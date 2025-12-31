Đẹp trai nhất thế giới hoá ra là như thế này!

Mới đây, V (BTS) đã nhá hàng bộ ảnh Bộ ảnh V “TYPE 非” là photobook nghệ thuật solo mới của V. Thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh hào nhoáng quen thuộc, dự án lần này mở ra một Kim Taehyung sâu sắc, gai góc và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bộ ảnh V “TYPE 非” là photobook nghệ thuật solo mới của V (Ảnh: X)

TYPE 非 là một photobook nghệ thuật solo, được xây dựng như tuyên ngôn về bản thể và sự tự do khỏi mọi khuôn mẫu. Dự án gồm 278 trang, chia thành 20 chương, sắp xếp theo một dòng chảy nội dung xuyên suốt, trong đó mỗi chương là một lát cắt khác nhau của con người và thế giới nội tâm Kim Taehyung. Tên gọi “TYPE 非” sử dụng chữ Hán 非 - mang nghĩa “không”, “phủ định”, “không thuộc về” nhấn mạnh tinh thần từ chối bị định nghĩa, phản ánh hình ảnh một nghệ sĩ không chấp nhận bị đóng khung trong bất kỳ “kiểu mẫu” cố định nào.

Được biết, V trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng và dàn dựng, cho thấy dấu ấn nghệ thuật cá nhân rất rõ nét. Về mặt hình ảnh, photobook gây ấn tượng với phong cách tối giản, pha màu retro, sử dụng nhiều biểu tượng như ánh sáng - bóng tối, màn hình TV cũ, cùng make-up và tạo hình táo bạo, tạo nên cảm giác đối lập giữa thật và ảo, giữa con người Kim Taehyung đời thường và nghệ sĩ V trên sân khấu.

V trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng và dàn dựng cho dự án lần này (Ảnh: X)

Hiện tại, TYPE 非 mới chỉ được công bố dưới dạng teaser và mở đặt hàng trước (pre-order), chưa phát hành chính thức để khán giả có thể xem trọn vẹn nội dung. Pre-order bắt đầu từ 31/12/2025 lúc 11:00 (KST), trong khi photobook dự kiến phát hành và bắt đầu giao hàng từ 19/01/2026 trên toàn cầu, với lịch riêng cho một số thị trường như Nhật Bản (13/02/2026).

Ngay khi những teaser đầu tiên được tung ra, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng bùng nổ phản ứng trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng và bình luận xoay quanh concept, màu sắc, biểu cảm cũng như những thông điệp ẩn sau từng khung hình liên tục xuất hiện, cho thấy mức độ quan tâm lớn dành cho dự án. Nhiều fan nhận xét đây là một trong những bộ ảnh táo bạo và khác biệt nhất của V từ trước đến nay, đặc biệt ấn tượng với concept tối, siêu thực, đậm chất nghệ thuật, hoàn toàn đối lập với hình ảnh idol quen thuộc mà công chúng từng biết.

Tạo hình của V gây chú ý bởi vẻ lạnh lùng, bí ẩn cùng chiều sâu cảm xúc rõ nét, mang đến cảm giác về một Kim Taehyung trưởng thành, nhiều suy tư hơn. Không ít người hâm mộ cho rằng TYPE 非 cho thấy V không chỉ đơn thuần phô diễn visual, mà còn chủ động kể câu chuyện cá nhân thông qua hình ảnh, ánh sáng và bố cục. Chính cách tiếp cận này khiến fan vừa bất ngờ, vừa háo hức, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào toàn bộ photobook khi được phát hành chính thức.

Tạo hình của V gây chú ý bởi vẻ lạnh lùng, bí ẩn cùng chiều sâu cảm xúc rõ nét: (Ảnh: X)

Trước khi TYPE 非 được hé lộ, V đã nhiều lần được vinh danh trên các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế khi góp mặt trong top 10 nam diễn viên đẹp nhất thế giới năm 2025, đồng thời tiếp tục được tạp chí Nubia (Anh) trao danh hiệu “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới” trong năm thứ ba liên tiếp.

V đã nhiều lần được vinh danh trên các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế (Ảnh: X)

Sự kết hợp giữa visual nổi bật, thần thái độc đáo, chiều sâu cảm xúc và khả năng biến hóa nghệ thuật đã giúp V nhiều năm liền được truyền thông quốc tế và người hâm mộ nhắc đến như biểu tượng visual của Kpop, đồng thời là gương mặt được vinh danh “đẹp trai nhất thế giới”. Không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài, vẻ đẹp của V còn được tạo nên từ khí chất, sự tinh tế trong biểu đạt cảm xúc và bản sắc nghệ sĩ rõ ràng, khiến danh hiệu này trở nên thuyết phục và có sức ảnh hưởng lâu dài.

V là gương mặt được vinh danh "đẹp trai nhất thế giới": (Ảnh: X)

V (tên thật Kim Taehyung) sinh ngày 30/12/1995, là ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Anh ra mắt cùng BTS vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất nhờ giọng hát baritone trầm ấm, giàu cảm xúc cùng ngoại hình ấn tượng. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, V từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Hwarang và phát hành album solo Layover, cho thấy khả năng hoạt động đa dạng ở cả âm nhạc lẫn nghệ thuật hình ảnh.