Đường Tăng nhí phim "Tây du ký": Bỏ showbiz, giờ là doanh nhân thành đạt

Trong Tây du ký (1986), khán giả không chỉ ấn tượng với ba diễn viên trưởng thành đảm nhận vai Đường Tăng, mà còn đặc biệt yêu mến hình ảnh cậu bé hiền hậu, ôm cá chép đi phóng sinh với nụ cười rạng rỡ trong vai Đường Tăng thời thơ ấu.

Vai diễn ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng ấy được giao cho Thái Viễn Hàng, diễn viên nhí khi đó đã trở thành một phần đáng nhớ của bộ phim kinh điển.

Nổi danh từ năm 8 tuổi

Diễn viên Thái Viễn Hàng sinh năm 1975. Khi tham gia ghi hình Tây du ký, anh chỉ mới 8 tuổi. Nam diễn viên khi đó sở hữu gương mặt tròn, nước da hồng hào, tai to - những nét tướng mạo được cho là rất hợp với hình tượng Đường Tăng.

Không chỉ có ngoại hình phù hợp, Thái Viễn Hàng còn thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, ánh mắt trong sáng và nụ cười phúc hậu, khiến cố đạo diễn Dương Khiết tin tưởng giao vai Đường Tăng thời nhỏ cho cậu.

Đường Tăng nhí trong phân cảnh thả cá chép.

Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, hình ảnh Viễn Hàng thả cá phóng sinh để tích đức đã ghi đậm trong lòng khán giả. Nhờ vai diễn này, cậu bé họ Thái trở thành gương mặt nhí được yêu mến bậc nhất truyền hình Trung Quốc thời đó.

Sau Tây du ký, Thái Viễn Hàng tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác, đặc biệt là đảm nhận các vai nam chính thời nhỏ. Trong đó có thể kể đến như vai Phổ Nghi lúc bé trong Mạt đại hoàng đế, Chu Bá Kiện thời nhỏ trong Uyển Quân, Thái Tổng trong Chuyện lưới tình, hay xuất hiện trong Gia đình Tiểu Sướng.

Với diễn xuất ổn định, gương mặt sáng và phong thái ngoan ngoãn, Viễn Hàng luôn là lựa chọn hàng đầu cho các vai thiếu niên trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Thái Viễn Hàng còn thử sức làm MC cho một số chương trình thiếu nhi.

Bỏ hào quang chuyển sang kinh doanh

Những tưởng anh sẽ theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp khi thi đỗ vào Học viện Sân khấu Trung ương - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc trong lĩnh vực biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp, Thái Viễn Hàng bất ngờ từ bỏ con đường nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh. Bước ngoặt này khiến nhiều người bất ngờ. Tài tử một thời từng chia sẻ ánh đèn sân khấu rất đẹp, nhưng anh tìm được niềm vui và giá trị thật trong kinh doanh.

Không theo đuổi nghiệp diễn, Thái Viễn Hàng giờ là doanh nhân giàu có.

Dưới sự định hướng của gia đình, anh lựa chọn thử sức ở lĩnh vực kinh tế và nhanh chóng đạt được thành công. Những năm qua, Thái Viễn Hàng là người đứng đầu tập đoàn lớn, được đánh giá là doanh nhân trẻ thành đạt. Cuộc sống giàu có, sự nghiệp vững chắc của anh làm nhiều người ngưỡng mộ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Thái Viễn Hàng hiện sở hữu tài sản khá lớn, hơn 100 triệu tệ (khoảng hơn 343 tỷ đồng).

Hôn nhân viên mãn bên minh tinh nổi tiếng

Không chỉ có sự nghiệp đáng mơ ước, Thái Viễn Hàng còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ nổi tiếng - diễn viên Tôn Tây. Cô là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, từng gây ấn tượng khi vào vai Thôi Cẩn Tịch - chưởng sự cung nữ thân cận của Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện.

Năm 2013, Thái Viễn Hàng khiến dư luận ngưỡng mộ với màn cầu hôn lãng mạn dành cho Tôn Tây. Đám cưới như cổ tích của cặp đôi được tổ chức không lâu sau đó, trở thành sự kiện được chú ý. Năm 2017, gia đình nhỏ hạnh phúc đón chào một bé trai kháu khỉnh, hoàn thiện tổ ấm của “cậu bé Đường Tăng” năm nào.

Anh kết hôn với mỹ nhân phim "Chân hoàn truyện''.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ các chuyến du lịch, buổi dạo chơi cuối tuần cho đến những dịp kỷ niệm.

Dù rút lui khỏi làng giải trí, Thái Viễn Hàng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình. Anh khá cởi mở khi nói về cuộc sống hôn nhân, những kỷ niệm thuở đóng phim và sự chuyển hướng sang kinh doanh.