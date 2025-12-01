Fan Trúc Nhân đồng loạt nổi giận, quyết định quay lưng vì bị coi như "nô tì"

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân chính thức lập không gian fan mang tên “Nhàn Phi Cung”, đi kèm một bảng nội quy dài với cách diễn đạt mang màu sắc “cung đấu”. Thay vì tạo cảm giác gần gũi, động thái này lại khiến không ít người hâm mộ lẫn khán giả trung lập cảm thấy “cấn cấn”, thậm chí cho rằng vị thế của fan trong mối quan hệ này bị đẩy xuống mức quá thấp.

Trúc Nhân lập khu vực riêng cho fan với tên gọi Nhàn Phi Cung và loạt điều khoản gia nhập gây tranh luận (ảnh: FB)

Theo nội dung được chia sẻ, “Nhàn Phi Cung” được giới thiệu như nơi để người hâm mộ được gọi là “Monkeys” - “tiến cung” và có cơ hội đến gần hơn với đời sống của nghệ sĩ. Tuy nhiên, phần gây tranh cãi lại nằm ở hệ thống điều khoản với giọng điệu ra lệnh, đặt fan vào thế chỉ có hai lựa chọn: “làm theo” hoặc “tuân theo”. Những ai không đồng thuận được khuyến khích tự rời đi hoặc nhờ admin chặn khỏi cộng đồng.

Bảng nội quy này nhấn mạnh việc mọi bài đăng đều “dưới quyền và sự cho phép” của nghệ sĩ, cấm tuyệt đối việc chất vấn, phản ứng hay thể hiện thái độ không hài lòng với admin, đồng thời khẳng định mọi hành vi bị xem là “cự” ekip cũng đồng nghĩa với “cự” chính nghệ sĩ. Nhiều đoạn dùng từ mạnh, mang tính đe dọa như “đày vào BLOCK cung”, “đóng Cung vĩnh viễn” nếu vi phạm, khiến không ít người đọc cảm thấy mình không còn là người hâm mộ đồng hành, mà giống như đang đứng trong một mối quan hệ trên – dưới thiếu cân bằng.

Fan Trúc Nhân đồng loạt tuyên bố dừng ủng hộ (ảnh: cap màn hình)

Ngay sau khi nội dung này lan truyền, trên Threads và các nền tảng mạng xã hội khác xuất hiện hàng loạt bài viết bày tỏ quan điểm. Đáng chú ý, không chỉ người ngoài cuộc mà chính fan lâu năm của Trúc Nhân cũng lên tiếng thất vọng. Cụm từ “fan mà như nô tì” nhanh chóng truyền đi. Một bộ phận fan cảm thấy thú vị trước cách Trúc Nhân ví von. Nhưng, đa số lại phản ánh cảm giác bị coi thường và không được lắng nghe trong một mối quan hệ vốn dĩ nên dựa trên sự tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau.

Căng thẳng leo thang khi một fansite lớn mang tên FC Trúc Nhân - Monkey, vốn được xem là cộng đồng fan đông đảo và hoạt động lâu năm, bất ngờ đăng thông báo ngừng hoạt động. Trong thông báo, đại diện fansite cho biết quyết định “lùi lại” khi nghệ sĩ đã có fanpage chính thức và không gian riêng để kết nối với khán giả. Dù không nêu lý do trực diện, động thái này vẫn nhanh chóng bị đặt trong mối liên hệ với tranh cãi xung quanh “Nhàn Phi Cung”.

Trúc Nhân lần đầu đối diện với làn sóng thoát fan (ảnh: FBNV)

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng sự việc không chỉ bắt nguồn từ một bảng nội quy, mà là hệ quả của những bất mãn âm ỉ trước đó. Trước khi “Nhàn Phi Cung” ra đời, một bộ phận fan từng phản ánh việc ekip vận hành thiếu hỗ trợ người hâm mộ trong các lịch trình công khai, đặc biệt là khi đi xem và cổ vũ nghệ sĩ. Kỳ vọng về một động thái xoa dịu, thấu hiểu đã không xảy ra; thay vào đó, bảng quy định với nhiều điều khoản cứng rắn lại được tung ra, vô tình trở thành “giọt nước tràn ly”.

Giữa lúc tranh cãi nổ ra, fanpage Nhàn Phi Cung vẫn tiếp tục cập nhật các bài đăng khác. Khuya 29/12, Nhàn Phi Cung cập nhật bài đăng bày tỏ lập trường vẫn sẽ duy trì "để phục vụ văn nghệ cho các khanh chịu giỡn". Vẫn giữ lối xưng hô như các bài đăng trước, có thể thấy Trúc Nhân không mấy bận tâm đến tranh cãi đang bủa vây.

Bài đăng giữa đêm của Nhàn Phi Cung (ảnh: cap màn hình)

Từ câu chuyện của Trúc Nhân, mối quan hệ giữa fan và thần tượng một lần nữa được đặt lên bàn cân. Ranh giới giữa việc xây dựng cộng đồng văn minh và việc áp đặt mong manh hơn bao giờ hết. Khi nghệ sĩ dùng quyền chủ động của mình nhưng thiếu sự tinh tế trong cách diễn đạt, tổn thương dành cho người hâm mộ là điều khó tránh. Ở chiều ngược lại, phản ứng gay gắt, công kích cá nhân từ một bộ phận fan cũng dễ biến mạng xã hội thành “bãi chiến trường”, nơi mọi tranh luận nhanh chóng vượt khỏi phạm vi góp ý ban đầu.

Hiện tại, sự việc xoay quanh “Nhàn Phi Cung” vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận. Đây cũng là một trường hợp cho thấy mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ luôn là chủ đề nhạy cảm, đòi hỏi sự thấu hiểu và cách truyền đạt rõ ràng để tránh những tranh cãi không đáng có.