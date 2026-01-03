Ngôn tình ngược: Nam sinh lột xác chinh phục bạn nữ giỏi nhất trường nhưng phải chia tay tức tưởi, nay thành nam chính phim Top 1 Việt Nam

Choo Young Woo là gương mặt gây bão màn ảnh xứ Hàn trong năm 2025 vừa qua. Bên ngoài hào nhoáng là vậy song nam diễn viên cũng có góc khuất được giấu kín trong lòng. Ít ai biết Choo Young Woo từng trải qua 1 mối tình buồn bã, nhiều nước mắt khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Câu chuyện xảy ra ở thời điểm nam tài tứ sinh năm 1999 còn học cấp 3. Ngay trong lần đầu gặp gỡ bạn gái tại buổi tập trung của học sinh toàn khối sau 1 kỳ thi đầu vào, Choo Young Woo đã “say nắng” đối phương. Được biết, cô gái này có thành tích học tập siêu đỉnh, đứng đầu toàn trường, từng được hiệu trưởng vinh danh trước toàn thể học sinh.

Nam diễn viên bồi hồi nhớ lại giây phút rung động trước bạn gái: “Trường cấp 3 tôi theo học yêu cầu các học sinh phải làm bài kiểm tra đầu vào. Sau kỳ thi và bài kiểm tra xếp lớp, 400 học sinh toàn khối tập trung tại hội trường. Người xếp thứ nhất trong kỳ thi đã được gọi lên đứng cùng hiệu trưởng. Nhìn cô ấy bước lên bục, tôi cảm giác như vạn vật xung quanh đang chuyển động chậm dần lại. Cô ấy thật sự rất tuyệt vời”.

Choo Young Woo rung động ngay từ giây phút đầu tiên thấy bạn gái. Ảnh: Koreaboo

Hóa ra nữ sinh giỏi nhất trường mà Choo Young Woo “cảm nắng” đã được xếp vào lớp của anh. Tuy nhiên, các tiết học lại được phân chia theo trình độ của học sinh. Và do thành tích học tập của Choo Young Woo khi đó kém xa “crush” nên 2 người ban đầu không có những tiết học trùng nhau.

Choo Young Woo vì muốn theo đuổi bằng được bạn nữ giỏi nhất trường nên đã nỗ lực học tập ngày đêm để thu hẹp thành tích với đối phương. Cuối cùng, anh đã thành công và “cưa đổ” cô nàng trong mộng. Những tưởng chuyện tình đậm chất phim thanh xuân vườn trường của mỹ nam sinh năm 1999 sẽ có cái kết viên mãn. Nhưng trên thực tế, cặp đôi đã chia tay tức tưởi trong nước mắt vì khoảng cách địa lý. Được biết, Choo Young Woo đã rời quê nhà để tới Seoul theo đuổi ước mơ trở thành 1 diễn viên. Anh và bạn gái dần trở nên xa cách rồi cặp đôi quyết định chia tay nhau trong buồn bã.

Tài tử họ Choo ngậm ngùi tiếc nuối: “Thời điểm ấy tôi đã chuyển đến Seoul để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Và tôi không biết bây giờ cô ấy sống ra sao. Tin tức duy nhất tôi nghe được về bạn gái cũ là cô ấy đã theo học tại 1 ngôi trường đại học danh giá khi tôi tròn 20 tuổi”.

Choo Young Woo quyết lột xác thành học sinh giỏi vì muốn theo đuổi bằng được nữ sinh xuất sắc nhất trường. Dù anh chinh phục được cô nàng nhưng sau đó cặp đôi đã chia tay tức tưởi. Ảnh: Naver

Choo Young Woo chính thức ra mắt làng giải trí qua bộ phim Police University khi vừa tròn 22 tuổi. Sau đó, anh ghi dấu ấn đáng kể với School 2021. Tới năm 2025, nam minh tinh thực sự tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật với 4 bộ phim liên tiếp thuộc các thể loại khác nhau từ cổ trang, y khoa đến hành động, tâm lý và tất cả đều đạt thành tích cao trên Netflix, Disney+ cùng các nền tảng Hàn Quốc. Trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương do anh đóng chính đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng khi đứng top phim được xem nhiều nhất Netflix Việt Nam và nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Choo Young Woo để lại dấu ấn khó phai trong bộ phim Top 1 Netflix Việt Nam - Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo