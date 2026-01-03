Ai hại Jennie (BLACKPINK) thê thảm thế này?

Tối 2/1, tờ Koreaboo đưa tin, bộ ảnh mới của Jennie (BLACKPINK) chụp cho tạp chí V đã phủ kín mạng xã hội xứ kim chi. Thế nhưng, thay vì được ngập trong những mỹ từ tung hô, cô nàng rapper của “Hắc Hường” lại phải đón nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Theo đó, từ diện mạo, phong cách, kiểu tóc cho đến lối make-up của nữ idol sinh năm 1996 đều bị chê bai tơi tả, được cho là không phù hợp với cô.

Việc khoác lên mình hình ảnh mới lạ chẳng những không giúp Jennie tạo ra cảm giác mới mẻ cho công chúng xứ Hàn mà còn khiến nữ thần tượng trở nên khác lạ, thậm chí già chát trong mắt nhiều khán giả. 1 số netizen còn phải thốt lên rằng, họ dụi mắt mãi mới có thể nhận ra cô gái trong hình là Jennie.

Có thể thấy, dù ekip muốn Jennie thoát ra khỏi vùng an toàn và thử nghiệm phong cách mới nhưng lại vô tình ép nữ ca sĩ khoác lên 1 “chiếc áo quá rộng”, đồng thời khiến cô phải đối mặt với hàng loạt ý kiến tiêu cực vì bị cho là xa rời gu thẩm mỹ của khán giả Hàn Quốc.

Jennie đối mặt với phản ứng tiêu cực từ công chúng xứ củ sâm vì bộ ảnh mới nhất chụp cho 1 tạp chí nổi tiếng.

Theo nhiều khán giả, phong cách mới không giúp Jennie tỏa sáng và làm tôn lên nét đẹp của nữ ca sĩ, thậm chí còn khiến cô lộ ra hàng loạt khuyết điểm. Ảnh: Koreaboo

Diện mạo mới của Jennie không được công chúng Hàn đón nhận. Ảnh: Koreaboo

Chỉ trong thời gian ngắn, Jennie đã nhận về “bão 1 sao” cho bộ ảnh mới coong: “Bộ ảnh này xấu 1 cách quá đáng”, “Cảm giác như bao nhiêu khuyết điểm của Jennie đều bị phô ra hết trong bộ hình này rồi”, “Quá tệ hại. Trông kỳ quặc thật sự. Ai đã hại Jennie? Không thể tin nổi là 1 Jennie vốn xinh đẹp lại bị chụp theo cái cách lạ lùng như thế này. Đây mà được gọi là thời thượng ư? Trông sến và tệ là đằng khác”, “Buồn cười quá đi mất. Nghiêm túc đấy, sao vẫn còn có người khen bộ ảnh này 1 cách thảm hại như thế nhỉ? Nhìn qua là biết bộ hình rất tệ hại rồi. Hãy nói thật lòng mình đi. Hãy nghĩ xem cảm giác thật sự của các bạn là gì nào? Mọi người thực sự nghĩ bộ hình này không tệ sao? Đừng có tự lừa dối lòng mình nữa”,...

Công chúng xứ Hàn đồng loạt hối thúc Jennie quay về phong cách thường thấy. Ảnh: Naver

Đây không phải lần đầu Jennie vấp phải những phản ứng tiêu cực khi đột nhiên lột xác, thay đổi ngoại hình. Còn nhớ hồi năm 2021 khi bất ngờ đổi sang kiểu tóc ngắn, nữ ca sĩ đã không nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả. Khi ấy, rất nhiều ý kiến cho rằng Jennie không phù hợp với kiểu tóc mới, đồng thời hối thúc cô nuôi tóc dài trở lại để quay về với diện mạo xinh đẹp, cuốn hút thường thấy.

Cách đây 4 năm, Jennie bất ngờ xuống tóc, nhận về hàng loạt lời nhận xét thiếu tích cực từ công chúng. Trong đó, không ít netizen cho rằng, nữ idol trông xuống sắc đáng kể với diện mạo mới. Ảnh: Naver

