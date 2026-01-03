Nữ diễn viên đẹp như tiên lái ô tô đâm vào cột điện, bị bắt khẩn cấp

Chiều 2/1, MBN đưa tin, 1 nữ diễn viên hài, người mẫu kiêm BJ nổi tiếng người Hàn Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật giao thông đường bộ. Theo nguồn tin, nữ nghệ sĩ đã lái ô tô đâm vào cây đột điện trong 1 con hẻm ở phường Hwayang, quận Gwangjin, Seoul.

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, nữ diễn viên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, nữ nghệ sĩ được xác định không lái xe trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên, cô cho biết: “Tôi điều khiển phương tiện sau khi uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ do bác sĩ kê đơn”.

Cú va chạm mạnh đã làm hư hỏng 1 phần cột điện và không gây ra thiệt hại về người. Cảnh sát đã gửi yêu cầu giám định lên Viện Khoa học Hình sự Quốc gia Hàn Quốc để xác định chính xác thành phần của loại thuốc mà nữ diễn viên đã sử dụng. Dựa trên kết quả có được, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tai nạn.

Trong diễn biến mới nhất, nhiều nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên hài xinh đẹp nức tiếng Kbiz Myojung chính là nhân vật vừa bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe đâm trúng cây cột điện.

Kiều nữ làng hài Myojung bị bắt giữ ngay tại hiện trường sau khi lái xe đâm thẳng vào cột điện trong 1 con hẻm ở Seoul. Ảnh: Nate

Cảnh hát hiện đang tích cực điều tra, làm rõ về tính xác thực của thông tin Myojung đã dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành phân tích xem loại thuốc nữ diễn viên sử dụng có chứa thành phần chất cấm hay không. Ảnh: Naver

Myojung sinh năm 1995, là mỹ nhân làng hài ở showbiz xứ kim chi. Cô trở nên nổi tiếng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua nhiều clip tiểu phẩm hài trên YouTube. Bên cạnh diễn hài, mỹ nhân 9X còn hoạt động với tư cách BJ kiêm người mẫu ở Hàn Quốc.

Myojung sở hữu nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người, là nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Instagram cá nhân

Nguồn: MBN