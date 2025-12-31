Tối 31/12, hàng loạt sự kiện countdown diễn ra khắp cả nước để chào đón năm mới 2026, và các nghệ sĩ cũng tất bật chạy show. Trong đó, Đức Phúc là một trong những cái tên nổi bật khi phải biểu diễn liên tiếp tại ba chương trình âm nhạc: VTV Countdown 2026, Ánh Dương Chào năm mới 2026 và Hozo City Tết Fest.

Chương trình Ánh Dương - Chào năm mới 2026, phát sóng trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, mang đến một không gian sân khấu trong nhà được đầu tư chỉn chu về dàn dựng nghệ thuật. Phông nền lấy cảm hứng từ mặt trời mọc cùng gam màu vàng - cam tượng trưng cho khởi đầu mới đã tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Tiếp đó, Đức Phúc góp mặt tại VTV Countdown 2026 trên VTV1 - chương trình đếm ngược chào năm mới hoành tráng nhất cả nước. Trong không khí sôi động và hào hùng của thời khắc chuyển giao, nam ca sĩ trình diễn Phù Đổng Thiên Vương với phần dàn dựng riêng biệt. Sân khấu LED quy mô lớn, hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ cùng vũ đạo đồng bộ đã làm nổi bật giọng hát nội lực, giàu uy lực của Đức Phúc, lan tỏa tinh thần dân tộc và khí thế vươn lên, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm Countdown.

Khép lại là Hozo City Tết Fest - sân khấu ngoài trời bùng nổ cảm xúc và năng lượng trong đêm cuối năm. Tại Hozo, Đức Phúc xuất hiện trên sân khấu được dựng lại theo mô hình Intervision, từng gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế, mang tinh thần trình diễn chuẩn festival đến không gian âm nhạc trong nước. Không gian đa tầng kết hợp màn hình LED khổng lồ, hiệu ứng ánh sáng 3D và kỹ xảo hiện đại đã tạo nên một “đại tiệc thị giác” cho khán giả.

Trên sân khấu này, Đức Phúc lần lượt trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, Lên Chùa Cầu Duyên, Hơn Cả Yêu, I Do, Ánh Nắng Của Anh, Người Ơi Người Ở Đừng Về, được sắp xếp thành mashup và các bản phối mới trên nền EDM sôi động, vừa đảm bảo chiều sâu cảm xúc - thế mạnh quen thuộc trong giọng hát của nam ca sĩ.

Đặc biệt, phần trình diễn tại Hozo còn để lại khoảnh khắc đáng nhớ khi Đức Phúc hỗ trợ một sĩ quan quân đội cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu, giữa tiếng reo hò và chúc phúc của hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc lãng mạn này không chỉ làm bùng nổ cảm xúc đêm diễn mà còn cho thấy sự tinh tế, gần gũi và cách Đức Phúc kết nối sân khấu với những câu chuyện đời thực, khép lại đêm Countdown bằng dư âm ấm áp và đầy ý nghĩa.

Trong năm 2025, Đức Phúc đạt được nhiều cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của mình không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Nổi bật nhất là việc nam ca sĩ đại diện Việt Nam tham gia và giành ngôi vô địch tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sân chơi lớn trở lại sau hơn 30 năm, thu hút hơn 20 quốc gia tham dự. Với màn trình diễn ấn tượng ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và dàn dựng sân khấu hoành tráng, mà còn đạt 422 điểm, bỏ xa các đối thủ khác, mang về chiến thắng cho Việt Nam. Thành công tại Intervision còn được ghi nhận rộng rãi khi Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao gửi thư biểu dương và trao bằng khen, ca ngợi những nỗ lực và đóng góp nghệ thuật của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, Đức Phúc còn được vinh danh là một trong những “Thanh niên sống đẹp” của năm 2025, thể hiện vai trò nghệ sĩ không chỉ trên sân khấu mà còn trong các hoạt động cộng đồng.

Với những thành tích nổi bật và dấu ấn mạnh mẽ trong năm, không ngạc nhiên khi Đức Phúc trở thành cái tên được săn đón, liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn và sự kiện âm nhạc đặc biệt. Từ những sân khấu ngoài trời hoành tráng, ánh sáng rực rỡ, đến các chương trình truyền hình trực tiếp được dàn dựng công phu, nam ca sĩ mang đến những màn trình diễn nhiệt huyết, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc, giúp khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn trọn vẹn trải nghiệm không khí lễ hội sôi động, đầy năng lượng chào năm mới 2026.