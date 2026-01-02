Ngày 2/1, tờ HK01 đưa tin Trần Đình Hân - Hoa hậu Hong Kong 2010 - đã tan mộng làm dâu nhà giàu. Trên truyền thông, nữ diễn viên này xác nhận cô đã chia tay bạn trai đại gia Dương Chấn Nguyên - người sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) - sau 8 năm yêu và đã dọn đồ rời khỏi tổ ấm chung. Nguyên nhân đổ vỡ được Trần Đình Hân cho biết là quan điểm sống của hai người không còn giống nhau, đồng thời khẳng định mối quan hệ của họ không có người thứ 3 chen chân.

Theo 1 số nguồn tin trong showbiz, Trần Đình Hân và Dương Chấn Nguyên trục trặc từ năm 2023, nhưng vẫn cố hàn gắn. Lý do mâu thuẫn đến từ việc Trần Đình Hân muốn được cưới hỏi đàng hoàng sau 8 năm bên nhau. Cô thậm chí từng công khai ép cưới Dương Chấn Nguyên trên truyền thông khi chia sẻ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, chỉ chờ bạn trai cầu hôn và thậm chí không ngại làm mẹ kế. Tuy nhiên, Dương Chấn Nguyên luôn viện cưới khướt từ và cuối cùng chọn cách ruồng bỏ Trần Đình Hân.

Trần Đình Hân và Dương Chấn Nguyên chia tay. Sau 8 năm bên nhau, nàng hậu này vẫn không được bạn trai đại gia hỏi cưới. Ảnh: HK01.

Việc bị bạn trai yêu lâu bỏ rơi khiến Trần Đình Hân chịu tổn thương lớn. Trong lúc trả lời phỏng vấn, cô nhiều lần nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, cảm xúc khá kích động khi thông báo chia tay. Dù vậy, người đẹp này không hề nói xấu bạn trai cũ, trái lại còn cảm ơn đối phương vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Thông tin Trần Đình Hân đổ vỡ mối quan hệ tình cảm khiến công chúng xót xa. Dư luận xứ Hương Cảng gọi cô là nàng hậu đáng thương nhất năm 2026. Bởi lẽ trong mối quan hệ với Dương Chấn Nguyên, Trần Đình Hân đã hy sinh rất nhiều.

Dương Chấn Nguyên từng 2 lần bị chụp ảnh thân mật với bạn thân Trần Đình Hân và 1 cô gái lạ mặt. Trước nghi vấn Dương Chấn Nguyên ngoại tình, Trần Đình Hân đều lên tiếng bênh vực và bày tỏ sự tin tưởng với bạn trai. Đầu năm 2025, Dương Chấn Nguyên được cho biết vỡ nợ vì kinh doanh thua lỗ. Trần Đình Hân đã chẳng ngại xuống phố dựng quầy lưu động bán hàng rong để giúp bạn trai vượt qua khó khăn tài chính.

Trần Đình Hân trở thành Hoa hậu đáng thương nhất năm 2026 khi 2 lần tha thứ cho bạn trai ngoại tình, hạ mình bán hàng rong giúp người yêu vượt qua khủng hoảng tài chính, nhưng vẫn bị chia tay. Ảnh: Instagram.

Trần Đình Hân sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2010, và giành thêm giải phụ Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế. Sau đó, cô trở thành gương mặt được đài TVB lăng xê làm diễn viên, MC. Năm 2025, Trần Đình Hân vào Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế.

