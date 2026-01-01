Mỹ Tâm cởi phăng áo khoe trọn visual nữ thần, set diễn đỉnh cao “tiễn” 2025 tại HOZO CITY TẾT FEST

Sau nhiều ngày chờ đợi, sự kiện âm nhạc HOZO CITY TẾT FEST 2025 đã chính thức diễn ra với loạt 3 đêm “không ngủ” cực cháy chào đón năm mới 2026. Đặc biệt với sự đầu tư hoành tráng từng làm nên thương hiệu của “HOZO”, năm nay khán giả còn đặt thêm rất nhiều sự kỳ vọng cho độ “chịu chơi” của chương trình. Trong đêm 31/12, HOZO CITY TẾT FEST 2025 đã chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với dàn line-up cực khủng như Mỹ Tâm, Suboi, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Rhyder, Pháp Kiều, Lil Wuyn, DJ Louis 8ightz,...

Một trong những màn trình diễn được mong đợi bậc nhất chắc chắn phải kể đến sự xuất hiện của “Queen Of Vpop” Mỹ Tâm. Ngay khi bước ra sân khấu, nàng “Họa Mi Tóc Nâu” đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả. Giữa không gian rộng lớn của HOZO CITY TẾT FEST, sự xuất hiện của Mỹ Tâm mang đến một cảm giác thân thuộc như một cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ và người hâm mộ sau concert See The Light.

Mở đầu màn trình diễn, Mỹ Tâm mang đến ca khúc Do It phiên bản remix và nhanh chóng khuấy động bầu không khí lễ hội. Chưa kịp để người xem “quẩy hết nấc”, Mỹ Tâm tiếp tục “lèo lái” cảm xúc bằng Chuyện Để Dành - ca khúc từng được trình diễn tại concert See The Light và leo Top 1 Trending YouTube chỉ trong thời gian ngắn.

Clip màn trình diễn mở màn của Mỹ Tâm

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài với Vì Em Quá Yêu Anh và Người Hãy Quên Em Đi. Những giai điệu sôi động quen thuộc khiến hàng chục nghìn “HOZO-er” không thể đứng yên một chỗ mà cùng hát vang hòa giọng theo từng câu hát cùng Mỹ Tâm. Đáng chú ý, Mỹ Tâm còn khiến các fan "phát cuồng" vì khoảnh khắc cởi phăng áo, khoe trọn visual cùng vòng eo con kiến.

Clip màn trình diễn Người Hãy Quên Em Đi - Mỹ Tâm

Ở phần cuối set diễn, không thể thiếu ca khúc See The Light - ca khúc do chính Mỹ Tâm sáng tác trong lần tổ chức concert lớn nhất trong sự nghiệp. Đặc biệt, ca khúc này còn được vang lên ngay khoảnh khắc đồng hồ đang dần tiến gần đến thời khắc chào đón năm mới càng khiến cho cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao trào.

Có thể nói, trong thời khắc chuyển giao sang năm 2026, màn trình diễn của “Queen of Vpop” Mỹ Tâm mang đến cảm giác trọn vẹn, góp phần khép lại năm 2025 bằng âm nhạc, cảm xúc và khiến khán giả không thể quên.