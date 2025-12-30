Bức ảnh đau lòng nhất những ngày cuối năm

Tâm điểm mạng xã hội đang hướng về sự cố của show ca nhạc Về Đây Bốn Cánh Chim Trời - chương trình tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam, buộc phải hủy show đột ngột ngay trong lúc khán giả đã có mặt tại khán phòng. Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu tiên kết nối bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật. Chương trình được kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Theo kế hoạch, concert diễn ra vào tối 28.12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trước thời điểm tổ chức, những tin đồn về khả năng hoãn show do tình hình bán vé không khả quan đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng. Chiều cùng ngày, đại diện đơn vị sản xuất vẫn khẳng định trên báo chí rằng chương trình “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay hủy”. Công tác tổng duyệt vẫn diễn ra, ban tổ chức tiếp tục trấn an rằng đêm nhạc sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Song song với những tuyên bố này, các kênh bán vé vẫn hoạt động đến sát giờ G, bất chấp những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ ràng phía sau hậu trường.

Tâm điểm mạng xã hội đang hướng về sự cố của show ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Theo phản ánh của nhiều khán giả, ngay trong chiều và đầu tối 28.12, việc bán vé vẫn tiếp tục, đồng nghĩa với việc có những người mua vé chỉ vài tiếng, thậm chí chưa đầy một tiếng trước giờ khai màn dự kiến. Với không ít khán giả - đặc biệt là nhóm trung niên và lớn tuổi, đối tượng công chúng chính của chương trình đây là hành động bị xem là thiếu trách nhiệm, quyền lợi và sự tôn trọng dành cho người mua vé bị đặt sau yếu tố tài chính.

Giữa làn sóng phẫn nộ đó, một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý. Bức ảnh do kỹ sư âm thanh Leo Ngo ghi lại ngay tại khán phòng sau khi phần lớn khán giả đã rời đi. Trong khung hình đen trắng, một bác khán giả lớn tuổi ngồi lặng lẽ giữa những hàng ghế trống, xung quanh là những tấm biển đánh số ghế còn nguyên, không gian lạnh lẽo và vắng lặng đến nhói lòng. Bác cầm trên tay tấm vé - vật chứng nhỏ bé cho một buổi tối lẽ ra phải là niềm mong đợi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự bần thần và hụt hẫng.

Bức ảnh khiến người xem lặng người của kỹ sư âm thanh Leo Ngo

Không có tiếng la ó, không có hành động phản đối gay gắt. Chỉ là một dáng người già nua, ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi đáng lẽ âm nhạc đã vang lên. Chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến bức ảnh trở nên đau lòng hơn bất kỳ lời trách móc nào. Nó phơi bày rõ nhất tổn thương của khán giả: những người đã tin tưởng, đã đến, đã chờ đợi, và cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ ra về.

Chia sẻ kèm theo bức ảnh, Leo Ngo viết: “Bác khán giả lớn tuổi, ngồi lặng yên nhìn về hướng sân khấu, tay cầm chiếc vé, bất động… Lẳng lặng ra về. Tối Chủ Nhật cuối cùng của năm 2025. 28.12.2025”. Vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cộng đồng mạng lặng đi. Với nhiều người, đó không chỉ là hình ảnh của một cá nhân, mà là đại diện cho rất nhiều khán giả những người đã dành thời gian, tiền bạc và cả tình yêu dành cho âm nhạc, để rồi nhận lại sự im lặng và chờ đợi vô vọng.

Tính đến chiều 29.12, phía ban tổ chức show đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Đại diện Ngọc Việt nhấn mạnh quy mô đầu tư lớn của chương trình, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến dàn nghệ sĩ, đồng thời cho rằng việc hoãn show là điều “không mong muốn” và bản thân đơn vị tổ chức cũng là bên chịu tổn hại đầu tiên. Ban tổ chức cam kết sẽ có thông cáo báo chí chính thức trong ngày để làm rõ lý do hoãn chương trình, đồng thời hoàn tiền cho khán giả không chờ lịch diễn mới trong vòng 10 ngày.

Đơn vị tổ chức Ngọc Việt Show

Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng cho thấy lời xin lỗi này chưa đủ sức xoa dịu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bài đăng mang tính trấn an nhiều hơn là giải trình, khi cụm từ “lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện” được nhắc đến nhưng không đi kèm bất kỳ thông tin cụ thể nào. Với những người đã có mặt tại địa điểm tổ chức tối 28.12, việc phải chờ đợi hàng chục phút rồi mới nhận thông báo hoãn ngay tại sân khấu được xem là trải nghiệm “không thể chấp nhận”.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng bày tỏ sự không hài lòng. Ca sĩ Phạm Thu Hà thẳng thắn chỉ trích trên trang cá nhân, cho rằng đại diện ban tổ chức chưa nhìn thẳng vào vấn đề và thiếu sự chân thành trong lời xin lỗi dành cho nghệ sĩ và khán giả. Theo nữ ca sĩ, việc đổ lỗi hoặc né tránh trách nhiệm chỉ càng làm tổn hại thêm niềm tin vốn đã bị sứt mẻ.

Trong khi đó, diva Hồng Nhung khẳng định các nghệ sĩ đến với chương trình bằng tinh thần trân trọng âm nhạc và khán giả, dành nhiều ngày tập luyện nghiêm túc, thậm chí tự chi trả chi phí cá nhân để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Theo Hồng Nhung, việc show không thể diễn ra không xuất phát từ phía nghệ sĩ mà đến từ những bất cập kéo dài trong khâu tổ chức, đặc biệt là vấn đề tài chính và thông tin thiếu nhất quán. Nữ diva bày tỏ sự “đau xót” khi một chương trình mang tính văn hóa, cội nguồn lại kết thúc theo cách khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều bị tổn thương.

Các ca sĩ như Phạm Thu Hà. Ảnh: FBNV

hay Diva Hồng Nhung đều bất bình trước công tác tổ chức của Ngọc Việt Show

Trên các diễn đàn, không ít khán giả tuyên bố “không tha thứ”, cho rằng sự cố lần này không chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà là hệ quả của chuỗi bất cập kéo dài trong cách làm concert: từ tài chính, truyền thông cho đến thái độ đối với người mua vé. Việc tiếp tục bán vé đến sát giờ G, để khán giả vào khán phòng rồi mới thông báo hoãn, bị xem là yếu tố khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ và không thể chỉ được xoa dịu bằng một lời xin lỗi chung chung.

Vào 17h15 chiều 29.12, Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương trình biểu diễn nghệ thuật Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, dự kiến diễn ra vào tối 28.12 tại Hà Nội. Nội dung bài đăng nêu rõ quá trình cấp phép, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm pháp lý thuộc về đơn vị tổ chức khi tự ý hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn.

Theo nội dung đăng tải, cơ quan quản lý khẳng định việc hoãn chương trình ngay trước giờ diễn nhưng không thông báo chính thức là hành vi không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị tổ chức được yêu cầu khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh, bao gồm trách nhiệm với khán giả đã mua vé, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định.