Ca sĩ Phan Đinh Tùng đính chính

Cuối tháng 12, Phan Đinh Tùng tổ chức Đinh Show tại Hà Nội, nhân dịp sinh nhật tuổi 50, đồng thời là cột mốc đánh dấu hơn 26 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Phan Đinh Tùng tham vọng đem đến không gian âm nhạc mang tính tổng kết, nhìn lại dấu ấn gắn bó với anh từ những năm đầu ca hát đến hiện tại.

Nam ca sĩ cho biết anh tổ chức live show vào thời điểm tròn 50 tuổi như cách khép lại hành trình dài, mở ra giai đoạn mới. Phan Đinh Tùng muốn có đêm diễn đúng nghĩa đêm nhạc, được hát những ca khúc quen thuộc trong không khí gần gũi, không phô trương và phải có sự kết nối với khán giả.

Phan Đinh Tùng giải thích cái tên Đinh Show có hai lớp ý nghĩa. "Đinh" là họ bên ngoại và là phần tên gắn với đời sống cá nhân, đồng thời cũng là tên đệm trong nghệ danh chính thức của anh. Nhiều năm đi hát, phần đông khán giả nhầm anh là Phan Đình Tùng. Ở tuổi 50, anh cho rằng đây là thời điểm phù hợp nhắc lại danh xưng đúng.

Ngoài tên gọi, "Đinh" được anh sử dụng để chỉ những ca khúc “đinh”, sân khấu “đinh” và khoảnh khắc “đinh” trong quãng thời gian biểu diễn, những chất liệu cốt lõi sẽ xuất hiện trong chương trình.

Live show của Phan Đinh Tùng dự kiến có sự tham gia của NSND Tự Long, Hà Lê, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp - những đồng đội tại show Anh trai vượt ngàn chông gai. Chương trình diễn ra dịp cuối năm. Nam ca sĩ cho rằng mùa lạnh ở Hà Nội phù hợp tinh thần chương trình hướng tới, để khán giả và nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm và cảm xúc.

Phan Đinh Tùng chuẩn bị live show lớn nhất sự nghiệp sau ca phẫu thuật vá lỗ thủng màng nhĩ tai trái hồi tháng 5. Nam ca sĩ cho biết anh gặp chấn thương do trong một lần đi bơi, nếu không xử lý sớm, tình trạng này có thể dẫn đến viêm nhiễm kéo dài.

Lúc đó, nam ca sĩ nói khả năng nghe ở tai trái của anh hiện chỉ còn khoảng 20-30% do bên trong vẫn còn thuốc và màng vá chưa liền hoàn toàn. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng vẫn tồn tại và cần theo dõi phục hồi trong những tuần tới.

Đầu tháng 5, đại diện của nam ca sĩ cho biết anh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và chảy máu tai. Kết quả kiểm tra cho thấy anh cần phẫu thuật. Ca mổ kéo dài khoảng ba giờ và thành công.