Quyên Qui úp mở chuyện sinh con với bạn trai Phó Chủ tịch

Vào dịp Giáng sinh, Quyên Qui công khai diện mạo của bạn trai trên mạng xã hội. Cô còn thể hiện tình cảm, ôm chầm lấy nửa kia. Thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1998 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi ăn nhà hàng sang chảnh, du lịch khắp nơi.

Mới đây, một đoạn clip có sự xuất hiện của Quyên Qui đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Về chuyện sinh con đầu lòng, nữ diễn viên sinh năm 1998 lại phản hồi đầy ẩn ý. Quyên Qui không phủ nhận cũng không xác nhận việc đã lên chức: "Ví dụ như là mẹ bỉm mà như vậy thì đẹp quá không. Mẹ bỉm như vậy thì đẻ mấy lứa cũng được nhỉ. Đẹp như vậy thì đẻ mấy cũng được".

Quyên Qui lên tiếng chia sẻ về những tin đồn rầm rộ trong thời gian qua. Nguồn: swans.hairsalon)

Về chuyện sinh con, Quyên Qui phản hồi đầy ẩn ý chứ không hoàn toàn bác bỏ hay thừa nhận. Nguồn: swans.hairsalon

Vào dịp Giáng sinh, cô đã công khai diện mạo bạn trai trên mạng xã hội. Nguồn: FBNV

Vào tháng 11/2025, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia một sự kiện giải trí. Vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét khác lạ hơn trước. Trước những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội, nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: “Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi”.

Quyên Qui từng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh bản thân. Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2024, Quyên Qui tham gia chương trình Đảo Thiên Đường và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật cùng tính cách thân thiện. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay.

Chia sẻ về lý do, Quyên Qui cho biết cô và đối phương buộc phải tạm gác lại chuyện tình cảm vì tồn tại nhiều khoảng cách, dù vẫn dành tình cảm cho nhau. Dù không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực.

Sau khi chương trình Đảo Thiên Đường kết thúc, Quyên Qui và Wukong từng để lộ hint hẹn hò. Nguồn: FBNV

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 11/2024, Quyên Qui từng chia sẻ về gu bạn trai. Cô cho hay: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu vào Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi!

Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu “rỗng não” như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".

Ngoài hoạt động phim ảnh, Quyên Qui còn theo đuổi con đường kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa. Tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Năm 2023, cô tham gia Miss Earth Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.