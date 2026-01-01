Vì sao "hung thần" Dispatch không còn khui các cặp đôi hẹn hò ngày 1/1 nữa?

Dispatch – trang tin giải trí Hàn Quốc từng được mệnh danh là “hung thần” khiến netizen háo hức mỗi dịp năm mới với truyền thống công bố ít nhất một cặp đôi hẹn hò vào đúng ngày 1/1. Từ Bi Rain - Kim Tae Hee, Yoona - Lee Seung Gi cho đến IU - Lee Jong Suk, những “bom tấn” này luôn tạo cơn sốt dư luận. Thế nhưng từ năm 2024 trở đi, Dispatch liên tục “im hơi lặng tiếng” vào dịp này. Đến đầu năm 2026, ngày 1/1 lại trôi qua mà không có bất kỳ cặp đôi nào bị khui. Vậy lý do thực sự đằng sau sự thay đổi này là gì?

Sự tinh tế và trách nhiệm cộng đồng: Khi "hung thần" biết dừng đúng lúc

Lý do đầu tiên khiến Dispatch không còn mặn mà với việc khui tin hẹn hò vào ngày 1/1 chính là sự nhạy cảm đối với bối cảnh xã hội. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc liên tục trải qua những biến cố lớn.

Những năm có thảm kịch (như vụ Itaewon hay sự ra đi của các nghệ sĩ lớn vào cuối năm), Dispatch đã chọn cách im lặng. Điển hình nhất là cuối năm 2023, sau cái chết thương tâm của tài tử Lee Sun Kyun, Dispatch không những không khui tin hẹn hò mà còn tung bài điều tra chỉ trích gay gắt cảnh sát và truyền thông chính thống đã dồn ép cố nghệ sĩ vào đường cùng.

Dispatch không khui cặp đôi nào hẹn hò năm 2024 vì Lee Sun Kyun qua đời. Ảnh: X

Đầu năm 2025, cả đất nước Hàn Quốc chìm trong đau buồn do thảm kịch rơi máy bay Jeju Air và lệnh thiết quan luật. Việc tung tin yêu đương giữa lúc dư luận đang sục sôi vì các vấn đề chính trị hoặc tang tóc sẽ bị coi là hành động "rẻ tiền" và thiếu đạo đức. Dispatch hiểu rằng, để duy trì vị thế "ông lớn", họ cần được công chúng nể trọng hơn là chỉ tò mò.

Chuyển mình thành "báo chí điều tra" chuyên sâu với bằng chứng thép

Thay vì đuổi theo chụp lén các ngôi sao, Dispatch giờ đây tập trung vào những hồ sơ vụ án có sức nặng hơn hẳn đối với tình hình chính trị - xã hội. Ví dụ như họ là đơn vị đầu tiên phanh phui vụ Chủ tịch tập đoàn CJ "tuyển phi" toàn những cô gái trẻ xinh đẹp.

Trang tin này chấn động khi phanh phui những góc khuất trong mối quan hệ giữa các đại gia và giới nghệ sĩ. Thay vì chỉ là tin đồn, họ đưa ra danh sách, lịch trình và các tin nhắn trao đổi cho thấy sự can thiệp của quyền lực kinh tế vào con đường thăng tiến của các nghệ sĩ trẻ. Điều này biến Dispatch thành một thế lực đối trọng với các Chaebol (tài phiệt).

Dispatch vạch trần Chủ tịch CJ "tuyển phi". Ảnh: Yonhap News

Hay gần đây nhất, trang tin này phanh phui về "người dì tiêm chích" trong vụ án Park Na Rae lạm quyền. Từ đây, hàng loạt ngôi sao khác như Key (SHINee) và Haetnim cũng bị phát giác thực hiện thủ thuật y tế trái phép. Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc điều tra chuyên sâu vụ án này. Những bằng chứng của Dispatch có giá trị pháp lý và sức nặng hơn vạn lần một tấm ảnh hẹn hò mờ ảo.

