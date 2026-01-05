Vừa “dao kéo” về, nữ diễn viên phim giờ vàng bị con gái 5 tuổi chê thẳng: “Mẹ xấu quá”

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Ji Hye gần đây gây xôn xao khi công khai chuyện cô đã thực hiện phẫu thuật thu ngắn nhân trung để cải thiện vẻ ngoài. Tới chiều 4/1, tờ MK cho hay, 2 cô con gái của Lee Ji Hye - Taeri (8 tuổi) và Elly (5 tuổi), có phản ứng gây ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến diện mạo mẹ mình sau ca “dao kéo”. Theo đó, 2 bé đã thốt lên rằng “Mẹ xấu quá” trước màn thay đổi dung mạo bất ngờ của nữ ca sĩ họ Lee.

Chứng kiến phản ứng của 2 ái nữ, Lee Ji Hye như bừng tỉnh, tự hứa với lòng mình sau này sẽ không tiến hành thêm bất kỳ ca phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa.

Được biết sau vài ngày trôi qua, 2 cô con gái cũng trở nên quen thuộc và dần chấp nhận ngoại hình mới của Lee Ji Hye. Nữ diễn viên đã hỏi lại 2 con và các bé “quay xe”, chuyển sang khen ngợi cô: “Giờ con lại thấy mẹ đẹp rồi”. Tới lúc này, nghệ sĩ họ Lee mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy số tiền mình bỏ ra để “dao kéo” cũng “đáng đồng tiền bát gạo”.

Vừa mới “dao kéo” về nhà, Lee Ji Hye liền bị 2 ái nữ chê bai diện mạo mới. Ảnh: Naver

Khi xuất hiện trên chương trình My Grumpy Secretary mới đây với tư cách khách mời, Lee Ji Hye cũng thử thăm dò phản ứng từ tiền bối Lee Seo Jin về diện mạo mới của cô sau ca phẫu thuật thu ngắn nhân trung: “Anh thấy em hồi trước hay bây giờ trông đẹp hơn?”. Nữ diễn viên sinh năm 1980 vừa dứt lời, tài tử họ Lee thẳng thắn trả lời rằng: “Anh thấy ngày trước đẹp hơn ý”.

Tới lúc này, Lee Ji Hye mới thú thật gương mặt cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau ca phẫu thuật thẩm mỹ: “Ban đầu các bác sĩ bảo chỉ mất 2 tuần là gương mặt sẽ trông tự nhiên trở lại, ấy vậy mà giờ đã 1 tháng trôi qua rồi mà mặt em vẫn chưa ổn định”.

Tài tử gia thế khủng Lee Seo Jin cũng thích diện mạo của Lee Ji Hye lúc trước khi “dao kéo” hơn. Nghe thấy vậy, nữ diễn viên họ Lee liền lên tiếng giải thích rằng gương mặt cô vẫn chưa ổn định hẳn sau ca phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi cuối tháng 11 năm ngoái, tờ Koreaboo đưa tin, Lee Ji Hye vừa thực hiện phẫu thuật thu ngắn nhân trung để cải thiện nhan sắc. Theo lời nữ minh tinh, nhân trung dài 4 cm từng là khuyết điểm ngoại hình khiến cô tự ti, bị nhiều người chê bai. Nữ diễn viên phim giờ vàng chia sẻ cô từng đi nâng mũi. Và khi tuổi tác càng lớn, nhân trung của Lee Ji Hye ngày càng dài ra, do đó, cô quyết định can thiệp “dao kéo”. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên kiêm ca sĩ cũng đã chia sẻ hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể thấy sau ca “dao kéo”, khoảng cách giữa đầu mũi và môi trên của cô đã trông ngắn lại so với trước và giúp nữ diễn viên khoe được chiếc mũi cao thẳng.

Tuy nhiên, Lee Ji Hye chia sẻ ca phẫu thuật cũng khiến cô hứng chịu tác dụng phụ không mong muốn suốt đời. Việc thu ngắn nhân trung khiến cô bị tật phát âm, nói ngọng, hát đớt không còn tròn vành rõ chữ như trước.

Lee Ji Hye trước và sau khi làm phẫu thuật thu nhỏ, rút ngắn nhân trung. Ảnh: Koreaboo

Lee Ji Hye sinh năm 1980, là MC, ca sĩ kiêm diễn viên đa tài của showbiz Hàn. Cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc pop Sharp. Sau khi Sharp dừng hoạt động, Lee Ji Hye chuyển sang làm diễn viên và từng tham gia diễn xuất trong bộ phim giờ vàng gây chú ý tại Hàn Quốc Can Anyone Love.

Nữ nghệ sĩ kết hôn với 1 nam kế toán thuế hồi năm 2017. Cặp đôi lần lượt đón chào 2 cô con gái vào các năm 2018 và 2021.

Lee Ji Hye tạo dấu ấn đậm nét ở bộ phim giờ vàng Can Anyone Love. Ảnh: Nate

Nguồn: MK