Đối với các thần tượng nữ dịu dàng, xinh đẹp, họ thường được chọn làm đại sứ cho các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm hoặc thực phẩm. Đến nay, Kpop xuất hiện trường hợp chưa từng có, đó là 1 nữ idol được chọn làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu máy móc xây dựng. Và nữ idol này là Dayoung (WJSN).

Vào tháng 11/2023, tập đoàn Hyundai thông báo Dayoung đã trở thành đại sứ cho thương hiệu máy móc xây dựng DEVELON. Cô đã quay quảng cáo lái máy nâng, đồng thời được thương hiệu "cưng như trứng". Vì đâu mà một nữ idol lại được chọn lựa làm gương mặt đại diện cho thương hiệu tưởng chừng chỉ dành cho nam giới này?

Dayoung được thương hiệu máy móc xây dựng DEVELON thuộc tập đoàn Hyundai "cưng như trứng". Ảnh: Koreaboo

Cô có thể lái máy xúc thành thạo. Ảnh: Koreaboo

Hóa ra dưới vẻ ngoài nữ tính, Dayoung lại có sở thích đặc biệt với lĩnh vực xây dựng. Dayoung được chọn bởi cô sở hữu giấy phép lái máy xúc nhỏ dưới 3 tấn và thành thạo điều khiển phương tiện này. Nữ idol sinh năm 1999 từng thể hiện khả năng lái máy xúc ấn tượng khi làm việc trong trang trại qua chương trình WorkDol. Việc sở hữu đam mê "không đụng hàng" đã giúp em út WJSN có được bước đi mới trong sự nghiệp.

Em út WJSN là idol duy nhất có giấy phép lái máy xúc dưới 3 tấn. Ảnh: Koreaboo

Dayoung có tên đầy đủ là Im Dayoung, sinh ngày 14/05/1999, là nữ thần tượng nổi tiếng với biệt danh "Vitamin năng lượng" của nhóm nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) thuộc Starship Entertainment. Sinh ra và lớn lên tại đảo Jeju, cô luôn tự hào về nguồn gốc của mình và thường được người hâm mộ gọi thân mật là "Con gái đảo Jeju". Với tính cách hoạt bát, khéo léo và nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn, Dayoung không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một trong những "át chủ bài" về giải trí của thế hệ Gen 2.5 - 3.

Ra mắt vào năm 2016, Dayoung đảm nhận vai trò Hát dẫn, Nhảy dẫn và em út của WJSN. Cô đóng góp lớn vào thành công của nhóm qua các bản hit như Save Me, Save You, As You Wish và đặc biệt là chức vô địch tại chương trình Queendom 2. Năm 2020, Dayoung cùng 3 thành viên khác ra mắt nhóm nhỏ Chocome với phong cách retro độc đáo và hài hước. Các ca khúc như Hmph! và Super Yuppers! đã trở thành hiện tượng mạng nhờ vũ đạo gây nghiện và thần thái biểu diễn "vô tri" cực kỳ chuyên nghiệp của cô.

Dayoung từng là em út ngọt ngào của WJSN. Ảnh: Dispatch, Pinterest

Dayoung còn là gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình như Knowing Bros, Weekly Idol và các chương trình về golf, thể thao. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô còn lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng và đạt được doanh thu khủng, khẳng định sự đa tài trong nhiều lĩnh vực ngoài âm nhạc. Cô cũng để lại dấu ấn nhất định khi tham gia bộ phim web-drama đình đám Love Revolution.

Vào tháng 9 vừa qua, Dayoung ra mắt solo với ca khúc body và nhanh chóng gây sốt. Cô giảm 12kg, lột xác từ mỹ nhân da trắng, môi đỏ nữ tính sang hot girl da nâu, body săn chắc bốc lửa. Giai điệu bắt tai cũng giúp ca khúc body từ vị trí 663 BXH Melon thăng liền 270 bậc chỉ trong một ngày, trước khi tiến thẳng vào Top 100 Melon và đạt hạng 1 BXH Bugs. Điểm chạm cao nhất body đạt được ở Melon là hạng 10 và tổng điểm toàn chart cũng là top 10 - chứng minh sức hút khó cưỡng đến bất ngờ đối với fan Kpop. Dayoung nhanh chóng ẵm về giải Tân binh xuất sắc nhất ở Lễ trao giải Korean Grand Music Awards 2025 và nằm trong đề cử Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất của MAMA 2025.

Dayoung hiện tại lột xác thành hot girl nóng bỏng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo