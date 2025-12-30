Lộ cát-xê của mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất nhì Vbiz: Hát 3 bài bỏ túi hơn nửa tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một thông tin liên quan đến mức cát-xê của nữ ca sĩ Bích Phương. Câu chuyện bắt nguồn từ một bình luận của cư dân mạng, được cho là người từ một đơn vị chuyên tổ chức sự kiện âm nhạc, đã tiết lộ con số cụ thể mà Bích Phương nhận được cho một show diễn. Theo nguồn tin này, để mời được Bích Phương xuất hiện trong một sự kiện với set diễn khoảng 3 bài hát, đơn vị tổ chức phải bỏ ra mức chi phí dao động từ 500 đến 600 triệu đồng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một thông tin liên quan đến mức cát-xê của nữ ca sĩ Bích Phương (Ảnh: Cap màn hình)

Ngay lập tức, con số nửa tỷ đồng cho vài chục phút xuất hiện trên sân khấu đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sự ngạc nhiên này là điều dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh Bích Phương có phần im ắng hơn trong các hoạt động âm nhạc khoảng 2 năm trở lại đây. So với sự sôi động của thị trường chung và sự trỗi dậy mạnh mẽ của lứa nghệ sĩ Gen Z, tần suất ra mắt sản phẩm của cô có phần thưa thớt. Chính vì vậy, mức định giá thuộc hàng top thị trường này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn với phong độ hiện tại của nữ ca sĩ.

Con số cát-xê cho vài chục phút xuất hiện trên sân khấu đã khiến nhiều người ngỡ ngàng (Ảnh: FB)

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào chặng đường hoạt động nghệ thuật, con số này được nhiều người cho là phản ánh đúng vị thế của cô. Vốn dĩ, Bích Phương đã sở hữu một loạt hit đồ sộ mà hiếm nữ ca sĩ nào cùng thời có được. Gia tài âm nhạc của Bích Phương sở hữu hàng loạt "siêu hit" như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Bao Giờ Lấy Chồng … Dù chưa có hit mới bùng nổ, nhưng kho nhạc cũ của Bích Phương vẫn đủ sức khuấy động đám đông. Những ca khúc từng làm nên tên tuổi của cô vẫn được khán giả thuộc nằm lòng và hát theo mỗi khi vang lên. Việc tham gia vào Em Xinh Say Hi gần đây cũng góp phần hâm nóng tên tuổi.

Việc tham gia vào Em Xinh Say Hi gần đây cũng góp phần hâm nóng tên tuổi Bích Phương (Ảnh: FB)

Bên cạnh các bài hit, mức cát-xê này hông chỉ là thù lao cho giọng hát, mà bao gồm chi phí cho cả ekip của ca sĩ vận hành. Mỗi set diễn của cô thường đi kèm vũ đoàn, trang phục được thiết kế riêng cầu kỳ, cùng ekip make-up, làm tóc, stylist. Mỗi lần xuất hiện, Bích Phương luôn mang đến những bộ trang phục thiết kế riêng cầu kỳ, bắt mắt cùng kịch bản dàn dựng công phu. Chi phí đi lại, ăn ở hạng sang cho cả đoàn hàng chục người cũng là một khoản không nhỏ nằm trong gói cát-xê đó, để mỗi lần xuất hiện của Bích Phương đều luôn mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả.

Yếu tố then chốt giúp Bích Phương giữ giá cát-xê cao ngất ngưởng nằm ở thương hiệu cá nhân 'sạch bóng' scandal (Ảnh: FB)

Ngoài ra, một yếu tố then chốt giúp Bích Phương giữ giá cát-xê cao ngất ngưởng nằm ở thương hiệu cá nhân 'sạch bóng' scandal và thái độ làm nghề chuyên nghiệp. Không chỉ mang đến những màn trình diễn đã tai, cô còn sở hữu 'vũ khí' lợi hại là khả năng giao lưu sân khấu cực kỳ duyên dáng. Tất cả đều là những yếu tố, khiến Bích Phương vẫn gương mặt được săn đón ở các show diễn.

Tựu trung lại, mức cát-xê được đồn đoán này là sự công nhận cho một hành trình nỗ lực bền bỉ và vị thế đã được khẳng định qua thời gian. Trong khi lứa nghệ sĩ Gen Z đang lên với sự tươi mới, Bích Phương vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ đẳng cấp và sự chuyên nghiệp.