MC Thanh Bạch công khai bạn đời ở tuổi U70?

MC Thanh Bạch là người dẫn chương trình đa tài, nổi tiếng từ thập niên 2000 với lối dẫn dắt hài hước, ứng biến linh hoạt. Về chuyện đời tư, MC Thanh Bạch đã kết hôn 2 lần. Từ năm 2020, MC Thanh Bạch và vợ thứ 2 là bà trùm Thúy Nga không còn xuất hiện chung. Cư dân mạng cho rằng cả hai đã đường ai nấy đi.

Mới đây, trong buổi cinetour của Lê Dương Bảo Lâm, MC Thanh Bạch gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh một người lạ. Trước đông đảo khán giả, MC Thanh Bạch còn công khai giới thiệu người ngồi bên cạnh chính là bạn đời của mình.

MC Thanh Bạch chia sẻ: "Xin nhường lời cho người bạn đời ngồi bên cạnh Thanh Bạch chính là Lý Huỳnh Hoa sẽ chia sẻ cảm xúc đặc biệt. Đây chưa bao giờ cầm micro nhé quý vị. Cho một tràng pháo tay cho Lý Huỳnh Hoa đi quý vị". Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

MC Thanh Bạch công khai bạn đời trong buổi cinetour của Lê Dương Bảo Lâm. Nguồn: @Chumchum

Trước đó, người này nhiều lần đồng hành cùng MC Thanh Bạch tại các sự kiện nhưng danh tính vẫn được giữ kín, thậm chí không ít khán giả còn lầm tưởng là trợ lý của nam MC. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện giải trí, Thanh Bạch đều đưa Lý Huỳnh Hoa sải bước trên thảm đỏ, thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng nhau.

Đáng chú ý, cả hai còn không ngần ngại nắm tay, thể hiện sự thân mật giữa chốn đông người. Chính những khoảnh khắc này đã khiến mối quan hệ giữa MC Thanh Bạch và Lý Huỳnh Hoa nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Khi đi sự kiện chung, MC Thanh Bạch cũng đưa Lý Huỳnh Hoa đi cùng, không ngần ngại nắm tay thể hiện tình cảm. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2016, Thanh Bạch gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tái hôn với bà trùm Thúy Nga - chủ trung tâm Thúy Nga Paris. Không chỉ khiến công chúng chú ý bởi sự chênh lệch tuổi tác, mối quan hệ này còn trở thành tâm điểm bàn luận khi cả hai liên tục tổ chức tới 10 lễ cưới, mỗi lần đều được đầu tư hoành tráng, rình rang và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông.

Nói về cuộc sống hôn nhân với Thúy Nga, Thanh Bạch từng chia sẻ: "Nhìn mặt Thúy Nga nghiêm nên nhiều người sợ, nhưng thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Tất nhiên, vẫn phải có một chút duyên nợ... thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy".

Năm 2016, Thanh Bạch tái hôn với bà trùm Thúy Nga. Ảnh: FBNV

Hiện tại, MC Thanh Bạch lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trong một lần hiếm hoi trò chuyện với truyền thông, nam MC chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại của ông rất nhẹ nhàng, thoải mái, chủ yếu tìm niềm vui trong công việc giảng dạy. Ông tự chạy xe máy đến lớp, thỉnh thoảng nhận lời dẫn dắt một số sự kiện hoặc tham gia làm giám khảo cho các chương trình giải trí.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 12/2023, MC Thanh Bạch từng gây xôn xao khi công khai hành trình “làm mới” diện mạo ở tuổi 64. Nam MC cho biết lông mày bị rụng và thưa nên quyết định xăm để gương mặt trông sắc nét hơn. Bên cạnh đó, ông còn xăm môi.

Thanh Bạch hiện tại ít xuất hiện tại các chương trình truyền hình mà chỉ thỉnh thoảng nhận lời làm MC. Ảnh: FBNV