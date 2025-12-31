Tối 30/12, trong khuôn khổ sự kiện Đinh Birthday, bữa tiệc sinh nhật quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết và giới truyền thông, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã có màn chia sẻ khiến không ít khán giả phải bất ngờ. Không phải là những lời tâm sự về tuổi nghề hay những kỷ niệm cũ kỹ, nam ca sĩ đã trực tiếp công bố một lộ trình cực kì tham vọng của bản thân trong tương lai.

Tối 30/12, trong khuôn khổ sự kiện Đinh Birthday, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã bữa tiệc sinh nhật quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết và giới truyền thông (Ảnh: TCBC)

Trong chia sẻ của mình, Phan Đinh Tùng không ngần ngại thừa nhận bản thân đã đi qua "sườn dốc bên kia của sự nghiệp" và gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm hào quang từ các bản hit mới. Dù gần đây tên tuổi của anh được hâm nóng trở lại nhờ hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng việc duy trì sức hút giữa thị trường giải trí khắc nghiệt vẫn là bài toán nan giải. Chính trong bối cảnh này, việc nam ca sĩ bất ngờ công bố những kế hoạch "triệu đô" đầy tham vọng cho tương lai đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Chia sẻ của Phan Đinh Tùng về kế hoạch của mình trước truyền thông

Thay vì an phận với những thành tựu cũ, Phan Đinh Tùng vẽ ra viễn cảnh làm mới lại ca khúc hit "quốc dân" Khúc hát mừng sinh nhật và đưa ca khúc vươn tầm thế giới. Anh gây bất ngờ khi nhắc đến đàn em là Sơn Tùng M-TP như một hình mẫu về chiến lược hợp tác quốc tế, nhưng với quy mô "khủng" hơn gấp nhiều lần: " Sơn Tùng cũng đã mời Snoop Dogg hợp tác. Thế tại sao mình không biết mời nhiều hơn nghệ sĩ của các nước. Tức là thay vì một mình Snoop Dogg ở Mỹ, thì bây giờ mình mời đại diện của mỗi châu lục một người ". Anh nhấn mạnh rằng đây sẽ là những hợp đồng trọn gói, bao gồm việc quay MV, trình diễn trong các show và quan trọng nhất là các ngôi sao quốc tế này phải chia sẻ sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội của họ. Theo nam ca sĩ, đây là chìa khóa để bài hát viral tại thị trường bản địa của các khách mời, từ đó lan tỏa ra toàn cầu.

Theo Phan Đinh Tùng, bên cạnh đó anh còn muốn biến bài hát quen thuộc của anh thành một biểu tượng toàn cầu. Anh không ngần ngại đặt mục tiêu so găng với những hiện tượng thế giới: " Khi thế giới đón nhận, thì giống như bài Gangnam Style của Hàn Quốc. Bài hát sẽ được lan tỏa trên toàn cầu, trở thành bài hát đại diện cho phương Đông, đối trọng với bài hát Happy Birthday của phương Tây ".

Theo Phan Đinh Tùng, anh muốn biến bài hát quen thuộc của anh thành một biểu tượng toàn cầu

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn ấp ủ giấc mơ tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình. Hiểu rõ thực tế khó khăn trong việc lấp đầy hàng chục ngàn ghế ngồi khi đã qua thời hoàng kim, anh và ê-kíp đưa ra giải pháp táo bạo là dùng ngân sách khổng lồ để mời sao K-pop nhằm kéo khán giả: " Cần phải đưa những nhóm nhạc của Hàn Quốc, là những nghệ sĩ kéo khán giả tới mạnh nhất. Thì cần vài triệu đô đấy trong một vụ ".

Nam ca sĩ còn ấp ủ giấc mơ tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: TCBC)

Nam ca sĩ vẽ ra viễn cảnh trong tương lai 10 năm tới, với mức đầu tư tăng gấp đôi, gấp ba qua từng năm, bài hát này sẽ được cả thế giới hát vang trong mỗi dịp sinh nhật. Những chia sẻ đầy táo bạo này của Phan Đinh Tùng hiện đang nhận được sự quan tâm lớn, bởi khoảng cách từ ý tưởng đến thực tế của một dự án "triệu đô" mời sao đa châu lục vẫn là một dấu hỏi lớn đối với một nghệ sĩ gạo cội tại thị trường Việt Nam.

Nam ca sĩ vẽ ra viễn cảnh trong tương lai 10 năm tới tại sự kiện (Ảnh: TCBC)

Có thể những chia sẻ về kế hoạch năm 2026 của Phan Đinh Tùng nghe có phần 'xa vời' và khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã thành công trong việc kích thích sự tò mò của công chúng. Thay vì phớt lờ, dư luận và truyền thông hiện đang quan tâm và theo dõi, chờ đợi một cú hích ngoạn mục từ chủ nhân bản hit 'quốc dân' trong tương lai.