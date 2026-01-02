Á hậu Việt "vỡ mộng" khi về làm dâu nhà giàu, kể với mẹ ruột thì nhận 1 câu khó ngờ

Trong năm 2025, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng là một trong những mỹ nhân đã "chốt sổ" lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của Quỳnh Châu gây chú ý vì tổ chức hoành tráng ở nhiều địa điểm, gia thế khủng của nhà chồng cũng được hé lộ. Theo đó, chồng của Quỳnh Châu là chủ khách sạn, mẹ chồng là doanh nhân nổi tiếng.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn. Cụ thể, nàng hậu bật cười nói: "Châu từng bị "vỡ mộng" mọi người ạ. Trước đó, Châu xem phim nhiều quá, sợ mình ẩu về làm dâu sẽ làm má chồng thất vọng. Nhưng thực tế Châu quá may mắn. Má chồng Châu là một người phụ nữ làm kinh doanh nên rất hiểu cho công việc của con dâu. Châu nhớ hoài tin nhắn má sau khi mình về làm dâu: 'Cô phụ việc nấu cơm trưa rồi con xuống ăn', chị chồng nhắn: 'Mai em muốn ăn sáng gì chị báo cô nấu'. Anh chồng thì nấu đồ ăn để dành trong tủ lạnh cho Châu đi làm về ăn".

Quỳnh Châu cho biết cô cũng kể cuộc sống này cho mẹ ruột nghe thì nhận về phản ứng bất ngờ. Cụ thể, Á hậu Miss Grand Vietnam thổ lộ: "Châu từng kể những chuyện này cho mẹ ruột nghe và bà trêu: 'Ủa vậy là con làm dâu dữ chưa?'. Châu thấy rất hạnh phúc vì được gia đình anh Phát coi như con ruột. Ở nhà Châu là chị cả, qua đây là út nên được cưng chiều, cảm giác được làm em trở lại".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cuộc sống làm dâu không khó khăn như cô từng tưởng tượng (Ảnh: Viết Thanh)

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ sau khi được anh dắt về nhà ra mắt cô mới hiểu rõ gia thế của Phát Nguyễn, trước đó cô nhầm anh là nhân viên của khách sạn. Doanh nhân Phát Nguyễn cho biết bà xã có nhiều nét tính cách hao hao với mẹ đẻ của anh. Phát Nguyễn tâm sự: "hâu là một người vô cùng quyết đoán, đã chọn làm vấn đề gì là làm đến cùng. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy rất hiếm có. Và mẹ Phát cũng là một người kinh doanh, trong bà có sự mạnh mẽ và quyết đoán. Châu cũng có những tính cách hao hao giống mẹ Phát, bà người mà Phát luôn ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn. Châu yêu thương gia đình một cách chân thành".

Phát Nguyễn cho biết vợ có nhiều nét tính cách giống mẹ mình (Ảnh: Viết Thanh)

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Trước đó, anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Mẹ chồng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu là doanh nhân Trần Thị Liên. Theo thông tin trên website của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Trần Thị Liên là người gây dựng doanh nghiệp kinh doanh sắt thép lớn mạnh mang thương hiệu Ngọc Biển Steel.

Khi được hỏi về danh xưng dâu hào môn, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nói: "Về cơ bản Châu nghĩ mình là người của công chúng, mọi người cho mình danh xưng nào mình cũng đón nhận một cách tích cực. Nhưng quan trọng nhất không phải là hào môn hay không, mà là mình có được một gia đình hạnh phúc hay không. Tới cuối cùng, người phụ nữ nào cũng chỉ mong muốn mình có một gia đình hạnh phúc bên chồng con thôi. Tất cả những yếu tố còn lại nhiều khi không phải là điều quan trọng nhất".



Á hậu Quỳnh Châu sóng trong căn nhà bề thế hậu kết hôn (Ảnh: FBNV)

Mẹ chồng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người phụ nữ quyền lực của giới kinh doanh (Ảnh: FBNV)





