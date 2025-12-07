Ngày 6/12, Variety tổ chức sự kiện Variety Hitmakers 2025 nhằm vinh danh các nghệ sĩ, nhà sản xuất và những cá nhân đứng sau loạt ca khúc gây bão toàn cầu trong năm. Năm nay, Rosé (BLACKPINK) được trao giải Người tạo hit toàn cầu của năm nhờ cơn sốt APT., kết hợp cùng Bruno Mars, đánh dấu lần đầu tiên một idol Kpop được vinh danh tại sự kiện danh giá này.

Xuất hiện tại lễ trao giải, Rosé diện một chiếc váy trắng tinh tế, toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch và kiêu sa. Phong thái tự tin, gương mặt rạng rỡ pha chút xúc động khi nhận giải, khiến thành viên BLACKPINK trông như một nàng công chúa hiện đại, tỏa sáng trên sân khấu. Trang phục nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút, kết hợp với mái tóc sáng đặc trưng và lối trang điểm tinh tế, giúp Rosé nổi bật giữa dàn nghệ sĩ quốc tế, đồng thời khẳng định hình ảnh nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đã vươn tầm toàn cầu.

Trong bài phát biểu, Rosé chia sẻ rằng sự nghiệp của cô trong những năm gần đây đã chuyển mình theo hướng không ngờ tới. Sự bùng nổ của siêu hit APT. giúp cô được đón nhận rộng rãi trên thị trường quốc tế, đôi lúc khiến Rosé cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng đầy tự hào.

Chính thức ra mắt vào tháng 10-2024, APT. là đĩa đơn mở đường cho album solo đầu tay Rosie của Rosé. MV APT. hiện đã vượt 2,1 tỷ lượt xem trên YouTube chỉ sau 225 ngày, xác lập kỷ lục mới cho nghệ sĩ châu Á. Trên Billboard, bài hát trụ lại 34 tuần trên Hot 100, thành tích dài nhất đối với một nghệ sĩ Kpop solo.

Thành công của APT. còn giúp Rosé lần đầu được đề cử tại các hạng mục lớn của Grammy, bao gồm Record of the Year và Song of the Year, đồng thời nhận giải Daesang Bài hát của năm tại MAMA 2025, một trong những lễ trao giải danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Tại Variety Hitmakers 2025, bên cạnh Rosé được trao giải Global Hitmaker of the Year, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác cũng được vinh danh. Sabrina Carpenter nhận giải Hitmaker of the Year 2025, Megan Moroney được trao giải Storyteller of the Year, trong khi BigXThaPlug đoạt giải Hip-Hop Disruptor of the Year và Role Model giành giải Triple Threat of the Year dành cho nghệ sĩ đa năng. Ngoài ra, Addison Rae, cùng Elvira Anderfjärd và Luka Kloser, được vinh danh với giải The Future Is Female Award, còn Fuerza Regida được trao giải Humanitarians of the Year. Những gương mặt nổi bật xuất hiện tại Variety Hitmakers 2025 góp phần tôn vinh các nghệ sĩ, nhà sản xuất và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu.