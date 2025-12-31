Cuối tháng 12/2025, TC Candler công bố Rosé đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”. Kết quả nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa toàn cầu, đây là lần đầu Rosé giành vị trí quán quân sau nhiều năm góp mặt trong bảng xếp hạng. Fan BLACKPINK nói chung và nữ ca sĩ nói riêng vô cùng tự hào với cột mốc này. Với Rosé, đó là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ, nơi nhan sắc đi cùng tài năng và sức nặng văn hóa.

TC Candler công bố Rosé đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” (ảnh: cap màn hình)

Visual của Rosé (ảnh: Instagram)

Trước khi trở thành "đóa hồng nước Úc" triệu người mê, Rosé từng là thành viên chịu nhiều hoài nghi nhất khi BLACKPINK ra mắt năm 2016. Thời điểm mới debut, BLACKPINK đã có khí chất tân binh nổi trội, trong đó Jennie là nhân tố được chú ý nhất nhóm, Lisa có vẻ đẹp lai như "búp bê sống", trong khi Jisoo là visual chuẩn "hoa hậu Hàn Quốc". Mỗi thành viên nhanh chóng được gắn với một biểu tượng ngoại hình riêng, Rosé từng bị nhận xét là “nhạt”, “thiếu điểm nhấn”, thậm chí trở thành tâm điểm của những cuộc công kích ngoại hình trên mạng xã hội. Áp lực visual trong một nhóm nhạc nữ hàng đầu từng khiến Rosé đối diện với nhiều lời ra tiếng vào.

Rosé từng là thành viên chịu nhiều hoài nghi về ngoại hình nhất khi BLACKPINK ra mắt năm 2016 (ảnh: YG)

Bước ngoặt nhan sắc của Rosé (ảnh: First Love)

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi BLACKPINK xuất hiện tại Coachella. Trên sân khấu này, Rosé không còn là mảnh ghép mờ nhạt mà để lại loạt khoảnh khắc để đời, với mái tóc bạch kim được mệnh danh "con gái thần gió". Từ đây, Rosé mở ra giai đoạn chuyển mình rõ rệt về hình ảnh. Nhờ việc chọn gắn bó với tóc bạch kim,nhan sắc Rosé sang trang. Khí chất kiêu kì, sang trọng và khả năng cân concept tốt giúp "đóa hồng nước Úc" được các nhà mốt quốc tế lựa chọn, trở thành đại sứ cho nhiều nhãn hàng xa xỉ. Nhan sắc của Rosé không còn được nhìn nhận theo tiêu chí đường nét thuần túy, mà gắn với khí chất và khả năng truyền tải thông điệp bằng hình ảnh.

TC Candler nhấn mạnh việc đánh giá dựa trên tổng hòa ngoại hình, phong thái, tầm ảnh hưởng và năng lượng tích cực mà nhân vật lan tỏa. Ở Rosé, đó là vẻ đẹp của sự tự tin đã được tôi luyện qua áp lực, của một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị bản thân và biết cách đặt mình trong dòng chảy toàn cầu mà không đánh mất bản sắc.

Ở Rosé, đó là vẻ đẹp của sự tự tin đã được tôi luyện qua áp lực, của một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị bản thân và biết cách đặt mình trong dòng chảy toàn cầu mà không đánh mất bản sắc (ảnh: X)

Song song với sự thăng hạng về nhan sắc là một năm 2025 bùng nổ về âm nhạc. Ca khúc APT. kết hợp cùng Bruno Mars ra mắt tháng 10/2024, mở đường cho album đầu tay rosie nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế, thống trị các nền tảng nhạc số, giúp Rosé oanh tạc làng nhạc 2025. APT. hiện đạt 2.2 tỷ lượt nghe Spotify, MV vượt mốc 2,2 tỷ lượt xem trên YouTube, đưa Rosé trở thành nghệ sĩ solo Kpop đạt các cột mốc này nhanh nhất lịch sử. Album rosie phát hành đầu năm 2025 tiếp tục củng cố hình ảnh một nghệ sĩ độc lập có tư duy âm nhạc rõ ràng, biết cách kết nối yếu tố truyền thống với tinh thần đương đại.

Hit toàn cầu APT. của Rosé (ft. Bruno Mars)

Album rosie phát hành đầu năm 2025 tiếp tục củng cố hình ảnh một nghệ sĩ độc lập có tư duy âm nhạc rõ ràng (ảnh: Rosé)

Những thành tích đó giúp Rosé được Billboard vinh danh là Nghệ sĩ Toàn cầu số 1 năm 2025, đồng thời nhận giải Global Hitmaker từ Variety. Rosé mang về cúp VMAs 2025 danh giá. Rosé còn đã tạo nên lịch sử tại giải Grammy 2026 khi nhận được 3 đề cử lớn cho ca khúc APT ., bao gồm: Thu âm của năm, Bài hát của năm và Trình diễn Pop nhóm/đôi xuất sắc nhất. Theo đó, cô trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có đề cử Grammy, nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận đề cử BIG4 và rất có khả năng thắng "kèn vàng" tại lễ trao giải sắp tổ chức vào tháng 2/2026.

Rosé thắng cúp BIG4 của VMAs 2025

... và làm nên lịch sử ở Grammy (ảnh: X)

Rosé đưa làn sóng Hallyu nở rộ thêm với vô số kỷ lục vô tiền khoáng hậu, quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua ca khúc APT .. Do đó, ở phạm vi quốc gia, Rosé được vinh danh với Bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc tại Korean Popular Culture and Arts Awards 2025, phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá văn hóa và thúc đẩy kinh tế thông qua làn sóng Hallyu. Từ một thực tập sinh rời Úc khi mới 15 tuổi, từng bị xem là “kém sắc” trong nhóm, đến mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025 và nghệ sĩ solo có khả năng tạo ra giá trị kinh tế - văn hóa ở quy mô quốc gia, hành trình của Rosé là minh chứng cho sự chuyển dịch chuẩn mực trong ngành giải trí đương đại.