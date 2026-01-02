Trai đẹp The Heirs đột ngột giải nghệ, lý do là gì?

Sáng 2/1, tờ Mydaily đưa tin, nam diễn viên Cho Yoon Woo (The Heirs) bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 34. Đáng chú ý, mỹ nam sinh năm 1991 đồng thời thông báo anh chính thức rời khỏi làng giải trí để tận hưởng cuộc sống bình yên cùng người bạn đời.

Thông báo nóng từ tài tử họ Cho khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng, đồng thời không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bởi lẽ Cho Yoon Woo vẫn còn khá trẻ và gắn liền với hàng loạt bom tấn truyền hình đình đám của làng phim xứ kim chi.

Cho Yoon Woo bất ngờ tuyên bố giải nghệ tuổi 34, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Đối với nhiều nghệ sĩ, 34 là độ tuổi vàng trong sự nghiệp. Còn tài tử họ Cho lại bất ngờ rút khỏi giới giải trí ở độ tuổi này. Ảnh: Naver

Trong bài đăng gửi tới người hâm mộ trên trang cá nhân, Cho Yoon Woo bày tỏ: "Tôi đã tìm thấy 1 người vô cùng quý giá để mình gắn bó, ở cạnh bên trong suốt phần đời còn lại. Vì muốn cùng cô ấy tận hưởng cuộc sống đời thường giản dị, nên tôi đã quyết định dừng hẳn sự nghiệp diễn xuất kéo dài 15 năm của mình".

"Ra mắt khi mới 20 tuổi và dành trọn 15 năm tập trung vào sự nghiệp diễn xuất quả thực là 1 chuyện vô cùng quý giá đối với tôi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đến tận bây giờ tôi mới quyết định chia sẻ điều này với các bạn. Từ giờ trở đi, tôi muốn tận hưởng quãng đời còn lại bên cạnh người mà mình muốn bảo vệ mãi mãi. Xin hãy dõi theo và ủng hộ cho cuộc sống của tôi bên cạnh người bạn đời quý giá đồng thời là người bạn thân thiết nhất đối với tôi. Cô ấy cũng là người đã đồng hành cùng tôi trong hơn 4 năm qua", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Cho Yoon Woo cũng vừa chia sẻ 1 vài hình ảnh về vợ sắp cưới. Ảnh: Nate

Cho Yoon Woo sinh năm 1991, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi qua bộ phim đình đám 1 thời Tiệm Mỳ Mỹ Nam. Tới năm 2013, anh gây chú ý lớn ở bom tấn truyền hình hot nhất năm The Heirs. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ tiếp tục tỏa sáng trong loạt tác phẩm gây tiếng vang khác như Hwarang, Not Others,...

Tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám của làng phim xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Kim Woo Bin và Cho Yoon Woo xuất hiện trong 1 phân cảnh gây sốt của bộ phim The Heirs. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo