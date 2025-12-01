Chung kết 1 của chương trình Anh Trai Say Hi 2025 đã chính thức diễn ra vào tối 29/11, mở màn cho chặng cuối của chương trình đầy căng thẳng và kịch tính. Đây là thời điểm 18 Anh Trai phô diễn dấu ấn cá nhân mạnh mẽ nhất qua các tiết mục solo, nhằm chinh phục khán giả và giành suất góp mặt trong đội hình Best 5 chung cuộc.

Phân đoạn nổi da gà của Karik trong bài solo Vạn Lý Độc Hành

Ở đêm công chiếu đầu tiên, khán giả được thưởng thức 9 màn trình diễn ấn tượng đến từ Thái Ngân, Ogenus, JeyB, HUSTLANG Robber, Karik, Ngô Kiến Huy, buitruonglinh, Mason Nguyễn và Negav. Tuy nhiên, cái tên tạo nên sức hút lớn nhất, đồng thời bùng nổ thảo luận trên mạng xã hội ngay sau khi lên sóng, chính là Karik với tiết mục được đầu tư công phu mang tên Vạn Lý Độc Hành.

Karik chia sẻ đây là một trong những tiết mục đặc biệt và thử thách nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Trở lại với Anh Trai Say Hi 2025, nam rapper đặt ra cho mình mục tiêu là phải làm những điều chưa từng thử. Và Vạn Lý Độc Hành chính là minh chứng cho quyết tâm đó.

Karik và sân khấu vừa Việt Nam, vừa triết lý nhân sinh

Thông điệp cốt lõi của ca khúc được anh gói gọn: con người phải trải qua những cám dỗ của tham, sân, si để đạt đến sự thức tỉnh

Ca khúc mang đậm màu sắc ngũ cung truyền thống, khéo léo hòa quyện chất liệu cải lương và dân gian đương đại. Nội dung kể về nhân sinh quan qua những thăng trầm của cuộc sống, truyền tải thông điệp sâu sắc về hành trình trưởng thành, sự nhận thức và thức tỉnh bản ngã. Karik tiết lộ ý tưởng cho tiết mục đã được ấp ủ từ năm trước, và được truyền cảm hứng mạnh mẽ sau Lễ Ra mắt Anh Trai Say Hi 2025, khi anh nhận được lời khuyên khai thác nhạc cụ dân tộc trong sáng tác. Thông điệp cốt lõi của ca khúc được anh gói gọn: con người phải trải qua những cám dỗ của tham, sân, si để đạt đến sự thức tỉnh, từ đó có cái nhìn chín chắn hơn về cuộc đời.

Vạn Lý Độc Hành nhận về phản ứng bùng nổ và tích cực từ khán giả

Ngay sau khi công chiếu, Vạn Lý Độc Hành nhận về phản ứng bùng nổ và tích cực từ khán giả. Nhiều người không ngừng khen ngợi khả năng gieo vần và viết lời của Karik. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả đồng loạt nhận định Karik "Không hổ danh là trình độ của một Huấn luyện viên Rap Việt", khẳng định vị thế bậc thầy trong việc biến ca từ thành thông điệp giàu sức nặng và cảm xúc. Đặc biệt, ca khúc cũng được nhận định là gây nghiện bởi sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu truyền thống và hiện đại. Phản ứng tích cực của khán giả với tiết mục này còn mạnh mẽ hơn khi có rất nhiều bình luận cho rằng Karik nhất định phải là cái tên có mặt trong đội hình Best 5, thậm chí là trở thành quán quân của chương trình.

Xuyên suốt quá trình tham gia Anh Trai Say Hi 2025, Karik liên tục cho thấy sự thay đổi và hoàn thiện bản thân, từ phong cách biểu diễn đến khả năng làm chủ nhiều thể loại âm nhạc. Anh được các Anh Trai khác đánh giá cao, thậm chí săn đón như một “con bài chiến lược” trong các vòng chọn đội. Phong độ ổn định cùng những màn thể hiện đột phá giúp Karik duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng cá nhân, khẳng định vị thế của một rapper hàng đầu.

Karik có phần thi được đánh giá chất lượng nhất Chung kết 1 Anh Trai Say Hi mùa 2

Đêm Chung kết 1 mới chỉ đi được nửa chặng đường, 9 tiết mục solo còn lại sẽ lần lượt được công chiếu trong đêm tiếp theo, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Cuộc đua tìm kiếm Quán quân Anh Trai Say Hi 2025 đang ngày càng gay cấn, khi cả 18 thí sinh đều thể hiện tài năng, cá tính và quyết tâm cao độ. Kết quả đội hình Best 5 và Quán quân chắc chắn là điều được khán giả chờ đợi hơn bao giờ hết.