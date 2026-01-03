Tài tử lừng danh thế giới đau đớn mất con gái ngay đầu năm mới

Page Six đưa tin con gái của tài tử Tommy Lee Jones - Victoria Jones đã tử vong ở khách sạn Fairmont, California, Mỹ ngay ngày 1/1. Được biết đã có cuộc gọi cấp cứu vào lúc 2h52 sáng. Những người tại hiện trường đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho Victoria Jones, tuy nhiên cô gái 34 tuổi đã bất tỉnh và tử vong ngay tại hiện trường.
Nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát San Francisco và Văn phòng Giám định Y tế để điều tra thêm.
Victoria Jones sinh năm 1991, là con gái của tài tử nổi tiếng Tommy Lee Jones và người vợ thứ 2 Kimberlea Cloughley. Lúc còn nhỏ, Victoria Jones đã cùng cha diễn xuất trong phim Men in Black II. Năm 2003, cô xuất hiện trong chương trình tuổi teen ăn khách One Tree Hill. Đến năm 2005, Victoria Jones tham gia diễn xuất trong The Three Burials of Melquiades Estrada - bộ phim do cha cô đạo diễn.
Năm 2006, tài tử Tommy Lee Jones từng hết lời khen ngợi con gái là "một diễn viên giỏi, có thẻ thành viên Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG), nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy... Khi con bé còn nhỏ, tôi đã bảo Leticia - người giữ trẻ hãy nói chuyện với con bé bằng tiếng Tây Ban Nha". Tuy nhiên kể từ đó đến nay, Victoria Jones đã bỏ sự nghiệp diễn xuất. Thi thoảng, cô xuất hiện cùng cha trên những sự kiện thảm đỏ.
Tommy Lee Jones sinh ngày 15/9/1946, là một trong những biểu tượng điện ảnh gạo cội của Hollywood, nổi tiếng với gương mặt góc cạnh, phong thái nghiêm nghị và lối diễn xuất đầy sức nặng. Xuất thân từ San Saba, Texas, ông sở hữu một profile học vấn đáng nể khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Văn học Anh tại Đại học Harvard, nơi ông từng là bạn cùng phòng của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và là một ngôi sao bóng bầu dục xuất sắc.
Sự nghiệp của Tommy Lee Jones là một hành trình rực rỡ kéo dài hơn 5 thập kỷ với sự đa năng hiếm có. Ông đã giành được giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn cảnh sát tư pháp Samuel Gerard trong bộ phim The Fugitive (1993). Khán giả toàn cầu nhớ đến ông nhiều nhất qua hình tượng Đặc vụ K lạnh lùng nhưng tận tụy trong loạt phim bom tấn Men in Black. Ông còn để lại dấu ấn đậm nét trong các tác phẩm đậm tính hàn lâm như No Country for Old Men, Lincoln hay bộ phim do chính ông đạo diễn là The Three Burials of Melquiades Estrada.
Về đời tư, sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, tài tử đang tận hưởng cuộc sống bình lặng bên người vợ thứ ba, nhiếp ảnh gia Dawn Laurel-Jones, kể từ năm 2001. Trái ngược với ánh hào quang hào nhoáng của Hollywood, Tommy Lee Jones là một người đàn ông của gia đình và thiên nhiên; ông dành phần lớn thời gian rảnh rỗi tại trang trại gia súc rộng lớn ở Texas, đam mê chơi polo và chăn nuôi ngựa, luôn giữ cho mình một lối sống kín tiếng và phong thái của một quý ông miền Tây thực thụ.
