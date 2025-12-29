Show nhạc ở Hà Nội khán giả tới mới thông báo hủy: Bài học nhãn tiền

Ban tổ chức nói lý do bất khả kháng

Sau ồn ào hủy show vào "phút 89" khiến khán giả ngỡ ngàng, ban tổ chức concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời lên tiếng xin lỗi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện nhà sản xuất - nói trở về nhà muộn vào đêm 28/12, sau sự cố ở địa điểm tổ chức.



"Dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về nhà sản xuất. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua . Trong những ngày sát diễn ra chương trình, hàng trăm con người làm việc ngày đêm tại hiện trường, hàng trăm nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là nhà sản xuất", bà Hà nói.

Khán giả hoang mang khi đã vào chỗ nhưng không thể xem show.

Khi được hỏi nguyên nhân dừng show lúc gần 21h, nhà sản xuất nói lý do "bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình", khiến mọi thứ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bà Thu Hà cho biết thêm việc để khán giả đã đến đông đủ, ban tổ chức mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng. "Đối với tất cả quý vị khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ trong 10 ngày tới", nhà sản xuất khẳng định.

Concert Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bất ổn từ khi tổ chức công bố thông tin tới truyền thông cho tới ngày diễn ra chính thức.

Nghệ sĩ bị nợ tiền, diva Hồng Nhung gặp sự cố chưa từng có

Chỉ trong ngày 28/12, ban tổ chức nhiều lần báo hoãn, rồi lại khẳng định tiếp tục tổ chức. Sau cùng, khi khán giả đã tới đông đủ, màn LED chưa chuẩn bị, ghế ngồi lộn xộn, nhà sản xuất mới ra sân khấu để thông báo hủy show. Nhiều khán giả và cả người trong nghề nhận định đây là trường hợp chưa từng thấy. Thông thường, các show diễn lớn khá chủ động và chỉn chu trong việc đưa ra thông báo. Thậm chí, lường trước rủi ro hay sự cố, một số chương trình có thể báo hoãn trước thời điểm tổ chức vài tháng.

Vụ ồn ào của Về Đây Bốn Cánh Chim Trời cho thấy nhà sản xuất kém chuyên nghiệp trong khâu vận hành chương trình. Ngay trước giờ tổ chức, loạt nghệ sĩ đăng thông báo ngừng show, trong đó có Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc và cả giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung. NSND Tấn Minh buồn và sốc vì sự việc xảy ra đột ngột. Anh cũng nhận được thông tin dừng tổ chức vào phút chót, dù trước đó nhiều ngày đã tập luyện kỹ càng.

Diva Hồng Nhung tập luyện cùng dàn nhạc cho show tối 28/12.

Ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng: "Trải qua ngày 27/12 cùng tập với dàn nhạc, tôi càng hứng khởi, chờ đợi đến tối mai được lên sân khấu. Ai ngờ, hôm sau, y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của ban tổ chức là họ đã quyết định hoãn chương trình. Tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành tiu nghỉu đi về, và cảm thông với hàng nghìn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này. Tối 28/12, đáp xuống sân bay, tôi nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ của các bạn bè ca sĩ nhạc sĩ, trong đó có cả những video quay tại nơi đáng ra sẽ trình diễn, thấy rất đông khán giả đã có mặt phía trong khán phòng, thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra".

Sau khi nghe thông báo báo hủy show ngay trên sân khấu, thì những khán giả lớn tuổi đành buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác thì vô cùng bức xúc, thậm chí họ gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng nghìn người đã bị lừa. Trong một cuộc đời với nhiều năm biểu diễn, diva nói việc hoãn show bởi các lý do khác nhau không phải là điều mới mẻ, nhưng hoãn show kiểu này "trên đời mới có một".

"Tôi cũng không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân mình vẫn chưa tin vào sự thật, khi ở nơi đáng ra là văn hóa nhất, thì ứng xử của những người mang tiếng là tổ chức sự kiện văn hóa lại làm nên một câu chuyện không biết phải gọi là gì. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy", diva Hồng Nhung nói.

Vụ hủy show chưa từng có khi khán giả đã tới sân, dàn hợp xướng vẫn đang tập luyện mà không hay biết tin hoãn từ ban tổ chức.

Ca sĩ Lê Hiếu chia sẻ: "Sau nhiều nỗ lực trao đổi và theo thông báo từ ban tổ chức, chương trình đã thay đổi thông báo hủy và diễn liên tục, không đảm bảo chất lượng và thời gian của chương trình theo như cam kết. Hiếu rất tiếc vì sự việc này có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình, kế hoạch cũng như sự mong đợi của quý khán giả và những người đã theo dõi chương trình. Hiếu rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ mọi người".

Nhiều nghệ sĩ dù có hợp đồng và đã nghe những lời hứa hẹn chắc nịch qua điện thoại, đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ chi phí nào do ban tổ chức trả. Việc di chuyển và ăn ở, khách sạn nghệ sĩ đều tự lo.

"Để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng nghìn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời huỷ show", Hồng Nhung kể.

Trái đắng cho khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp

Chia sẻ với PV Tiền Phong , khán giả tên Phương (sống tại Hà Nội) bức xúc: "Tôi biết nguyên nhân thật sự là gì, nhưng ban tổ chức làm việc không tôn trọng khán giả. Có rất nhiều khán giả là người cao tuổi, họ đến từ 18h và phải đứng ngoài đường chờ đợi rất lâu mới cho vào sân xếp hàng , ngồi ổn định vị trí xong xuôi lại nhận được thông báo hoãn buổi biểu diễn".

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ nhí tham gia dàn hợp xướng cũng là nạn nhân của khâu tổ chức lộn xộn. Theo nguồn tin của Tiền Phong , dàn hợp xướng tập luyện ở Cung Thể thao điền kinh Mỹ Đình từ sáng sớm 28/12, chờ đợi mòn mỏi đến tối mà không có bất cứ thông báo nào của ban tổ chức được đưa ra cho tới 20h30 cùng ngày.

Từ vụ hủy show phút 89 gây sốc, nhiều khán giả có kinh nghiệm xem concert đưa ra lời khuyên nên tham khảo, chọn lựa kỹ các công ty tổ chức biểu diễn lớn, uy tín rồi mới bỏ tiền mua vé. Người này cũng tỉnh táo phân tích thực trạng một số nhà sản xuất thấy gần đây có nhiều sự kiện, concert lớn, nghĩ dễ dàng bán vé nên vội vã tổ chức để kiếm lời. Bể show là bài học nhãn tiền cho những đơn vị tổ chức không có chiến lược dài hạn, bài bản và chỉn chu.

"Khán giả concert số đông là người trẻ, nên nếu chỉ đứng hát như xưa là không bán vé được nhiều. Khán giả không chỉ muốn nghe mà còn muốn nhìn sân khấu đẹp, bắt mắt, các nghệ sĩ cháy đội hình vừa nhảy vừa hát, vừa rap để khán giả được cháy theo, hát theo chứ không chỉ đơn thuần đến xem. Nhà sản xuất mì ăn liền không có chiến lược, đầu tư dài hạn vào khán giả, vào fandom dễ đi đến thất bại ngay. Nhìn ở khía cạnh khác, vẫn còn phân khúc khán giả trung niên, cao niên và con cháu họ đi theo mua vé xem chương trình, nếu nhà sản xuất tổ chức bài bản, chuyên nghiệp", một khán giả nhận định.