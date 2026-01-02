"Hóng hớt" các cặp đôi đầu năm mới đã trở thành truyền thống của netizen châu Á trong ngày 1/1 hàng năm. Tuy nhiên năm nay, bầu không khí ở showbiz Hàn Quốc khá yên ắng khi "hung thần" Dispatch hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Nhìn sang showbiz Nhật, netizen lại thấy sôi động bất ngờ. Chỉ trong ngày đầu năm, đã có đến 2 cựu thành viên nổi tiếng top đầu của "nhóm nhạc quốc dân" AKB48 thông báo kết hôn. Đó là thành viên có thời gian gắn bó lâu nhất với nhóm Kashiwagi Yuki (sinh năm 1991) và center trẻ nhất lịch sử kiêm át chủ bài Matsui Jurina (sinh năm 1997).

2 cựu thành viên top đầu AKB48 cùng công bố kết hôn vào ngày 1/1. Ảnh: Suruga

Nikkan Sports đưa tin Kashiwagi Yuki đang hẹn hò với nghệ sĩ hài Suga-chan Saiko No.1 với mục tiêu kết hôn ngay trong năm nay. Cặp đôi này bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1991. Mỹ nhân AKB48 và bạn trai cùng nhau tham dự tiệc vào tháng 8/2024, sau đó cùng đến nhà cô. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Suga-chan Saiko No.1 không phủ nhận mối quan hệ với Kashiwagi Yuki và nói: "Chúng tôi đang hẹn hò và tôi rất yêu cô ấy".

Kashiwagi Yuki có hơn 17 năm gắn bó với AKB48 trước khi tốt nghiệp vào tháng 4/2024. Ở thời điểm đó, nữ idol thú nhận cô rời nhóm vì đang suy nghĩ đến những giai đoạn khác trong cuộc đời: "Nếu tôi ở lại trong nhóm, tôi thậm chí sẽ không thể bắt đầu những việc như kết hôn và sinh con". Có thể thấy rằng sau 17 năm miệt mài cống hiến cho sân khấu, Kashiwagi Yuki muốn chuyển sang chương tiếp theo của cuộc đời là xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.

Kashiwagi Yuki và Suga-chan Saiko No.1 dự định kết hôn trong năm 2026. Ảnh: X

Cặp đôi này đã hẹn hò từ tháng 8/2024. Ảnh: Josei Seven

Về phần Matsui Jurina, cô thông báo sẽ đăng ký kết hôn với nam idol Tatsunori Tsujimoto (nhóm BOYS AND MEN) vào cuối tháng này. Cặp đôi dự kiện sẽ sẽ chính thức thông báo về cuộc hôn nhân của họ tại một cuộc họp báo vào tuần tới.

Theo các nguồn tin, át chủ bài AKB48 và chồng hơn 6 tuổi lần đầu năm nhau thoáng qua năm 2014. Vài năm sau họ nối lại liên lạc thông qua một người quen chung. Mối quan hệ của họ được cho là đã phát triển đáng kể vào năm 2022, bắt đầu từ một chuyến đi cắm trại mà Tatsunori Tsujimoto tham gia cùng Matsui Jurina và bạn bè. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và phát triển thành mối quan hệ tình cảm.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn và sẽ trực tiếp chia sẻ tin vui thông qua một cuộc họp báo thay vì đăng tải trên mạng xã hội. Một nguồn tin cho biết quyết định này được đưa ra vì cả 2 đều muốn tự mình thông báo về cuộc hôn nhân.

Matsui Jurina kết hôn với nam idol hơn 6 tuổi. Ảnh: Kbizoom

AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng của Nhật Bản, được thành lập vào năm 2005 tại Akihabara, Tokyo, với khái niệm độc đáo "idols you can meet" (thần tượng mà bạn có thể gặp gỡ). Nhóm do nhà sản xuất Yasushi Akimoto sáng lập, sở hữu nhà hát riêng để biểu diễn hàng ngày, giúp fan dễ dàng tiếp cận và theo dõi các thành viên. AKB48 đã trở thành hiện tượng xã hội, bán hàng triệu đĩa đơn, sở hữu nhiều kỷ lục doanh số tại Nhật Bản và mở rộng thành hệ thống AKB48 Group với các nhóm chị em như SKE48, NMB48, HKT48 cùng các nhóm quốc tế.

Ảnh: X

AKB48 được xem là "nhóm nhạc quốc dân" của Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia

Trong số các thành viên nổi bật, Kashiwagi Yuki (sinh ngày 15/7/1991, biệt danh Yukirin) là thế hệ 3 của AKB48, gia nhập nhóm từ cuối năm 2006 và từng giữ vị trí đội trưởng Team B. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương, giọng hát hay và là một trong những thành viên tham gia senbatsu (đội hình chính) nhiều nhất lịch sử nhóm. Yukirin đã tốt nghiệp AKB48 vào năm 2024 sau 17 năm hoạt động, hiện theo đuổi sự nghiệp solo với các hoạt động ca hát và biểu diễn độc lập.

Kashiwagi Yuki gắn bó với AKB48 hơn 17 năm. Ảnh: Instagram

Còn Matsui Jurina (sinh ngày 8/3/1997) là thành viên thế hệ 1 của SKE48 (nhóm chị em tại Nagoya), đồng thời từng kiêm nhiệm ở AKB48. Là "át chủ bài" tuyệt đối của SKE48 từ khi ra mắt, Jurina nổi bật với khả năng biểu diễn mạnh mẽ, gây chấn động khi đảm nhận vị trí center của đĩa đơn Oogoe Diamond khi mới 11 tuổi. Đỉnh cao sự nghiệp của cô là giành vị trí Quán quân trong cuộc Tổng tuyển cử Thế giới năm 2018. Jurina được xem là "biểu tượng của sức mạnh" và là người gánh vác trọng trách dẫn dắt hệ thống AKB48 trong suốt một thời gian dài trước khi tốt nghiệp vào năm 2021. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hướng diễn xuất, truyền hình và các hoạt động cá nhân.

Matsui Jurina là center trẻ nhất lịch sử của nhóm. Ảnh: SKE

Nguồn: Nikkan Sports, Kbizoom