực tế của nhóm đã nhanh chóng bị netizen “soi” kỹ, từ đó dấy lên tranh cãi gay gắt xoay quanh cách Juhoon được đối xử trong tập thể.

Cụ thể, người hâm mộ chỉ ra nhiều chi tiết cho thấy Juhoon dường như bị đối xử khác biệt so với các thành viên khác. Trong một phân đoạn đời thường, Keonho hỏi Juhoon muốn ăn kem gì. Khi Juhoon ngỏ ý muốn ăn chung cốc đôi với Keonho, nam idol này lập tức từ chối. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Keonho lại quay sang đề nghị ăn cốc đôi với Seonghyeon, dù Seonghyeon ban đầu nói muốn ăn cốc đơn. Kết quả, cả hai vẫn vui vẻ ăn cốc đôi ngay trước mặt Juhoon, khiến khoảnh khắc trở nên gượng gạo trong mắt người xem.

Khi Juhoon ngỏ ý muốn ăn chung cốc đôi với Keonho, nam idol này lập tức từ chối (Ảnh: X)

Chưa dừng lại ở đó, một số tình huống khác tiếp tục làm dấy lên nghi vấn Juhoon bị “ra rìa”. James, Keonho và Martin từng cười cợt Juhoon khi cậu bị Seonghyeon phớt lờ. Martin thậm chí còn đem chuyện này ra trêu chọc, nói rằng Juhoon bị Seonghyeon “ngó lơ” vì không đập tay với mình. Khi Juhoon đưa tay phải ra để muốn đập tay lại một lần nữa, Martin thẳng thừng từ chối với lý do “không đập tay bằng tay trái, càng khiến bầu không khí trở nên khó xử.

James, Keonho và Martin từng cười cợt Juhoon khi cậu bị Seonghyeon phớt lờ (Ảnh: X)

Bên cạnh đó, thái độ hời hợt và có phần gượng gạo của Keonho và Seonghyeon mỗi khi được Juhoon phỏng vấn cũng trở thành chủ đề bàn tán. Đã có lần Seonghyeon bỏ đi giữa chừng, mặc kệ Juhoon vẫn đang quay hình. Đáng nói hơn, Seonghyeon và Keonho còn liếc mắt nhìn nhau rồi cười thầm trước sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt Juhoon, khiến nhiều khán giả cảm thấy không thoải mái.

Seonghyeon còn bỏ đi giữa chừng mặc kệ Juhoon vẫn đang quay hình cậu ấy (Ảnh: X)

Một tình huống khác khiến fan phẫn nộ là khi CORTIS cùng nhau cười nhạo và biến Juhoon thành "trò đùa" trong một thử thách. Khi Martin nhận nhiệm vụ phải ôm Juhoon, anh tỏ rõ thái độ không muốn thực hiện, trong khi các thành viên còn lại thì chỉ trỏ, quay hình và cười cợt. James thậm chí còn nói đùa rằng mình "may mắn" vì không phải làm thử thách đó.

Khi Martin nhận nhiệm vụ phải ôm Juhoon, anh tỏ rõ thái độ không muốn thực hiện (Ảnh: X)

Đáng nói, Juhoon cũng được cho là thường xuyên bị bỏ lại phía sau trong các hoạt động chung. Điển hình là khi nhóm tham gia trò chơi cảm giác mạnh: cả Seonghyeon và Juhoon đều sợ độ cao, chính Seonghyeon là người rủ Juhoon cùng chơi. Tuy nhiên, khi bước xuống, các thành viên khác lại hoàn toàn bỏ Juhoon lại phía sau, không ai đứng lại chờ hay quan tâm đến cậu. Nhiều fan cho rằng đây không phải trường hợp cá biệt, bởi một “moment quen thuộc” của CORTIS là các thành viên luôn chọc ghẹo, bày trò rất nhiệt tình với nhau, nhưng đến lượt Juhoon thì tất cả lại im lặng và tỏ ra thờ ơ.

