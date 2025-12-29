Chiều 27/12, fan meeting Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời của Lê Dương Bảo Lâm chính thức được tổ chức tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ có buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với người hâm mộ kể từ khi anh bước chân vào làng giải trí. Có mặt tại chương trình hôm nay là sự có mặt của hàng loạt ngôi sao Vbiz đình đám như Trấn Thành, Tiến Luật, Bảo Anh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Anh Tú Voi, Tiểu Vy, Kỳ Duyên.

Là tên tuổi lớn của showbiz Việt, Trấn Thành gây sự chú ý lớn không nhỏ. Tại đây, Trấn Thành đã có những chia sẻ thú vị về đàn em. Nam MC nhớ lại lần đầu gặp Lâm, khi đó anh chàng thích diễn những cảnh bi thương nhưng diễn khá vụng, khiến Trấn Thành vừa bất ngờ vừa băn khoăn không hiểu sao vẫn quyết định đi làm diễn viên. Dù vậy, Trấn Thành cũng cảm nhận được sự dễ thương, nhiệt huyết và quyết tâm của Lê Dương Bảo Lâm.

Trấn Thành nhận xét chân thành về Lê Dương Bảo Lâm (Nguồn: Ở Đây Có Sao)

Anh bật mí: "Làm điện ảnh thì cậu ấy lại thích diễn bi (bi thương) mà diễn… dở kinh khủng luôn, dở một cách tàn nhẫn. Lúc đó mình tự hỏi: 'Ủa sao diễn dở vậy mà còn đi làm chi cho tội?'. Nhưng đồng thời, trong lòng mình lại nghĩ: 'Ủa, sao thằng bé này dễ thương quá, tội ghê, mà nó lại rất quyết tâm, nhiệt tình nữa.' Mình cảm nhận được tất cả năng lượng nhiệt huyết của người ta, dù diễn kỳ quá đi chăng nữa.

Rồi một thời gian sau, mình gặp lại Lâm ở Thách Thức Danh Hài, cậu ấy khiến mình cười banh xác luôn. Trời ơi, có phải là bạn lần trước mình gặp không? Sao duyên dữ vậy ta! Người mà trước kia diễn bi thì lần này lại diễn hài quá duyên, năng lượng khủng khiếp. Thật sự lúc đó mình hoàn toàn bất ngờ. Thực ra, Lâm luôn muốn chinh phục những điều chưa làm được, như diễn chính kịch chẳng hạn. Nhưng thực chất, 99% máu trong người Lâm là hài rồi, nên cậu ấy không ngừng cố gắng, và cái hài trở thành bản năng trong mỗi vai diễn", Trấn Thành tiết lộ thêm.

Phản ứng từ khán giả có mặt tại sự kiện rất tích cực, nhiều người vừa bật cười vừa bày tỏ thích thú với câu chuyện tiến bộ của Lê Dương Bảo Lâm. Trên mạng xã hội, đoạn chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng được lan truyền, kèm theo những bình luận vừa hài hước vừa khen ngợi năng lượng và sự duyên dáng của nam nghệ sĩ, chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa anh và Lê Dương Bảo Lâm.

2 người có mối quan hệ thân thiết ngoài đời

Một số bình luận của netizen: - Đúng thật Diễm thì sao diễn vai bi kịch được. - Để Diễm đóng bi thì thảm họa thật luôn á, vì ổng chỉ chớp mắt thôi cũng buồn cười. - Diễm đóng phim hài thì chuẩn bài, còn phim lâm ly bi đát thì chỉ có gây cười thôi. - Ông Xìn nói đúng quá rùi còn gì nữa. - Không tưởng tượng nổi Diễm đóng vai bi thương sẽ như thế nào.

Trấn Thành không chỉ là đồng nghiệp mà còn đóng vai trò người hướng dẫn, giúp Lê Dương Bảo Lâm phát triển kỹ năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh trên màn ảnh. Trên màn ảnh rộng, hai nghệ sĩ từng hợp tác trong Bộ Tứ Báo Thủ, nơi Trấn Thành vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất, còn Lê Dương Bảo Lâm đóng vai chính. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm, đánh dấu lần đầu anh được trao cơ hội thể hiện khả năng toàn diện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Trấn Thành.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng tham gia một vai nhỏ trong phim Nhà Bà Nữ do Trấn Thành thực hiện. Dù vai diễn không quá nổi bật, đây là cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm tích lũy kinh nghiệm và từng bước xây dựng tên tuổi trong ngành phim Việt.