Sốc: Nam ca sĩ túm tóc fan nữ ngay tại sân bay

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi xôn xao trước loạt video ghi lại cảnh Linh Siêu - cựu thành viên nhóm nhạc nam ONER có hành vi va chạm gay gắt với người hâm mộ ngay tại ga tàu cao tốc và khu vực hầm để xe. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và leo thẳng lên vị trí No.1 hot search Weibo, trở thành một trong những scandal gây tranh cãi nhất thời gian gần đây.

Linh Siêu có hành vi va chạm gay gắt với người hâm mộ

Theo hình ảnh trong video, Linh Siêu được cho là đang di chuyển thì bất ngờ quay lại, hất mạnh điện thoại, túm tóc và quật ngã một cô gái xuống đất. Trợ lý và nhân viên đi cùng phải lập tức can ngăn, nam ca sĩ mới chịu rời đi. Tuy nhiên, khi cô gái này xuất hiện tại khu vực hầm để xe, Linh Siêu tiếp tục lao tới với một người khác đang quay chụp ở gần và giật điện thoại một cách thô bạo, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Khi cô gái này xuất hiện tại khu vực hầm để xe, Linh Siêu tiếp tục lao tới

Đáng chú ý, sau khi các đoạn clip được đăng tải, chính người hâm mộ bị va chạm lại có phản ứng gây sốc. Trên mạng xã hội, cô gái này chia sẻ trạng thái khoe “thành tích” được idol ôm vào lòng, kèm theo những bình luận như “thơm lắm”, “thơm mê ơi là mê”, đồng thời phủ nhận bản thân là fan cuồng. Người này cho rằng Linh Siêu “tự dưng mất kiểm soát, lao vào làm vỡ điện thoại”, khiến không ít cư dân mạng ngỡ ngàng trước thái độ trái ngược hoàn toàn với những gì video thể hiện.

Sự việc càng gây tranh cãi hơn khi nhiều người đào lại tiền lệ Linh Siêu từng có hành vi gây tranh cãi với người xung quanh. Cụ thể, vào ngày 13/9, một đoạn video ghi lại cảnh nam ca sĩ di chuyển bằng vali điện tại sân bay đã lan truyền mạnh mẽ. Do khu vực đông người, Linh Siêu bị mất lái và ngã xuống. Sau khi đứng dậy tiếp tục đi, anh được cho là đã va trúng một người khác nhưng không dừng lại xin lỗi mà rời đi ngay lập tức. Đoạn clip này khi đó cũng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Linh Siêu đi xe vali điện tông vào người qua đường được cho là fan cuồng

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng người bị va chạm trong các sự việc trên có thể là những fan cuồng xâm phạm đời tư nghệ sĩ, bám theo tại sân bay, ga tàu, nơi ở riêng. Từ góc nhìn này, không ít người tỏ ra đồng cảm với Linh Siêu, cho rằng việc bị quấy rối trong thời gian dài có thể khiến nam ca sĩ dồn nén bức xúc và phản ứng thiếu kiểm soát.

Tuy nhiên, đa số ý kiến vẫn cho rằng hành vi bạo lực nơi công cộng là không thể chấp nhận, đặc biệt khi đối tượng bị tác động là phụ nữ. Nhiều netizen nhấn mạnh rằng dù fan cuồng có hành xử quá giới hạn, nghệ sĩ với tư cách người của công chúng vẫn cần lựa chọn cách xử lý tỉnh táo hơn, thông qua trợ lý, an ninh hoặc cơ quan chức năng, thay vì trực tiếp dùng vũ lực.

Hành động của Linh Siêu gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Weibo)

Sau khi sự việc bùng nổ, công ty quản lý của Linh Siêu đã lên tiếng phủ nhận việc nam ca sĩ tấn công người hâm mộ, cho rằng anh chỉ cố gắng lấy lại điện thoại bị quay chụp trái phép và không có ý định gây thương tích. Phía công ty cũng cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận bồi thường thiệt hại điện thoại, đồng thời không trình báo cảnh sát. Dù vậy, lời giải thích này vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Vụ việc của Linh Siêu tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cách hành xử giữa nghệ sĩ và người hâm mộ tại nơi công cộng. Trong khi một bộ phận cho rằng fan đã có hành vi quá khích, nhiều ý kiến khác vẫn bày tỏ lo ngại trước phản ứng thiếu kiểm soát của nam ca sĩ. Dù nhìn nhận theo hướng nào, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Linh Siêu, đồng thời cho thấy áp lực và rủi ro mà nghệ sĩ có thể gặp phải khi đối mặt với các tình huống nhạy cảm.

Công ty quản lý của Linh Siêu đã lên tiếng phủ nhận việc nam ca sĩ tấn công người hâm mộ (Ảnh: Weibo)

Linh Siêu (tên thật Lý Anh Siêu, sinh năm 2001) là ca sĩ - diễn viên trẻ của Trung Quốc, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer năm 2018 và dừng chân ở hạng 15 chung cuộc. Sau chương trình, nam nhạc sĩ cùng Nhạc Nhạc và Mộc Tử Dương thành lập nhóm nhạc nam ONER, nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách trẻ trung. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Linh Siêu còn lấn sân sang diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án phim truyền hình và web drama, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong làng giải trí Hoa ngữ.