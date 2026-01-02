Nữ diễn viên 26 tuổi qua đời sau khi tự tử vì bị gia đình giục lấy chồng

Tối 31/12, tờ Indianexpress đưa tin, nữ diễn viên xinh đẹp người Ấn Độ Nandini CM vừa đột ngột qua đời sau khi tự tử ở 1 phòng trọ. Nữ minh tinh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và công chúng.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Nandini đã đến chơi nhà bạn trai - Puneet. Sau buổi hẹn hò, cô trở về nhà trọ và sau đó tự nhốt mình trong phòng. Được biết, nữ diễn viên tới đây thuê trọ đã được 1 thời gian để thuận lợi cho việc quay phim.

Sau khi Puneet không thể liên lạc được với bạn gái qua điện thoại, anh vội gọi cho người quản lý và người phụ trách khu trọ. Puneet cùng người phụ trách lên tận phòng Nandini để kiểm tra tình hình nhưng không nhận được phản hồi từ nữ diễn viên. Cuối cùng, Puneet đã quyết định phá cửa xông vào và phát hiện thi thể Nandini ở trong phòng.

Nandini CM qua đời khi mới 26 tuổi sau khi tự tử, gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí Ấn Độ. Ảnh: Instagram nhân vật

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên ở phòng trọ. Trong thư, Nandini tiết lộ mình đã phải chống chọi với chứng trầm cảm trước khi qua đời. Nữ diễn viên cho biết mình phải sống trong buồn bã và chịu áp lực nặng nề vì bị gia đình hối thúc kết hôn sớm. Chưa dừng lại ở đó, Nandini còn phải chịu đựng nhiều đau khổ từ việc gia đình bắt nữ diễn viên làm công chức nhà nước thay vì ủng hộ cô theo đuổi niềm đam mê đóng phim.

Mẹ Nandini vừa chính thức lên tiếng về cái chết đột ngột của con gái. Theo đó, mẹ Nandini khẳng định không có bất kỳ ai bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của nữ diễn viên, đồng thời cho biết thêm rằng đây là 1 vụ tự tử xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình về lựa chọn nghề nghiệp.

Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra để tìm hiểu chi tiết về nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ diễn viên 26 tuổi.

Nữ minh tinh tự tử sau khi bị gia đình thúc ép lấy chồng và phản đối chuyện cô theo đuổi diễn xuất. Ảnh: Instagram nhân vật

Nandini CM sinh ra ở huyện Bellary thuộc bang Karnataka ở Ấn Độ. Sau này, cô chuyển đến thành phố lớn và bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Nữ nghệ sĩ bắt đầu tham gia đào tạo diễn xuất tại Rajarajeshwari Nagar để theo đuổi niềm đam mê đóng phim. Cô trở nên nổi tiếng khắp Ấn Độ nhờ tác phẩm ăn khách Gauri. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đã tỏa sáng ở nhiều bộ phim đáng chú ý khác như Jeeva Hoovage, Neenaade Na, Sangharasha, Madhumaga,...

Cộng đồng mạng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của sao nữ trẻ tuổi. Ảnh: Instagram nhân vật

Nguồn: Indianexpress