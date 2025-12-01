Đằng sau sự cố ê chề của giáo sư cơ khí mạnh nhất lịch sử

Ngày 29/11, G-DRAGON là cái tên nóng nhất MAMA 2025. Sau 1 năm hoạt động miệt mài, ông hoàng Kpop mang về 4 giải thưởng, trong đó có Daesang Nghệ sĩ của năm . Nhưng màn trình diễn 15 phút lại trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội nhất các nền tảng MXH châu Á. Hàng loạt bình luận chê bai giọng hát của G-DRAGON không ổn định, nhiều đoạn bị ngắt và phụ thuộc lớn vào AR.

Full màn trình diễn của G-DRAGON tại MAMA 2025

Ngay sau khi phát sóng, Naver TV ghi nhận loạt bình luận gọi phần trình diễn là “một thảm hoạ”, đặt câu hỏi liệu G-DRAGON có đủ sức để thực hiện concert encore hay không. Trên theqoo, người xem cũng cho rằng GD “không hát mấy”, thậm chí “tệ hơn cả concert Goyang”. Việc chất lượng live của GD từng bị phàn nàn từ các concert trước càng khiến phản ứng lần này trở nên gay gắt. Ngược lại, một bộ phận fan cho rằng lỗi nằm ở âm thanh MAMA. Các fancam tại hiện trường cho thấy giọng anh rõ hơn đáng kể so với bản livestream và không bị hụt hơi nặng như những gì khán giả trực tuyến nghe thấy. Việc anh liên tục chỉnh in-ear cũng được xem là dấu hiệu gặp trục trặc kỹ thuật, khiến tổng thể phần trình diễn mất phong độ.

Nhiều người gọi phần trình diễn là “một thảm hoạ”, đặt câu hỏi liệu G-DRAGON có đủ sức để thực hiện concert encore hay không

Tranh cãi về màn trình diễn của GD leo thang. Nhưng đằng sau sự xuống phong độ ấy lại là câu chuyện ít người biết. G-DRAGON đã thay đổi toàn bộ kế hoạch biểu diễn chỉ trong thời gian ngắn. Khi đặt chân đến sân vận động Kai Tak, Hồng Kông, Trung quốc, G-DRAGON diện trang phục đen cùng ruy băng đen để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư kinh hoàng xảy ra trước đó. Theo kế hoạch ban đầu, G-DRAGON chỉ biểu diễn Drama và Heartbreaker. Nhưng sau khi nghe tin về mức độ nghiêm trọng của sự cố, anh quyết định bổ sung Untitled, 2025 - một ca khúc mang màu sắc buồn và được xem như lời cầu nguyện nhẹ nhàng dành cho người đã khuất.

GD quyết định bổ sung Untitled, 2025 - một ca khúc mang màu sắc buồn và được xem như lời cầu nguyện nhẹ nhàng dành cho người đã khuất

Ở sân khấu Untitled, G-DRAGON giữ phong thái giản lược nhất có thể, không dùng hiệu ứng thị giác, không dàn dựng cầu kỳ. Anh chọn cách đứng yên, tập trung vào thông điệp thay vì phô diễn. Sự chuẩn bị gấp gáp lẫn trạng thái xúc cảm nặng nề có thể không tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng lại để lại dư âm khó quên với những khán giả có mặt trực tiếp.

Tại MAMA năm nay, G-DRAGON mang về 4 giải thưởng quan trọng: Artist of the Year, Best Male Artist, Best Dance Performance Male Solo và FANS’ CHOICE Male Top 10, củng cố vị trí không thể thay thế của mình trong Kpop. Trong bài phát biểu, G-DRAGON nói rằng anh muốn gửi sức mạnh nhỏ bé đến người dân Hong Kon, Trung Quốc giữa lúc đau thương.

GD được Châu Nhuận Phát trao giải Daesang Nghệ sĩ của năm

“Giáo sư Cơ khí mạnh nhất lịch sử” là biệt danh nửa thật nửa đùa bắt nguồn từ hai năm nhiệm kỳ Giáo sư Thỉnh giảng tại KAIST của G-DRAGON. Danh xưng thể hiện sức ảnh hưởng của G-DRAGON, người được truyền thông Hàn Quốc xem như “báu vật quốc gia”, sở hữu gần 200 bài hát, nhận Huân chương Văn hóa và được tin tưởng giao nhiều trọng trách tầm quốc gia. Cái tên ấy, vừa hài hước vừa phản ánh vị thế đặc biệt của G-DRAGON. Sự cố tại MAMA 2025 có thể bị ghi nhớ như màn trình diễn kém trọn vẹn của G-DRAGON, nhưng đằng sau nó là một bối cảnh nhạy cảm với nhiều sự thay đổi khó lường.