Trương Bá Chi lập di chúc, tự chọn xong di ảnh cho chính mình

Mới đây, Trương Bá Chi đã gây xôn xao với tiết lộ cực "sốc óc" trên sóng truyền hình. Được biết, trong show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, nàng ngọc nữ trứ danh xứ Cảng cho biết, cô đã viết sẵn di chúc, thậm chí tự chọn xong di ảnh và trang phục muốn mặc khi sang thế giới bên kia.

Điều này khiến các vị khách mời trong chương trình đều sửng sốt, thậm chí, đàn chị Ninh Tịnh còn nhắc nhẹ rằng: "Theo quan điểm của người Trung Quốc thì việc lập di chúc không may mắn cho lắm". Tuy nhiên, Trương Bá Chi đáp lại: "Không có sắp xếp gì thì càng không may mắn. Em không muốn sau khi mình ra đi rồi mà người thân còn phải tranh chấp, bất hòa vì vấn đề tiền bạc".

Trương Bá Chi tiết lộ cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sang thế giới bên kia (Ảnh: Sina).

Những chia sẻ của nữ diễn viên Vua Hài Kịch khiến khán giả phải suy ngẫm rất nhiều, đặc biệt là khi trong năm nay, làng giải trí Hoa ngữ đón quá nhiều tang tóc, không ít nghệ sĩ đột ngột qua đời khi còn quá trẻ.

Có lẽ vì vậy nên Trương Bá Chi mới có tâm thái chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất. Hơn nữa, là người mẹ một nách ba con, người đẹp Tâm Nguyện Của Sao lúc nào cũng suy nghĩ cho con cái. Cô từng chia sẻ: "Lúc con còn sống, tôi sẽ nỗ lực yêu thương các con. Chờ đến sau này, khi mình đi rồi, đám nhỏ phải nỗ lực mà tự yêu lấy chính mình thôi".

Trang Baijiahao cho rằng, Trương Bá Chi có suy nghĩ "nỗ lực hết sức rồi buông tay cho các con tự quyết" nên mới sớm lập di chúc để làm "chốt an toàn" cho tương lai cho các con, vừa đảm bảo về vật chất cho 3 quý tử một cách lý trí lại tránh những tranh đấu thị phi không đáng có.

Trương Bá Chi luôn hết lòng vì con cái, người thân (Ảnh: Sina).

Từng có khoảng thời gian, tên tuổi của Trương Bá Chi thường gắn liền với những từ khóa không mấy hay ho như "nói dối quen miệng", "người đẹp não rỗng", "miệng nhanh hơn não". Thế nhưng, từ khi tham gia các chương trình thực tế, khán giả đã có cơ hội đến gần với Trương Bá Chi, thấu hiểu hơn về con người của cô. Có lẽ vợ cũ Tạ Đình Phong từng có thời nổi loạn, bốc đồng nhưng cô rất có ý thức trách nhiệm với những người xung quanh và đặc biệt là với con cái thì "đỉnh chóp" miễn bàn.

Chính vì vậy, netizen đã có cái nhìn khác đi về nàng ngọc nữ xứ Cảng, thậm chí đến đàn chị Lưu Gia Linh - bạn thân của Thiên hậu Vương Phi và từng "cà khịa" Trương Bá Chi cháy mặt trước kia cũng đã "quay xe", chị chị em em thân thiết với nữ diễn viên Vua Hài Kịch.

Nhờ các show truyền hình, khán giả có cái nhìn chân thực hơn về Trương Bá Chi (Ảnh: Sina).

Nguồn: baijiahao