Dispatch cũng dần trở thành "chiến thần công lý" trong 1 số vụ việc như minh oan cho nam diễn viên Kim Seon Ho. Khi anh bị bạn gái cũ tố cáo ép phá thai và sống giả tạo, cả thế giới đã quay lưng với anh. Nhưng Dispatch đã xuất hiện như một "vị thần" khi công bố 128 tin nhắn KakaoTalk kéo dài suốt nhiều tháng.

Dispatch chứng minh bạn gái cũ mới là người lừa dối, và Kim Seon Ho đã thực sự muốn chịu trách nhiệm. Bài báo này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp nam diễn viên lấy lại sự nghiệp từ vực thẳm.

Dispatch minh oan cho nam diễn viên Kim Seon Ho. Ảnh: tvN

Trong cuộc nội chiến giữa Min Hee Jin và tập đoàn HYBE, Dispatch không chọn phe theo cảm tính. Họ tung ra nhật ký thực tập sinh, phân tích chi tiết quá trình chuyển giao các thực tập sinh từ Source Music sang ADOR. Họ cũng điều tra kỹ các hồ sơ tài chính, xem ai là người thực sự chi tiền cho các MV của NewJeans? Bằng cách công bố các đoạn ghi âm và lịch trình đào tạo từ năm 2019, Dispatch giúp công chúng hiểu rằng mọi xung đột đều có gốc rễ từ tiền bạc và hợp đồng, chứ không chỉ là tình cảm "mẹ con" như vẻ bề ngoài.

Dispatch đưa ra những bằng chứng khách quan trong vụ tranh chấp New Jeans - HYBE. Ảnh: X

Tin hẹn hò 1/1 không còn "thơm"?

Ở giai đoạn hoàng kim, tin hẹn hò mang lại cho Dispatch những lợi ích lớn như lượng truy cập khổng lồ trong thời gian ngắn. Họ còn định vị quyền lực truyền thông, chứng minh khả năng “theo sát” người nổi tiếng và ảnh hưởng trực tiếp tới ngành giải trí, buộc công ty quản lý và nghệ sĩ phải phản hồi

Tuy nhiên, theo thời gian, mô hình này dần bộc lộ giới hạn. Công chúng ngày càng mệt mỏi với việc đời tư bị phơi bày, trong khi nhiều fan quốc tế bắt đầu chỉ trích Dispatch xâm phạm quyền riêng tư. Tin hẹn hò, dù gây tò mò, không còn tạo ra chiều sâu thông tin hay giá trị xã hội rõ rệt.

Giờ đây, tin hẹn hò chỉ tồn tại 2-3 ngày rồi bị quên lãng. Trong khi đó, một bài điều tra tham nhũng hay lừa đảo có thể thay đổi cả một luật lệ giải trí. Ngoài ra, với tốc độ phát triển của mạng xã hội fan có thể soi ra "lovestagram" nhanh hơn cả Dispatch. Sự độc quyền về ảnh hẹn hò không còn là "mỏ vàng" nữa. Các công ty quản lý hiện nay cũng rất cứng rắn trong việc kiện tụng quyền riêng tư. Sự bảo hộ của luật pháp khiến việc theo dõi các ngôi sao của Dispatch trở nên rủi ro hơn rất nhiều.

Tin hẹn hò ngày 1/1 không còn "thơm" nữa. Ảnh: Dispatch

Lời kết

Dispatch đã tiến hóa từ một "kẻ rình rập các ngôi sao" trở thành một "thanh tra không chính thức". Họ nắm giữ những bằng chứng có thể cứu rỗi một đời người hoặc đánh sập một đế chế. Sự chuyển hướng của Dispatch phản ánh sự trưởng thành của cả trang tin lẫn công chúng Kbiz. Netizen giờ đây ít hào hứng với drama hẹn hò phù phiếm , mà đòi hỏi những thông tin có giá trị và trách nhiệm hơn. Có lẽ truyền thống công bố couple ngày 1/1 đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho những “bom tấn” điều tra thực sự có sức nặng hơn.