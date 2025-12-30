Vào đầu tháng 12, các cựu quản lý đã đâm đơn kiện lên tòa, tố cáo Park Na Rae lạm quyền, lăng mạ, quỵt lương của họ. Các cựu quản lý này còn tố cáo nhiều hành động khác của Park Na Rae như thực hiện thủ thuật y tế trái phép, cài bạn trai và mẹ vào công ty, vẫn trả lương dù họ không hề làm việc... Những ồn ào này "đánh gục" danh tiếng của diễn viên hài hàng đầu Hàn Quốc, khiến cô phải tạm dừng hoạt động.

Đến nay, cảnh sát thông báo đã mở cuộc điều tra toàn diện đối với những cáo buộc lạm dụng quyền lực và thực hiện thủ thuật y tế trái phép của Park Na Rae. Hiện tại, số vụ kiện liên quan đến Park Na Rae đã lên đến 7, bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô.

Cảnh sát vào cuộc điều tra toàn diện ồn ào của Park Na Rae. Ảnh: Pinterest

6 vụ kiện được Sở Cảnh sát Gangnam thụ lý, còn 1 vụ do Sở Cảnh sát Yongsan phụ trách. Vụ việc do Sở Cảnh sát Yongsan thụ lý là vụ duy nhất Park Na Rae là người đâm đơn kiện. Cô kiện ngược các quản lý về tội tống tiền và biển thủ. Nữ danh hài đã hoàn thành vòng thẩm vấn đầu tiên tại Sở cảnh sát Yongsan vào ngày 19/12 với tư cách là người tố cáo. Trong 6 vụ còn lại, Park Na Rae đều là người bị kiện.

Vụ việc này đã là tâm điểm truyền thông Hàn Quốc trong suốt 1 tháng qua. Nó "bóc trần" những góc khuất đằng sau ánh hào quang lung linh của nghệ sĩ. Để nghệ sĩ hoạt động thuận lợi, họ luôn phải có sự hỗ trợ từ ekip quản lý, trợ lý đông đảo. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, mối quan hệ giữa đôi bên lại không hề bình đẳng và êm đềm. Vụ việc của Park Na Rae cũng khiến hàng loạt nhà đài lao đao khi cô rút khỏi nhiều chương trình, đồng nghiệp Key (SHINee) và Haetnim bị phát giác có liên quan đến cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép.

Nữ danh hài đang phải theo đuổi 7 vụ kiện, bao gồm 6 vụ bị kiện và 1 vụ chủ động đâm đơn kiện. Ảnh: Pinterest

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Mặc dù từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến phong cách hài kịch mạnh bạo, Park Na Rae vẫn duy trì được vị thế là một trong những gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nhờ sự duyên dáng, thông minh và khả năng mang lại tiếng cười cho công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của "nữ hoàng làng hài" có nguy cơ lung lay dữ dội sau hàng loạt bê bối chấn động.

Park Na Rae sụp đổ hình tượng trong những ngày qua. Ảnh: Starnews

Nguồn: Sports Khan