Tài tử lừng danh thế giới đau đớn mất con gái ngay đầu năm mới

Page Six đưa tin con gái của tài tử Tommy Lee Jones - Victoria Jones đã tử vong ở khách sạn Fairmont, California, Mỹ ngay ngày 1/1. Được biết đã có cuộc gọi cấp cứu vào lúc 2h52 sáng. Những người tại hiện trường đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho Victoria Jones, tuy nhiên cô gái 34 tuổi đã bất tỉnh và tử vong ngay tại hiện trường.

Nguyên nhân tử vong chưa được xác định. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát San Francisco và Văn phòng Giám định Y tế để điều tra thêm.

Victoria Jones - con gái của tài tử Tommy Lee Jones qua đời đúng ngày 1/1. Ảnh: Page Six

Victoria Jones sinh năm 1991, là con gái của tài tử nổi tiếng Tommy Lee Jones và người vợ thứ 2 Kimberlea Cloughley. Lúc còn nhỏ, Victoria Jones đã cùng cha diễn xuất trong phim Men in Black II. Năm 2003, cô xuất hiện trong chương trình tuổi teen ăn khách One Tree Hill. Đến năm 2005, Victoria Jones tham gia diễn xuất trong The Three Burials of Melquiades Estrada - bộ phim do cha cô đạo diễn.

Năm 2006, tài tử Tommy Lee Jones từng hết lời khen ngợi con gái là "một diễn viên giỏi, có thẻ thành viên Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG), nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy... Khi con bé còn nhỏ, tôi đã bảo Leticia - người giữ trẻ hãy nói chuyện với con bé bằng tiếng Tây Ban Nha". Tuy nhiên kể từ đó đến nay, Victoria Jones đã bỏ sự nghiệp diễn xuất. Thi thoảng, cô xuất hiện cùng cha trên những sự kiện thảm đỏ.