Tối 27/12, series truyền hình ăn khách Taxi Driver 3 đã ghi nhận mức rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Theo số liệu được công bố, tập 12 đạt rating trung bình toàn quốc 14,0%, chính thức thiết lập kỷ lục rating cao nhất trong suốt hành trình phát sóng của mùa 3. Không chỉ bứt phá về tổng thể, Taxi Driver 3 còn chạm đỉnh ở nhóm khán giả chủ lực 20-49 tuổi với rating trung bình 4,9%, qua đó trở thành chương trình được xem nhiều nhất trên toàn bộ các đài truyền hình kể từ tháng 10 đến nay.

Trong suốt thời gian lên sóng, Taxi Driver 3 liên tục thống trị các bảng xếp hạng uy tín khi 4 tuần liền giữ vị trí No.1 hạng mục Drama - Video, đồng thời dẫn đầu BXH độ thảo luận suốt 4 tuần liên tiếp, tính trên cả mảng drama lẫn phi drama. Trên bảng đánh giá của Fundex, Taxi Driver 3 tiếp tục được xếp hạng No.1 về chỉ số độ hot TV, đồng thời đứng đầu trong nhóm tác phẩm không phải Netflix Original, qua đó khẳng định vị thế áp đảo của series trên mặt bằng phim truyền hình hiện tại.

Tập 12 mở đầu thẳng vào thế giới lừa đảo trực tuyến, xoay quanh kẻ được gọi là "tổng quản lý", người chuyên tuyển mộ thanh thiếu niên để mở rộng đường dây phi pháp. Nhận thấy cơ hội, Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) giả dạng một nữ hacker trẻ tuổi, chủ động tiếp cận và nhanh chóng lấy được lòng tin của hắn, thâm nhập vào trung tâm hoạt động trá hình của nhóm lừa đảo.

Để nhử "tổng quản lý" lộ diện, Go Eun sử dụng lại chiêu lừa vé concert Elements, giả vờ giao dịch với Kim Do Gi (Lee Je Hoon). Khi tiền đã được chuyển, cô thẳng thừng từ chối đưa lại cho hắn và tuyên bố nghỉ việc, khiến hắn nhận ra mình bị chơi một vố đau. Trong cơn tức giận, hắn dùng chiêu quấy rối bằng cách đặt đồ ăn liên tục tới nhà Go Eun, nhưng mọi thứ phản tác dụng khi cô bình thản tiếp nhận, đẩy hắn vào thế mất kiểm soát.

Ngay sau đó, một gói hàng đặc biệt được giao tới nhà tên lừa đảo. Anh chàng kịp nhận ra nguy hiểm và cảnh báo, nhưng vụ nổ từ pin sạc dự phòng vẫn xảy ra, khiến tên lừa đảo thiệt mạng và Do Gi bị thương nhẹ. Cùng lúc, danh tính thật của "tổng quản lý" dần lộ diện: hắn chỉ là một tên trẻ tuổi, nhanh chóng bị Go Eun khống chế. Khi báo cáo với cấp trên về việc hệ thống bị xâm nhập, hắn lạnh lùng nhận lại thông báo rằng một "gói AS" đã được gửi đi, báo hiệu cái kết dành cho kẻ thất bại.

Lần theo manh mối, đội Rainbow phát hiện hoạt động đáng ngờ tại đảo Samheung. Do Gi và Jang Sung Chul (Kim Eui Sung) tới đảo dưới vỏ bọc khách câu cá và sớm cảm nhận bầu không khí thù địch. Từ người nhiếp ảnh gia bí ẩn, ngư dân xuất hiện giữa đêm cho đến sự can thiệp bất thường của cảnh sát, mọi dấu hiệu đều cho thấy cả hòn đảo là một mắt xích trong đường dây tội phạm. Khi Do Gi quay lại ngôi chùa, anh phát hiện giấy tờ giả, điện thoại dùng một lần và bức ảnh nhóm, xác nhận sự tồn tại của một tổ chức ngầm có tổ chức và quyền lực lớn.

Tập phim khép lại khi Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin) cuối cùng cũng tặng Da Som đôi găng tay cô bé hằng mong ước. Niềm vui giản dị của Da Som và giọt nước mắt lặng lẽ của Kyung Koo tạo nên điểm dừng cảm xúc, cân bằng lại chuỗi diễn biến căng thẳng của tập 12.

Lee Je Hoon vẫn là điểm tựa quan trọng nhất xuyên suốt mùa 3, nhưng cách anh thể hiện nhân vật Do Gi đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhân vật không cần quá nhiều lời thoại "kêu" hay những khoảnh khắc phô trương, mà chủ yếu được xây dựng bằng ánh mắt, phản xạ và sự quan sát. Dù vậy, nhân vật này vẫn giữ được cho mình sự hài hước, tếu táo từ 2 mùa trước, góp phần làm dịu bầu không khí phim lại.

Đáng chú ý, sự thay đổi không chỉ đến từ diễn xuất mà còn từ hình thể. Lee Je Hoon từng tiết lộ anh dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để tập luyện, tăng cường khẩu phần giàu protein nhằm xây dựng cơ bắp và tạo đường nét sắc sảo hơn cho cơ thể. Việc chuẩn bị thể lực này giúp anh trông uy lực và mạnh mẽ hơn trong các cảnh rượt đuổi, đánh đấm, đồng thời làm cho Kim Do Gi toát ra cảm giác nguy hiểm rất tự nhiên, không gồng hay diễn quá tay. Những yếu tố trên giúp Lee Je Hoon giữ vững sức nặng của nhân vật, ngay cả khi câu chuyện bước vào những lát cắt ngày càng tối và căng thẳng.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Taxi Driver 3 đã cho thấy vì sao đây là quân bài chiến lược của SBS trong năm 2025. Việc bộ phim cùng nhân vật Do Gi xuất hiện trong teaser mở màn SBS Drama Awards 2025 được xem như tín hiệu khá tích cực. Kịch bản mùa 3 được đánh giá chắc tay, mở rộng quy mô đối thủ và đẩy cao chiều sâu tâm lý, trong khi Lee Je Hoon có màn thể hiện chín muồi nhất sự nghiệp. Với sự cộng hưởng giữa chất lượng, sức hút đại chúng và dấu ấn diễn xuất, Taxi Driver 3 đang được kỳ vọng sẽ là cái tên nắm lợi thế trên đường đua Daesang SBS Drama Awards 2025.