Juhoon luôn bị bỏ lại ở phía sau, điển hình nhất là khi chơi cảm giác mạnh (Ảnh: X)

Juhoon cũng được cho là thường xuyên bị bỏ lại phía sau trong các hoạt động chung (Ảnh: X)

CORTIS là các thành viên luôn chọc ghẹo, bày trò rất nhiệt tình với nhau, nhưng đến lượt Juhoon thì tất cả lại im lặng và tỏ ra thờ ơ (Ảnh: X)

Trước những hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội, fan của Juhoon đang dấy lên làn sóng bức xúc, cho rằng nam idol không chỉ bị các thành viên đối xử thiếu công bằng mà còn chịu sự chèn ép nhất định từ phía công ty quản lý. Theo thông tin được biết, Juhoon là thành viên gia nhập đội hình CORTIS muộn nhất, với thời gian thực tập chỉ khoảng 1,5 năm. Trong khi đó, các thành viên còn lại đã gắn bó với nhau suốt 3-4 năm hoặc lâu hơn. Việc cần thời gian để hòa nhập và xây dựng sự thân thiết là điều có thể hiểu được, nhưng theo nhiều khán giả, những hành động xa lánh, chế giễu và phớt lờ Juhoon đã lặp lại quá nhiều lần kể từ những ngày nhóm debut, khó có thể xem là “vô tình”.

Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ cho rằng những tranh cãi xoay quanh Juhoon đang bị đẩy đi quá xa, đặc biệt khi nhiều tình huống được lan truyền đều bị cắt ghép ngắn, tách rời khỏi bối cảnh gốc và dễ gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa các thành viên CORTIS. Trước hết, tình huống Seonghyeon bị cho là “phớt lờ” Juhoon thực chất diễn ra trong bối cảnh cả nhóm đang ở hậu trường chuẩn bị cho màn biểu diễn. Theo caption gốc của chương trình, thời điểm đó Seonghyeon vừa hoàn tất khâu làm tóc và chưa kịp trò chuyện nhiều thì đã được staff gọi đi chuẩn bị trang phục tiếp theo. Việc phải rời đi sớm khiến Seonghyeon chỉ xuất hiện trong vài giây, chứ không phải cố tình bỏ mặc hay né tránh Juhoon. Thậm chí, nếu đặt mình vào vị trí của một idol đang trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút trước sân khấu, việc ưu tiên lịch trình của ekip là điều hoàn toàn bình thường.

Không ít người hâm mộ cho rằng những tranh cãi xoay quanh Juhoon đang bị đẩy đi quá xa (Ảnh: X)

Bên cạnh đó, chi tiết Seonghyeon rủ Juhoon cùng chơi trò cảm giác mạnh lại bị xem là dấu hiệu “cô lập” cũng khiến nhiều fan đặt dấu hỏi. Bởi lẽ, ngay trong chính tình huống này đã cho thấy Seonghyeon là người chủ động rủ Juhoon tham gia. Việc các thành viên mải mê với trò chơi và di chuyển nhanh sau khi kết thúc trải nghiệm được cho là phản xạ tự nhiên của những người trẻ, hiếu động, hào hứng trong không gian vui chơi giải trí, hơn là hành động cố ý bỏ rơi ai đó. Trước đó không lâu, Seonghyeon thậm chí còn chủ động đưa bánh cho Juhoon ăn chung khi Juhoon vừa hỏi “bánh có ngon không”, cho thấy sự quan tâm diễn ra rất tự nhiên, khó có thể gán ghép với khái niệm cô lập.

Nhiều fan cũng dẫn chứng không ít khoảnh khắc khác cho thấy Juhoon vẫn có sự gắn kết nhất định với các thành viên CORTIS. Từ những lần được ưu ái đứng vị trí trung tâm, được các thành viên trong nhóm chủ động chăm sóc, đến việc Juhoon thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, thoải mái trong các nội dung hậu trường. Bên cạnh đó, yếu tố độ tuổi cũng được nhắc đến, bởi CORTIS là nhóm nhạc có nhiều thành viên còn rất trẻ, cách nói chuyện và đùa giỡn đôi khi mang tính bộc trực, thiếu sự tinh tế cần thiết khi đứng trước ống kính.

Nhiều fan cũng dẫn chứng không ít khoảnh khắc khác cho thấy Juhoon vẫn có sự gắn kết nhất định với các thành viên CORTIS (Ảnh: X)

Ngoài ra, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng làn sóng tranh cãi hiện tại có thể kéo theo những hệ lụy không mong muốn. Việc liên tục gắn mác “bị bắt nạt” hay “bị cô lập” cho Juhoon không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh chung của CORTIS mà còn có thể khiến chính nam idol rơi vào thế khó xử, bị soi xét nhiều hơn trong mọi hành động. Do đó, không ít khán giả kêu gọi cộng đồng mạng nên giữ thái độ tỉnh táo, tránh suy đoán chủ quan hay công kích cá nhân, nhất là khi chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ công ty quản lý hoặc các thành viên liên quan.