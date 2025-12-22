15 năm Dispatch "khui" tin hẹn hò đầu năm mới, 1/1/2026 cặp đôi nào sẽ vào tầm ngắm?

Dispatch bắt đầu "khui" tin hẹn hò của người nổi tiếng từ năm 2008 và bắt đầu truyền thống công bố vào ngày 1/1 hàng năm từ 2010. Trong 15 năm qua, Dispatch đã công bố tin hẹn hò của nhiều cặp đôi showbiz như Kim Hye Soo - Yoo Hae Jin, Bi Rain - Kim Tae Hee, Yoona - Lee Seung Gi, Jennie - Kai (EXO), IU - Lee Jong Suk, Hyun Bin - Son Ye Jin...

Truyền thống này tiếp tục diễn ra hàng năm, biến ngày 1/1 thành "ngày hội" công bố hẹn hò của các ngôi sao. Cứ gần đến dịp này, cư dân mạng lại được dịp "đoán già đoán non" về các cặp đôi của Dispatch. Năm nay, nhiều người nhận thấy dù Dispatch đã "khui" nhiều idol nổi tiếng, nhưng chưa từng có idol HYBE Labels. Đây được xem là điều bất thường bởi HYBE Lables là "ông lớn", quản lý nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, SEVENTEEN, LE SSERAFIM, TXT, CORTIS... với số lượng idol lên đến gần 80 người. Chẳng lẽ không ai trong số họ hẹn hò?

Dispatch đã khui nhiều cặp sao nổi tiếng...

... nhưng chưa từng có nghệ sĩ nào thuộc HYBE Labels. Ảnh: Kprofiles

Trên mạng xã hội X, nhiều netizen đã bàn tán rôm rả xoay quanh câu hỏi "Vì sao Dispatch chưa từng khui chuyện hẹn hò của nghệ sĩ HYBE Labels?". Có ý kiến cho rằng idol nhà HYBE giấu chuyện hẹn hò quá kỹ nên Dispatch không thể "săn" được gì. Tuy nhiên, có thuyết âm mưu đen tối cho rằng Dispatch là "sân sau" của HYBE và giữa 2 bên có mối quan hệ lợi ích, tiền bạc. Chính vì vậy đây rất có thể là lý do chưa từng có nghệ sĩ nào của HYBE bị Dispatchh "khui" chuyện hẹn hò.

Song tất cả mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Lý do thực sự thế nào thì chỉ có Dispatch mới thực sự biết. Không loại trừ khả năng ngày 1/1 năm sau, sẽ có nghệ sĩ nào đó của HYBE Labels bị "hung thần" này công khai chuyện hẹn hò?

Liệu dàn idol của HYBE Labels có "lên thớt" trong dịp đầu năm mới?. Ảnh: X

Từ lâu, việc Dispatch tung bằng chứng hẹn hò vào ngày đầu năm mới đã trở thành một "truyền thống" không chính thức của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ đơn thuần là những lời đồn đoán, Dispatch luôn đi kèm với loạt ảnh bằng chứng "nét căng", từ cảnh đón đưa tại hầm gửi xe, đi dạo công viên đêm muộn đến những món đồ đôi tinh tế. Bên cạnh đó còn có lịch trình chi tiết, trang tin này thường theo chân các ngôi sao trong nhiều tháng để nắm thóp quy luật hẹn hò của họ. Mục tiêu của Dispatch luôn là những ngôi sao hạng S, những cặp đôi mà nếu không có ảnh, chẳng ai dám tin họ đang yêu nhau.

Tuy nhiên cũng có 1 số năm, Dispatch lỡ hẹn với khán giả. Vào đầu năm 2025, trang tin này im ắng bởi Hàn Quốc có quốc tang, người người chìm trong đau buồn vì vụ tai nạn máy bay Jeju Air thảm khốc làm 179 người chết. Năm 2024, trang tin này tập trung đăng bài và tưởng niệm trước cái chết của tài tử Lee Sun Kyun. Vào năm 2022, Dispatch im ắng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang nghiêm trọng. Năm 2017, "hung thần" này cũng không khui cặp đôi nào bởi ở thời điểm đó đang diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Dù mang lại thông tin sốt dẻo, Dispatch cũng vấp phải không ít chỉ trích về việc xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Các công ty quản lý thường phải trải qua những giờ phút "cân não" để đưa ra thông báo xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, với sự cởi mở dần của người hâm mộ trong những năm gần đây, việc một cặp đôi được Dispatch khui tin đôi khi lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nếu họ có hình ảnh sạch và sự nghiệp vững chắc.

Khán giả luôn tò mò về cặp đôi đầu năm mới của Dispatch. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Koreaboo