Con gái sao nam gây tranh cãi vì câu hỏi nhạy cảm khi bố đang nằm viện: Bản di chúc bố để chỗ nào?

Giữa tháng 8/2025, "Vua kungfu" Lý Liên Kiệt đã khiến người hâm mộ hết hồn khi tiết lộ tình trạng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, phải phẫu thuật để điều trị. Hình ảnh nam diễn viên Hoàng Phi Hồng hốc hác, tiều tụy nằm trên giường bệnh khiến ai cũng nghĩ ông phải đối mặt với cơn thập tử nhất sinh. Bản thân Lý Liên Kiệt cũng thừa nhận: "Tôi đang trải qua một thử thách vô thường". Cũng may, sau đó, siêu sao Cbiz đã hồi phục như một kỳ tích, thậm chí còn "lão hóa ngược", trông trẻ khỏe hơn rất nhiều so với trước khi mắc bệnh.

Sau cơn hoạn nạn, Lý Liên Kiệt có phần cởi mở hơn trước ống kính truyền thông, lên tiếng chia sẻ những câu chuyện riêng tư về gia đình mình, đặc biệt là những khoảnh khắc ở bên cô con gái út Jada. Nam diễn viên cho biết, Jada từng hỏi đi hỏi lại ông rằng: "Bố nói lại lần nữa đi, bản di chúc mới nhất bố để ở chỗ nào?".

Lý Liên Kiệt kể lại câu chuyện với thái độ rất nhẹ nhàng nhưng không ít khán giả lại tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng con út Lý Liên Kiệt quá coi trọng vật chất, chưa gì đã trông mong di sản của bố.

Lý Liên Kiệt trải qua cơn bạo bệnh (Ảnh: QQ).

Thế nhưng cô con gái út chỉ quan tâm xem bố để di chúc và tài sản có giá trị ở đâu (Ảnh: Sina).

Được biết, Jada là con của Lý Liên Kiệt và vợ hai - Hoa hậu châu Á Lợi Trí. Ngay từ nhỏ, Jada và chị gái Jane đã được bố cưng chiều hết mực, thậm chí, tài tử họ Lý từng tuyên bố: "Các con tôi sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống nhung lụa". Đặc biệt, với Jada, vì cô bé mắc bệnh trầm cảm, Lý Liên Kiệt từng từ chối dự án điện ảnh đã chuẩn bị suốt nửa năm, đưa ái nữ đi du lịch khắp nơi để chữa lành tâm hồn.

Nhiều người cho rằng có lẽ bố con Lý Liên Kiệt có cách ở chung rất đặc biệt, không hề kiêng dè khi nói về chuyện sống chết hay di chúc nên Jada mới có câu hỏi "vô tư" đến lạ. Thế nhưng rõ ràng điều này khiến người hâm mộ nam diễn viên không được hài lòng cho lắm.

Cô con gái út của Lý Liên Kiệt mắc bệnh trầm cảm, được bố hết mực yêu thương (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt một lần nữa lên tiếng bác bỏ tin đồn đổi tim, thay máu. Sau màn hồi phục ngoạn mục, tài tử Hoàng Phi Hồng dính nghi vấn đã phẫu thuật thay trái tim của nhà sư trẻ Thu Phong qua đời vì tai nạn giao thông vào năm ngoái.

Trước đó, Lý Liên Kiệt đã 2 lần lên tiếng kêu oan, thậm chí còn cởi áo khoe body, cho thấy không hề có vết sẹo mổ tim nhưng những lời bàn ra tán vào vẫn chưa chịu ngừng nghỉ. Giờ đây, tài tử Phương Thế Ngọc một lần nửa khẳng định: "Tôi không bị bệnh tim thì đổi tim làm gì. Trên MXH, người ta đồn rằng tôi thay trái tim của một nhà sư Thiếu Lâm Tự, điều này chẳng hay ho gì đối với người đã khuất. Tôi lo bố mẹ cậu ấy sẽ buồn khi thấy những thông tin này nên mới đăng video chứng minh mình chưa từng phẫu thuật tim".

Lý Liên Kiệt có màn "lão hóa ngược" ấn tượng tới mức người ta đồn ông dùng chiêu trò đặc biệt để hồi xuân (Ảnh: QQ).

Nam diễn viên được cho là đã thay tim của một nhà sư trẻ đẹp trai. Dù ông đã 2 lần lên tiếng bác bỏ tin đồn nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ (Ảnh: 163).

Trang QQ cho biết, năm 2013, Lý Liên Kiệt từng công khai cho biết ông mắc phải căn bệnh tuyến giáp, dẫn đến tình trạng sút cân, tim đập nhanh, những lúc nghiêm trọng thậm chí còn cần người đỡ mới di chuyển được. Hơn nữa, do thời trẻ nam diễn viên luôn tự thực hiện những cảnh hành động khó nhằn, không dùng diễn viên đóng thế nên có rất nhiều vết thương cũ ở vùng đầu gối, thắt lưng, khiến nam diễn viên phải đối mặt với những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời.

Có lẽ vì vậy nên Lý Liên Kiệt không ít lần dính tin đồn đã qua đời, thậm chí những nghệ sĩ Cbiz đình đám đôi khi cũng nửa tin nửa ngờ, suýt thì đến chia buồn cùng gia đình.

Trong khoảng 2 năm gần đây, Lý Liên Kiệt dần giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian bên gia đình, hơn nữa còn cùng con gái út đi du lịch khắp nơi để "chữa lành". Tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông đều cải thiện rõ rệt. Có lẽ đây là lý do Lý Liên Kiệt "lão hóa ngược" ở tuổi 62, chứ không phải do "thuyết âm mưu" ly kỳ nào đó về việc hồi xuân.

Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt khỏe mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn năng nổ luyện võ, khiêu vũ khiến dân tình trầm trồ không thôi (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