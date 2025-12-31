Showbiz Hàn không thiếu những ngôi sao tài năng, nhưng để xuất hiện một mỹ nhân chỉ với vài động tác tưởng chừng đơn giản cũng có thể làm rung chuyển cả thị trường âm nhạc thì không phải năm nào cũng có. Thực tế, dù vẫn có những bản hit ghi nhận thành tích ấn tượng về nhạc số lẫn thương mại, Kpop đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt. So với giai đoạn bùng nổ của các năm trước, nhiều nhóm nhạc đánh mất phong độ, các công thức cũ dần bão hòa, còn thị trường thì trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh Kpop 2025 đang loay hoay tìm lại sức bật, một số cái tên vẫn đủ sức tạo nên khác biệt như G-DRAGON với sự trở lại đầy cá tính, Jennie trong vai trò biểu tượng toàn cầu, hay những nhân tố mới như NMIXX, CORTIS, Dayoung… Ở đó, Hwasa nổi lên như một ngoại lệ, người không chỉ tự vực dậy khỏi cảnh “hết thời” cho chính mình, mà còn thiết lập lại lịch sử chart Hàn Quốc.

Hwasa tự cứu mình khỏi tình cảnh hết thời nhờ Good Goodbye

Trường hợp của Hwasa mang ý nghĩa lớn hơn bởi bản thời hoàng kim của bản thân cô và MAMAMOO đã là chuyện của vài năm trước. Dĩ nhiên Hwasa vẫn được biết đến là một nghệ sĩ solo nữ nổi bật của thế hệ nhưng danh tiếng lẫn ca khúc không còn giữ được sức hút như trước. Một thời oanh tạc Kpop với chuỗi hit Don’t, TWIT, Maria … và Hwasa dường như bị “mắc kẹt” lại ở quãng đường đó. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ khi Good Goodbye càn quét mọi “hang cùng ngõ hẻm”.

Good Goodbye - Hwasa

Ngay khi mới ra mắt, Good Goodbye chỉ loanh quanh ở top 10 các BXH, mà đây là thành tích lớn đối với Hwasa những năm qua. Sau hiệu ứng sân khấu collab với nam diễn viên Park Jung Min tại lễ trao giải Rồng Xanh hơn 1 tháng trước, Good Goodbye tạo nên cơn sốt khắp mặt trận. Không chỉ giai điệu pop-ballad tươi mới, nhẹ nhàng mà động tác hất tay như lời tạm biệt của Hwasa cũng trở thành hot trend được người người nhà nhà đu theo.

Gần 1 tháng đạt PAK, Good Goodbye mới đây đã xác lập một kỷ lục mới: ca khúc của 1 nghệ sĩ solo có số giờ PAK nhiều nhất lịch sử, vượt qua Celebrity của IU. Hiện tại, ca khúc giúp Hwasa lấy lại hào quang đã mất đang sở hữu 489 PAK. Với sức nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt, Good Goodbye được dự đoán sẽ tiếp tục chuỗi ngày “rẽ sóng” tới cột mốc 610 và 650 PAK của Dynamite (BTS) và Ditto (NewJeans).

Good Goodbye đang trên đường chinh phục vị trí Á quân của Ditto

Quan trọng hơn những con số, Good Goodbye cho thấy Hwasa đã quay trở lại đúng vị trí từng thuộc về cô: một nghệ sĩ mang tính biểu tượng của gen 3 Kpop. Không cần đến chiến lược quảng bá ồn ào hay concept cầu kỳ, Hwasa chinh phục công chúng bằng thứ vốn là thế mạnh lớn nhất của mình: khí chất, nhạc hay và khả năng tạo dấu ấn riêng. Một động tác hất tay tưởng chừng đơn giản lại đủ để khuấy động MXH, ai ai cũng quay video làm dance challenge.