Sốc: Nam chính phim được mong chờ nhất năm 2026 tuyên bố giải nghệ

Vụ việc Jo Jin Woong (nam chính phim Signal) bị phanh phui quá khứ gây sốc với loạt hành vi đáng lên án từ trộm cắp cho tới tấn công tình dục đã khiến công chúng châu Á rúng động suốt 24 giờ qua. Tới tối 6/12, tờ YNT đưa tin, nam diễn viên họ Jo đã đích thân lên tiếng xin lỗi vì những tội lỗi trong quá khứ. Đồng thời, tài tử sinh năm 1976 chính thức tuyên bố giải nghệ, vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí sau drama chấn động.

Jo Jin Woong giải nghệ sau khi bị bóc liên hoàn phốt chấn động

Thông báo của Jo Jin Woong có nội dung như sau:

Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Jo Jin Woong. Trước hết, tôi cúi đầu xin lỗi tất cả những ai đã ủng hộ mình. Bởi vì tôi đã khiến mọi người cảm thấy thất vọng trước những hành động đáng xấu hổ trong quá khứ. Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích. Kể từ hôm nay, tôi sẽ dừng toàn bộ hoạt động trong làng giải trí và chính thức kết thúc sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi tin rằng đây là trách nhiệm mà mình phải gánh lấy sau những lầm lỗi trong quá khứ. Kể từ bây giờ, tôi sẽ dành thời gian tự kiểm điểm và sống đúng mực hơn. 1 lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới tất cả mọi người.

Thông tin Jo Jin Woong tuyên bố giải nghệ khiến công chúng dậy sóng. Được biết, tài tử họ Jo đảm nhận vai chính trong bộ phim được mong chờ nhất nhì màn ảnh Hàn trong năm 2026 - Signal 2. Việc nam nghệ sĩ dính bê bối nghiêm trọng lại chính thức rời khỏi giới giải trí khiến khán giả lo ngại rằng Signal 2 có thể sẽ bị hoãn chiếu. Được biết, ban đầu tác phẩm dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm sau.

Trước đó, công ty quản lý cũng lên tiếng xin lỗi vì những hành vi sai trái trước kia của Jo Jin Woong, đồng thời khẳng định nam diễn viên này không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công tình dục nào. Nhưng phía công ty chủ quản lại không phủ nhận thông tin tài tử họ Jo từng trộm cắp khi còn ở độ tuổi học sinh, đánh người và lái xe trong tình trạng say xỉn.

Công ty xin lỗi vì Jo Jin Woong có hành vi sai trái khi còn ở độ tuổi vị thành niên

Vụ việc liên quan tới Jo Jin Woong nổ ra sau khi Dispatch tung ra bài báo điều tra độc quyền, tiết lộ nam diễn viên từng bị đưa ra xét xử với tội danh cưỡng hiếp, trộm cắp khi đang học năm thứ 2 của trường trung học. Kết quả, Jo Jin Woong bị đưa vào trường giáo dưỡng ngay khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Chưa hết, Dispatch còn tiết lộ chuyện nam diễn viên từng hành hung 1 đồng nghiệp trong đoàn kịch khi đã ở tuổi trưởng thành và bị tước bằng lái vì điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn.

Jo Jin Woong nổi tiếng trên toàn châu Á với loạt phim đình đám như The Handmaiden, Signal, The Spy Gone North... Nam diễn viên từng giành được nhiều giải thưởng cao quý trong sự nghiệp như Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim điện ảnh tại lễ trao giải Baeksang, Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Rồng Xanh...

Tài tử họ Jo sụp đổ hình tượng và sự nghiệp sau bê bối nghiêm trọng

Nguồn: YNT