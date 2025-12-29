Mới đây, TC Candler - trang web chuyên xếp hạng nhiều lĩnh vực trong giới giải toàn cầu - đã chính thức tung ra danh sách 100 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Giữa rừng mỹ nam đa dạng sắc tộc và cá tính riêng biệt, dưới đây là 10 nam diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật nhất trong năm 2025.

1. Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn là nam diễn viên và ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng với nhiều vai diễn cổ trang đình đám. Anh được công chúng biết đến qua vai Long Phi Dạ trong Vân Tịch Truyện và đặc biệt với vai Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh, tác phẩm giúp anh thu hút lượng lớn người hâm mộ khắp châu Á. Sau 4 năm bị cấm sóng, nam nghệ sĩ đang rục rịch trở lại làng giải trí Hoa Ngữ khi người hâm mộ mới đây phát hiện mỹ nam họ Trương xuất hiện trên phim trường ở Hoành Điếm. Dù giành vị trí số 1, Trương Triết Hạn vẫn bị coi không xứng đáng bởi đã lâu không còn xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có vô vàn mỹ nam đẹp xuất sắc. Thứ hạng này nhanh chóng gây nên làn sóng tranh cãi trên MXH.

2. Jacob Elordi

Jacob Elordi là diễn viên người Úc được biết đến rộng rãi nhờ vai Noah Flynn trong loạt phim The Kissing Booth và sau đó là vai diễn quan trọng trong series Euphoria. Trên màn ảnh rộng, anh tiếp tục gây chú ý với các phim như Saltburn và Priscilla, khẳng định vị thế ngôi sao trẻ sáng giá của Hollywood. Ngoài tài năng diễn xuất, Jacob Elordi còn nổi bật với ngoại hình nam tính, chiều cao 1m93 cùng gương mặt góc cạnh và nụ cười cuốn hút, giúp anh trở thành một trong những mỹ nam được săn đón nhất màn ảnh trẻ hiện nay.

3. Ayden Sng

Ayden Sng là diễn viên, người dẫn chương trình và nghệ sĩ đa năng Singapore, nổi bật với các vai diễn trong rất nhiều series truyền hình châu Á như Loving You, Truths About Us, All That Glitters… Năm 2025, Ayden Sng giành giải Star Awards cho Nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất lần thứ ba liên tiếp, khẳng định vị thế ngôi sao trẻ triển vọng của truyền hình châu Á, đồng thời được công chúng đánh giá cao về ngoại hình điển trai và phong thái cuốn hút trên màn ảnh.

4. Henry Cavill

Henry Cavill là diễn viên người Anh nổi bật trên toàn cầu, nhất là với vai Superman trong DCEU và gần đây là vai Geralt of Rivia trong The Witcher trên Netflix. Sự nghiệp của anh trải rộng từ các blockbuster hành động, siêu anh hùng đến phim tâm lý, khiến anh vừa được khen ngợi về diễn xuất vừa là gương mặt đại diện cho chuẩn nam tính Hollywood. Ngoài tài năng, ngoại hình của Henry Cavill được ví như tạc tượng với cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh và thần thái đĩnh đạc.

5. Vu Mông Lung

Vu Mông Lung là nam diễn viên - ca sĩ Trung Quốc từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Anh được biết đến qua các vai diễn đa dạng trong các dự án như Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ... Trong năm 2025, Vương Mông Lung bất ngờ qua đời ở tuổi 37 sau một tai nạn rơi từ tòa nhà tại Bắc Kinh, khiến làng giải trí và người hâm mộ bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc.

6. Halil İbrahim Ceyhan

Halil İbrahim Ceyhan là diễn viên người Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến rộng rãi nhờ vai Yaman Kırımlı trong bộ phim truyền hình dài tập Emanet (Legacy) - vai chính trong một tác phẩm kéo dài hơn 400 tập, giúp anh trở thành gương mặt được yêu mến tại nhiều quốc gia châu Âu và Trung Đông. Ngoài Emanet, anh còn đảm nhận những vai chính trong các series như Kirli Sepeti (Dirty Laundry), Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (Leyla: Life, Love, Justice)...

7. V (BTS)

V, thành viên của BTS, debut diễn xuất với vai Han Sung trong phim truyền hình cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016) - vai phụ được khán giả nhắc lại nhiều lần và góp phần tạo nên mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp diễn viên Hàn Quốc. Đây là dự án phim lớn duy nhất V từng tham gia đến nay. Về nhan sắc, Kim Taehyung luôn được đánh giá là một trong những người đẹp trai nhất Kpop, với gương mặt hài hòa, đường nét tinh tế, đôi mắt sâu và thần thái quyến rũ, thường xuyên chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng danh tiếng toàn cầu.

8. Lucien Laviscount

Lucien Laviscount là diễn viên người Anh, được biết đến qua các vai trong series như Emily in Paris và Snatch (phiên bản truyền hình). Anh cũng góp mặt trong nhiều phim và dự án giải trí quốc tế khác, giúp tên tuổi của anh ngày càng nổi bật và ghi điểm ở cả thị trường châu Âu lẫn Mỹ. Lucien Laviscount gây xao xuyến với gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm và nụ cười mê hoặc, tạo sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh.

9. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth là ngôi sao Hollywood gắn liền với vai Thor trong Marvel Cinematic Universe - một trong những biểu tượng siêu anh hùng nổi bật nhất thập niên gần đây. Ngoài MCU, anh còn ghi dấu với các phim hành động như Extraction 2 và Furiosa, chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt trên màn ảnh rộng. Chris Hemsworth còn nổi tiếng với thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và gương mặt nam tính.

10. Glen Powell

Glen Powell là diễn viên Hollywood đang dần nổi đình đám với các vai chính trong nhiều phim ăn khách gần đây như Top Gun: Maverick, Anyone But You và Devotion. Khả năng diễn xuất tự nhiên, phong thái quyến rũ đã giúp anh trở thành gương mặt được săn đón và liên tục xuất hiện trong các dự án lớn. Ngoài màn ảnh rộng, Glen Powell còn được khán giả chú ý nhờ các vai diễn truyền hình và các dự án ngắn, thể hiện đa dạng từ phim hành động đến hài lãng mạn. Với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và thần thái nam tính, anh nhanh chóng được đánh giá là một trong những mỹ nam sáng giá của Hollywood thế hệ mới.